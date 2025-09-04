Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

В Владимир Благодаря замечательному экскурсоводу Ирине много узнали и увидели город, кторый она любит и занает. Все было интересно и познавательно. Большое ей спасибо. Рекомендуем пользоваться ее услугой всем желающим посетить Боровск. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Большое СПАСИБО замечательному экскурсоводу Ирине! Незабываемая экскурсия, живо, интересно, доступно. Очень приветливо и добрлжелательно.

Мрина ответила на все наши вопросы, даже впрямую не относящиеся к Боровску. Очень эрудированный человек, при этом маттериал рассказан не" академично", а образно, живо! Понравилось и мне и мужу, который в принципе не очень любит организованные экскурсии, так как порой они бывают занудными. Спасибо, Ирина Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Содержательная экскурсия по Боровску, проведённая Ириной Сапельниковой, открыла нам Боровск как древний, богатый историческими событиями, так и современный город, постепенно превращающийся в туристический центр. Очень благодарны нашему экскурсоводу Ирине за ее профессионализм и доброе отношение. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Спасибо экскурсоводу Ирине за подробный и интересный рассказ о городе, его истории и современности. Все было отлично! Город Боровск маленький, но с богатой историей. Есть несколько музеев. Ирина подробно рассказала о каждом из них. Еще раз спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С САвкина Экскурсия понравилась. Много лет проезжали мимо города, наконец появилась возможность узнать исторические факты города Боровск. Внучке, 14 лет, тоже понравилась экскурсия. 1,5 часа пролетели незаметно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет