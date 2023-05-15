В сосновой тишиСпециальный маршрут для тех, кто предпочитает вылазку на природу городскому празднику. В жаркие летние дни предлагаем вам экскурсию в городской бор к уникальному малоизвестному роднику с кристально чистой водой!

Боровский городской бор представляет собой участок старейших хвойных лесов как Боровского, так и соседних районов. Относится к особо охраняемым природным территориям, памятник природы регионального значения. Возраст сосен достигает 160-170 лет. Помимо сосен, в бору произрастают ели, лиственные и кустарниковые породы, различные травянистые растения. В лесном массиве насчитывается 56 видов птиц!

Неспешная прогулка среди вековых сосен доставит массу удовольствия как взрослым, так и детям. Попутно вас ждут обзорные виды на город Боровск и рассказ о местных достопримечательностях, а в конце — традиционное чаепитие с домашней выпечкой и ароматными боровскими травами. Важная информация:Экскурсия проводится только в летний период с 15 мая по 30 августа.