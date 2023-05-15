Тайны древнего бора

Индивидуальная экскурсия в Боровский городской бор с родником и чаепитием

Описание
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Ответы на вопросы
Если вы устали от городской суеты, то вам срочно необходимо проникнуться умиротворенной и спокойной атмосферой. Прогулка в сосновый бор — замечательный вариант для досуга, особенно в жаркие летние дни. Вас проведут по таинственным тропинкам к местным достопримечательностям. В конце пути вас угостят душистым чаем и вкусной выпечкой.
Тайны древнего бора
Тайны древнего бора
Тайны древнего бора
Тайны древнего бора
Тайны древнего бора
Тайны древнего бора
Ближайшие даты:
15
мая
16
мая
17
мая
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19
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Описание

В сосновой тишиСпециальный маршрут для тех, кто предпочитает вылазку на природу городскому празднику. В жаркие летние дни предлагаем вам экскурсию в городской бор к уникальному малоизвестному роднику с кристально чистой водой!
Боровский городской бор представляет собой участок старейших хвойных лесов как Боровского, так и соседних районов. Относится к особо охраняемым природным территориям, памятник природы регионального значения. Возраст сосен достигает 160-170 лет. Помимо сосен, в бору произрастают ели, лиственные и кустарниковые породы, различные травянистые растения. В лесном массиве насчитывается 56 видов птиц!
Неспешная прогулка среди вековых сосен доставит массу удовольствия как взрослым, так и детям. Попутно вас ждут обзорные виды на город Боровск и рассказ о местных достопримечательностях, а в конце — традиционное чаепитие с домашней выпечкой и ароматными боровскими травами. Важная информация:Экскурсия проводится только в летний период с 15 мая по 30 августа.

С 15 мая по 30 августа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чаепитие с домашней выпечкой
Что не входит
  • Личные расходы
  • Мастер-классы (оплачиваются отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. 1 Мая, остановка у ФОК «Звезда»
Завершение: город Боровск, улица Коммунистическая
Когда и сколько длится?
Когда: С 15 мая по 30 августа.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Экскурсия проводится только в летний период: с 15 мая по 30 августа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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