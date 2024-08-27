Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)

Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
На высоких берегах в долине рек Протвы и Лужи тесно переплелись судьбы двух уютных городов.

Как и от кого они столетиями надежно защищали Москву и Россию? Вы узнаете о судьбах Боровска и Малоярославца, об их героическом прошлом и о жизни в наше время, а также посетите церкви и монастыри.
4.96
28 отзывов
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Общая летопись и достопримечательности подмосковных городов

В обоих городах мы погуляем по историческому центру, посмотрим на главные памятники и полюбуемся лучшими видами.

  • В Боровске начнем на месте древнего городища, затем перенесемся в эпоху, когда он стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и боярыни Морозовой. Пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 вв и богатыми усадьбами — в одной останавливался Наполеон. А о 20 веке поговорим у необычного памятника «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.
  • В Малоярославце вы погрузитесь во времена Отечественной войны 1812 года. Пройдете по скверу Памяти и побываете в Николо-Черноостровском монастыре, который оказался в центре кровопролитного сражения за город в октябре 1812 г. Я покажу следы от пуль и ядер на каменных воротах и восстановлю перед вами события трагических дней в пойме реки Лужи. Кроме того, маршрут охватит центральную площадь, Монумент Славы и дома 19 века.

Три деревни по пути

Мы проедем древнее село — Уваровск, в котором Эжен де Богарне, вице-король Италии, провел несколько дней в октябре 1812 года. Затем — село Тимашово, которое в свое время украшали усадебные постройки, и вспомним одного из художников-передвижников. И последней на нашем пути будет Городня — деревушка каких много, ничем не примечательная. Однако в октябре 1812 года именно здесь в значительной мере решалась судьба России и Европы.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в центре Боровска, куда вам нужно добраться самостоятельно. Окончание экскурсии также в Боровске
  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Боровска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Ольга)Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) (Анна)
С
27 авг 2024
Ирина Сапельникова - замечательный экскурсовод с глубокими знаниями истории и современности этих мест. Увлекательный маршрут и очень интересные подробности о городе и его жителях в прошлом и настоящем. Необыкновенная история Боровска и Малоярославца, сказочная природа, замечательные люди.
И
28 июн 2024
Всё было намного интереснее, чем предполагал. В следующий раз, когда приедут друзья или родственники, обязательно повторю. Ирина молодец!
S
24 июн 2024
Замечательная экскурсия. Гид Ирина - профессионал своего дела. Умный, деликатный и знающий человек. Пять часов - масштабное знакомство с историей городов. Мы в восторге. Всем рекомендуем.
С
21 окт 2023
Очень интересно. И детям и взрослым советую, прекрасный экскурсовод.
Я
1 окт 2023
Ирина- отличный гид, очень интересно рассказывает, много знает, да и в целом душевный человек. Огромное вам спасибо, мы провели отлично этот день, да и с погодой нам очень повезло. Всё сложилось как надо. Спасибо
Ольга
13 сен 2023
Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об истории нашей Родины и о подвигах русских людей. Увидели красоту русской природы и наших городов. Спасибо Трипстеру)
Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об
Ю
2 авг 2023
Все участники нашей небольшой экскурсионной группы - три человека - после завершения экскурсии Боровск и Малоярославец имели одинаковое мнение - нам повезло с экскурсоводом! Наш экскурсовод - Ирина, жительница Боровска,
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- подарила нам замечательное путешествие, в ходе которого смогла отлично учесть наши, иногда очень импровизированные, пожелания относительно формирования маршрута. Деликатный и знающий человек, Ира действительно профессионально руководила нашей экскурсией - появлялась на авансцене или уходила в тень в зависимости от обстановки и наших интересов, то рисовала обширную панораму событий не упуская деталей, то небольшими штрихами в нужное время акцентировала наше внимание на отдельных важных достопримечательностях и событиях. Хорошо зная историю города, страны, обладая широким кругозором и высоким уровнем общей культуры, Ира великолепно смогла из отдельных эпизодов экскурсии сформировать единое по своей идее, масштабное знакомство с замечательным краем, выдающейся историей и родными нам людьми. Важно, что ритм и темп путешествия Ира регулировала, учитывая уровень нашей физподготовки. Ирочка, большое Вам спасибо от всех нас за великолепный день! Желаем Вам всего хорошего в Вашем творчестве и личной жизни!!!

А
18 мар 2023
Понравилась экскурсия. Спокойно, но не занудно, интересно, познавательно. Отличное знакомство с городами. Было интересно и детям (7-16 лет) и взрослым. Ирина посоветовала и экскурсии в другом городе, за что ей тоже большое спасибо.
Понравилась экскурсия. Спокойно, но не занудно, интересно, познавательно. Отличное знакомство с городами. Было интересно и детям
Е
29 янв 2023
Рекомендуем для тех, кто увлечен историей Россией и изучением малых городов (теперь), но великих - в прошлом
О
6 июл 2022
25 июня побывали на прекрасной экскурсии с Ириной. Экскурсия, по нашей просьбе, прошла не по задуманному плану. Предки моего мужа жили в Боровске, и нам интересно было посетить места, связанные
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с историей его рода. Так мы оказались в частном музее предпринимательства г. Боровска, познакомились с уникальной женщиной- его основателем. В музее на фотографии увидели прадедушку мужа. В дальнейшем Ирина прислала мне на e-mail еще материалы, связанные с родословной нашей семьи. Боровск - живая история, пока еще живая, спешите увидеть!

С
19 июн 2022
Экскурсовод молодец, отлично подготовлена, знает историю городов, имела с собой плакатики дополняющие посещение места (старые фото, картины, схемы)
К
23 апр 2022
Спасибо. Очень понравился экскурсовод Ирина. Буду рекомендовать знакомым
Н
21 дек 2021
Большое спасибо Ирине за столь интересную и насыщенную экскурсию! Отличное знание материала и увлекательная подача надеюсь запомниться надолго)
И
21 ноя 2021
Очень познавательно.
Виктор
3 окт 2021
2 октября 2021 года мы с друзьями посетили города Боровск и Малоярославец.
Прекрасные города, и замечательный экскурсовод Ирина. 4 часа экскурсии пролетели очень быстро и увлекательно. Ирина показала нам чудесные места
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и достопримечательности, храмы и монастыри, прекрасные домики и памятники, рассказала интересные истории городов
прекрасным грамотным языком, к тому же очень приятным голосом. Отвечала на все наши вопросы, слегка шутила, была очень внимательна и доброжелательна.
Хочется вернуться сюда еще раз!
Выражаем большую благодарность Ирине, за проведенную экскурсию!

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