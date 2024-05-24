за всё до 5 чел.

от 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками

за всё до 5 чел.

от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города

Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами

за всё до 45 чел.

3 000 ₽ за всё до 45 чел.

Расписание: В любой день и любое удобное время.

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в историю старообрядческого Боровска! Узнайте о судьбе Аввакума и боярыни Морозовой, посетите уникальные храмы и исторические места

за всё до 42 чел.

2 600 ₽ за всё до 42 чел.

Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска с местным жителем. Откройте для себя уникальные панорамы, исторические памятники и современные арт-объекты

за всё до 5 чел.

4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Расписание: Ежедневно, в любое время

Начало: По согласованию с гидом

Познакомьтесь с героической историей Боровска и насладитесь видами старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков на индивидуальной экскурсии

за всё до 45 чел.

2 400 ₽ за всё до 45 чел.

Расписание: В любой день и любое удобное время.

Загляните в уютный уголок России. Благовещенский собор, храм Преображения Спаса, «кружевной дом» и древнее городище ждут вас. Уникальные места на каждом шагу

за всё до 20 чел.

2 600 ₽ за всё до 20 чел.

Прогуляйтесь по улочкам Боровска, где жил Циолковский, и посетите уникальный дом-самолет. Узнайте историю авиации и насладитесь атмосферой города

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Расписание: С 15 мая по 30 августа.

🚶 Пешая

Индивидуальная

3 часа

Необычным маршрутом по Боровску: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с удивительной историей Боровска, пройдите через сосновый бор, полюбуйтесь красивыми видами и старинными храмами, покормите уточек Начало: Боровск, Советская. 5

Расписание: В любой день и удобное для вас время