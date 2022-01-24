Обзорная экскурсия по городу с посещением трех музеев
Индивидуально
для 5 чел.
Обзорная экскурсия по городу с посещением трех музеев. Знакомство с Боровским космосом мы начнем с «домашнего» и уютного музея К. Э. Циолковского, где узнаем, как основоположник современной космонавтики жил и преподавал 12 лет в Боровске, неофициальной столице старообрядчества.
Что вы можете увидеть 🤩
- 1. Музей - квартира К. Э. Циолковского
- 2. Исторический центр - городиище. Две смотровые. Часовня в память о влм. Ф.П. Морозовой, её сестре княгине Урусовой и сними за старую веру пострадавшим.
- 3. Памятник К. Э. Циолковскому.
- 4. Рисунки В. Овчинникова. В том числе "Глобус Боровска".
- 5. Памятник А. Гагарину.
- 6. Памятник Н. Ф. Федорову.
- 7. Торговые ряды. Храм Благовещенья Пр. Богородицы и храм Спас-Преображения.
- 8. Памятник адмиралу Д. Н. Сенявину.
- 9. Дом Меренковых, Саниных, Большаковых - Писаревых (Дом Наполеона), Шокина (Дом с кружевами), Полежаевых, Глухарёвых.
- 10. Бывший старообрядческий храм в честь Всех Святых.
- 11. Фонтан "Пусть светит".
- 12. Картинная галерея им. Л.Г. Киселевой.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ожидает:
- Знакомство с Боровским космосом мы начнем с «домашнего» и уютного музея К. Э. Циолковского. Далее нас ждет древнее городище, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу. Здесь нас будет встречать самый трогательный памятник К. Э. Циолковскому. После мы совершим спуск к пешеходному мосту через реку Протву, познакомимся с наивным искусством местного художника-энтузиаста Владимира Овчинникова.
- Около первого в России памятника одному из основоположников русского космизма, выдающемуся философу Н. Ф. Федорову мы погрузимся в его философию общего дела. От просторов Вселенной мы вернемся в город купцов и огородников. В XIX веке Боровск был крепким купеческим городом. И это подтвердят свидетели той эпохи — торговые ряды и купеческие дома. Заглянем в бывший старообрядческий храм, где поговорим о том как жили хранители старой Руси.
- В XX веке боровчанам Космос подарил Л. Г. Киселеву, чья жизнь «покруче» любого сериала. Подробно с её судьбой и художественными произведениями познакомимся в картинной галерее им. Л. Г. Киселевой. А в завершении обязательно загадаем желание около фонтана «Пусть светит!» сделанного по рисунку Людмилы Киселёвой.
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость включена работа гида на маршруте.
- Входные билеты в музеи приобретаются самостоятельно.
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Боровск, ул. Циолковского, д. 49.Завершение: ул. Мира, 11
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Около музея - квартиры К. Э. Циолковского нет парковки. Машины оставляйте около дд. 37, 39 по ул. Циолковского. Экскурсия пешеходная и продолжительная по времени. Одевайте удобную обувь. Имейте в запасе зонты и дождевики.
- В летний период обязательно захватите питьевую воду. В зимний период – тепло одевайтесь.
- Храмы и монастыри на данной экскурсии мы не посещаем.
- Стоимость билетов в музеи включена в цену экскурсии.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Сапельникова И.
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