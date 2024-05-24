1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
3 часа
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 3 333₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
23 июня в 13:00
7 июля в 13:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 15:00
1 290₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по старинному Боровску - индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы
Начало: Ул. Советская 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Необычный Боровск: индивидуальная экскурсия по историческим местам и современным проектам
Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами
Начало: Город Боровск, улица Советская,5
Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядческого Боровска! Узнайте о судьбе Аввакума и боярыни Морозовой, посетите уникальные храмы и исторические места
Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Боровску с местным жителем: история и культура
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска с местным жителем. Откройте для себя уникальные панорамы, исторические памятники и современные арт-объекты
Начало: Боровск, ул. Советская, д. 5
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 42 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Боровска
Познакомьтесь с героической историей Боровска и насладитесь видами старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков на индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Боровск-русская провинция». Обзорная экскурсия по городу
Загляните в уютный уголок России. Благовещенский собор, храм Преображения Спаса, «кружевной дом» и древнее городище ждут вас. Уникальные места на каждом шагу
Начало: Советская 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
Боровск - город космической мечты. Экскурсия с посещением дома-самолета
Прогуляйтесь по улочкам Боровска, где жил Циолковский, и посетите уникальный дом-самолет. Узнайте историю авиации и насладитесь атмосферой города
Начало: Боровск, ул. Урицкого 15. Храм Преображения Спаса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны древнего бора
Начало: Ул. 1 Мая, остановка у ФОК «Звезда»
Расписание: С 15 мая по 30 августа.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычным маршрутом по Боровску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с удивительной историей Боровска, пройдите через сосновый бор, полюбуйтесь красивыми видами и старинными храмами, покормите уточек
Начало: Боровск, Советская. 5
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДинара24 мая 2024Спасибо Юле. Нам очень понравилась экскурсия. Информация подавалась легко, понятно и интересно. 3 часа пролетели незаметно
- ММаргарита12 мая 2024Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
- ЕЕлена10 мая 2024Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
- ООльга5 мая 2024Благодарим Дарью и Анну за интересную экскурсию, необычную подачу материала и очень душевную чайную дегустацию. Нам все очень понравилось, с удовольствием будем рекомендовать нашим друзьям.
- ООльга4 мая 2024Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
- ВВолконская3 мая 2024Большое спасибо за такую интересную экскурсию, она действительно индивидуальная! Спасибо Светлане за знакомство с Боровском, очень рекомендуем!!!
- ЕЕвгений3 мая 2024Спасибо большое Юлии за внесённый весомый вклад в копилку нашего пребывания и настроения в этом прекрасном древнем городе - Боровске.
- ЕЕвгения2 мая 2024Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
- ЮЮлия1 мая 2024Евгений провел нам экскурсию для компании из 4 взрослых и 3 подростков, смело можно назвать ее авторской. Даже примерно зная,
- ЗЗоя30 апреля 2024👍
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Боровске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
Сейчас в Боровске в категории "Пешеходные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 290 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Боровске на 2024 год по теме «Пешеходные», 353 ⭐ отзыва, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август