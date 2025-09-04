На обзорной экскурсии по городу мы совершим путешествие по старинному Боровску. Полюбуемся панорамами и работами «боровского Бэнкси». Увидим, как различные эпохи и архитектурные стили переплетаются на фоне величавой русской природы.
Познакомимся с историей ратных подвигов нашей страны и проектами предприимчивых купцов, религиозными волнениями и мечтами о космических путешествиях. Узнаем, чем город живет, в настоящее время.
Познакомимся с историей ратных подвигов нашей страны и проектами предприимчивых купцов, религиозными волнениями и мечтами о космических путешествиях. Узнаем, чем город живет, в настоящее время.
Описание экскурсииЗнакомство с городом начнется с места, откуда город зарождался — древнее городище. Здесь мы полюбуемся видами, которые открываются со смотровых площадок, посмотрим в небо вместе с К. Э. Циолковским. Посетим место, где была в заточении Феодосия Морозова, одна из немногих женщин, сыгравших яркую роль в истории российского государства. Познакомимся с наивным искусством местного художника-энтузиаста Владимира Овчинникова. Около первого в России памятника одному из основоположников русского космизма, выдающемуся философу Н. Ф. Федорову мы погрузимся в его философию общего дела. В XIX веке Боровск был крепким купеческим городом. И это подтвердят свидетели той эпохи — торговые ряды и купеческие дома. Гуляя по торговым рядам, узнаем чем жили и торговали боровчане в тот период и чем живут в настоящее время. Зайдем в бывший купеческий дом, в котором возможно отведать напиток на основе тыквы, апельсина и пряностей – «Тыквейн». Совершим promenade по одной из центральных улиц. А в завершении обязательно загадаем желание около фонтана «Пусть светит!» сделанного по рисунку боровчанки Людмилы Киселёвой. Важно знать:
- Экскурсия пешеходная. Одевайте удобную обувь. Имейте в запасе зонты и дождевики.
- В летний период обязательно захватите питьевую воду. В зимний период – тепло одевайтесь.
- Храмы и монастыри на данной экскурсии мы не посещаем.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Исторический центр - городиище. Две смотровые. Часовня в память о ВЛМ.Ф.П. Морозовой, её сестре княгине Урусовой и сними за старую веру пострадавшим
- 2. Памятник К.Э. Циолковскому
- 3. Рисунки В. Овчинникова. В том числе «Глобус Боровска»
- 4. Памятник А. Гагарину
- 5. Памятник Н.Ф. Федорову
- 6. Торговые ряды
- 7. Памятник адмиралу Д.Н. Сенявину
- 8. Дом Меренковых, Саниных, Большаковых - Писаревых (Дом Наполеона), Шокина (Дом с кружевами), Полежаевых, Глухарёвых
- 9. Фонтан «Пусть светит»
Что включено
- В стоимость включена работа гида на маршруте.
Что не входит в цену
- Покупка Тыквейна по желанию. Цена напитка - 250 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боровск, ул. Советская, д. 5
Завершение: Ул. Мира, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Благодаря замечательному экскурсоводу Ирине много узнали и увидели город, кторый она любит и занает. Все было интересно и познавательно. Большое ей спасибо. Рекомендуем пользоваться ее услугой всем желающим посетить Боровск.
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А
Большое СПАСИБО замечательному экскурсоводу Ирине! Незабываемая экскурсия, живо, интересно, доступно. Очень приветливо и добрлжелательно.
Мрина ответила на все наши вопросы, даже впрямую не относящиеся к Боровску. Очень эрудированный человек, при этом маттериал рассказан не" академично", а образно, живо! Понравилось и мне и мужу, который в принципе не очень любит организованные экскурсии, так как порой они бывают занудными. Спасибо, Ирина
Мрина ответила на все наши вопросы, даже впрямую не относящиеся к Боровску. Очень эрудированный человек, при этом маттериал рассказан не" академично", а образно, живо! Понравилось и мне и мужу, который в принципе не очень любит организованные экскурсии, так как порой они бывают занудными. Спасибо, Ирина
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С
Содержательная экскурсия по Боровску, проведённая Ириной Сапельниковой, открыла нам Боровск как древний, богатый историческими событиями, так и современный город, постепенно превращающийся в туристический центр. Очень благодарны нашему экскурсоводу Ирине за ее профессионализм и доброе отношение.
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Т
Спасибо экскурсоводу Ирине за подробный и интересный рассказ о городе, его истории и современности. Все было отлично! Город Боровск маленький, но с богатой историей. Есть несколько музеев. Ирина подробно рассказала о каждом из них. Еще раз спасибо!
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С
Экскурсия понравилась. Много лет проезжали мимо города, наконец появилась возможность узнать исторические факты города Боровск. Внучке, 14 лет, тоже понравилась экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно.
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С
Экскурсия понравилась. Много лет проезжали мимо города, наконец появилась возможность узнать исторические факты города Боровск. Внучке, 14 лет, тоже понравилась экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно.
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