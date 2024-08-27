С Сергей Ирина Сапельникова - замечательный экскурсовод с глубокими знаниями истории и современности этих мест. Увлекательный маршрут и очень интересные подробности о городе и его жителях в прошлом и настоящем. Необыкновенная история Боровска и Малоярославца, сказочная природа, замечательные люди.

И Иван Всё было намного интереснее, чем предполагал. В следующий раз, когда приедут друзья или родственники, обязательно повторю. Ирина молодец!

S Svetlana Замечательная экскурсия. Гид Ирина - профессионал своего дела. Умный, деликатный и знающий человек. Пять часов - масштабное знакомство с историей городов. Мы в восторге. Всем рекомендуем.

С Светлана Очень интересно. И детям и взрослым советую, прекрасный экскурсовод.

Я Яна Ирина- отличный гид, очень интересно рассказывает, много знает, да и в целом душевный человек. Огромное вам спасибо, мы провели отлично этот день, да и с погодой нам очень повезло. Всё сложилось как надо. Спасибо

Ольга Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об истории нашей Родины и о подвигах русских людей. Увидели красоту русской природы и наших городов. Спасибо Трипстеру)

Ю Юрий читать дальше - подарила нам замечательное путешествие, в ходе которого смогла отлично учесть наши, иногда очень импровизированные, пожелания относительно формирования маршрута. Деликатный и знающий человек, Ира действительно профессионально руководила нашей экскурсией - появлялась на авансцене или уходила в тень в зависимости от обстановки и наших интересов, то рисовала обширную панораму событий не упуская деталей, то небольшими штрихами в нужное время акцентировала наше внимание на отдельных важных достопримечательностях и событиях. Хорошо зная историю города, страны, обладая широким кругозором и высоким уровнем общей культуры, Ира великолепно смогла из отдельных эпизодов экскурсии сформировать единое по своей идее, масштабное знакомство с замечательным краем, выдающейся историей и родными нам людьми. Важно, что ритм и темп путешествия Ира регулировала, учитывая уровень нашей физподготовки. Ирочка, большое Вам спасибо от всех нас за великолепный день! Желаем Вам всего хорошего в Вашем творчестве и личной жизни!!! Все участники нашей небольшой экскурсионной группы - три человека - после завершения экскурсии Боровск и Малоярославец имели одинаковое мнение - нам повезло с экскурсоводом! Наш экскурсовод - Ирина, жительница Боровска,

А Анна Понравилась экскурсия. Спокойно, но не занудно, интересно, познавательно. Отличное знакомство с городами. Было интересно и детям (7-16 лет) и взрослым. Ирина посоветовала и экскурсии в другом городе, за что ей тоже большое спасибо.

Е Екатерина Рекомендуем для тех, кто увлечен историей Россией и изучением малых городов (теперь), но великих - в прошлом

О Оксана читать дальше с историей его рода. Так мы оказались в частном музее предпринимательства г. Боровска, познакомились с уникальной женщиной- его основателем. В музее на фотографии увидели прадедушку мужа. В дальнейшем Ирина прислала мне на e-mail еще материалы, связанные с родословной нашей семьи. Боровск - живая история, пока еще живая, спешите увидеть! 25 июня побывали на прекрасной экскурсии с Ириной. Экскурсия, по нашей просьбе, прошла не по задуманному плану. Предки моего мужа жили в Боровске, и нам интересно было посетить места, связанные

С Серей Экскурсовод молодец, отлично подготовлена, знает историю городов, имела с собой плакатики дополняющие посещение места (старые фото, картины, схемы)

К Ксения Спасибо. Очень понравился экскурсовод Ирина. Буду рекомендовать знакомым

Н Наталия Большое спасибо Ирине за столь интересную и насыщенную экскурсию! Отличное знание материала и увлекательная подача надеюсь запомниться надолго)

И Игорь Очень познавательно.