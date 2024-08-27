На высоких берегах в долине рек Протвы и Лужи тесно переплелись судьбы двух уютных городов.
Как и от кого они столетиями надежно защищали Москву и Россию? Вы узнаете о судьбах Боровска и Малоярославца, об их героическом прошлом и о жизни в наше время, а также посетите церкви и монастыри.
Как и от кого они столетиями надежно защищали Москву и Россию? Вы узнаете о судьбах Боровска и Малоярославца, об их героическом прошлом и о жизни в наше время, а также посетите церкви и монастыри.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Общая летопись и достопримечательности подмосковных городов
В обоих городах мы погуляем по историческому центру, посмотрим на главные памятники и полюбуемся лучшими видами.
- В Боровске начнем на месте древнего городища, затем перенесемся в эпоху, когда он стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и боярыни Морозовой. Пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 вв и богатыми усадьбами — в одной останавливался Наполеон. А о 20 веке поговорим у необычного памятника «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.
- В Малоярославце вы погрузитесь во времена Отечественной войны 1812 года. Пройдете по скверу Памяти и побываете в Николо-Черноостровском монастыре, который оказался в центре кровопролитного сражения за город в октябре 1812 г. Я покажу следы от пуль и ядер на каменных воротах и восстановлю перед вами события трагических дней в пойме реки Лужи. Кроме того, маршрут охватит центральную площадь, Монумент Славы и дома 19 века.
Три деревни по пути
Мы проедем древнее село — Уваровск, в котором Эжен де Богарне, вице-король Италии, провел несколько дней в октябре 1812 года. Затем — село Тимашово, которое в свое время украшали усадебные постройки, и вспомним одного из художников-передвижников. И последней на нашем пути будет Городня — деревушка каких много, ничем не примечательная. Однако в октябре 1812 года именно здесь в значительной мере решалась судьба России и Европы.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в центре Боровска, куда вам нужно добраться самостоятельно. Окончание экскурсии также в Боровске
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Боровска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Боровске
Провели экскурсии для 2345 туристов
Меня зовут Ирина. Я уроженка и житель города Боровска. Вот уже 22 года работаю в музейной сфере, из них 20 лет — экскурсоводом. Экскурсии провожу с командой гидов. С радостью познакомим вас с историей древнего Боровска, его достопримечательностями и шедеврами русского зодчества.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
27 авг 2024
Ирина Сапельникова - замечательный экскурсовод с глубокими знаниями истории и современности этих мест. Увлекательный маршрут и очень интересные подробности о городе и его жителях в прошлом и настоящем. Необыкновенная история Боровска и Малоярославца, сказочная природа, замечательные люди.
И
Иван
28 июн 2024
Всё было намного интереснее, чем предполагал. В следующий раз, когда приедут друзья или родственники, обязательно повторю. Ирина молодец!
S
Svetlana
24 июн 2024
Замечательная экскурсия. Гид Ирина - профессионал своего дела. Умный, деликатный и знающий человек. Пять часов - масштабное знакомство с историей городов. Мы в восторге. Всем рекомендуем.
С
Светлана
21 окт 2023
Очень интересно. И детям и взрослым советую, прекрасный экскурсовод.
Я
Яна
1 окт 2023
Ирина- отличный гид, очень интересно рассказывает, много знает, да и в целом душевный человек. Огромное вам спасибо, мы провели отлично этот день, да и с погодой нам очень повезло. Всё сложилось как надо. Спасибо
Ольга
13 сен 2023
Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об истории нашей Родины и о подвигах русских людей. Увидели красоту русской природы и наших городов. Спасибо Трипстеру)
Ю
Юрий
2 авг 2023
Все участники нашей небольшой экскурсионной группы - три человека - после завершения экскурсии Боровск и Малоярославец имели одинаковое мнение - нам повезло с экскурсоводом! Наш экскурсовод - Ирина, жительница Боровска,
А
Анна
18 мар 2023
Понравилась экскурсия. Спокойно, но не занудно, интересно, познавательно. Отличное знакомство с городами. Было интересно и детям (7-16 лет) и взрослым. Ирина посоветовала и экскурсии в другом городе, за что ей тоже большое спасибо.
Е
Екатерина
29 янв 2023
Рекомендуем для тех, кто увлечен историей Россией и изучением малых городов (теперь), но великих - в прошлом
О
Оксана
6 июл 2022
25 июня побывали на прекрасной экскурсии с Ириной. Экскурсия, по нашей просьбе, прошла не по задуманному плану. Предки моего мужа жили в Боровске, и нам интересно было посетить места, связанные
С
Серей
19 июн 2022
Экскурсовод молодец, отлично подготовлена, знает историю городов, имела с собой плакатики дополняющие посещение места (старые фото, картины, схемы)
К
Ксения
23 апр 2022
Спасибо. Очень понравился экскурсовод Ирина. Буду рекомендовать знакомым
Н
Наталия
21 дек 2021
Большое спасибо Ирине за столь интересную и насыщенную экскурсию! Отличное знание материала и увлекательная подача надеюсь запомниться надолго)
И
Игорь
21 ноя 2021
Очень познавательно.
Виктор
3 окт 2021
2 октября 2021 года мы с друзьями посетили города Боровск и Малоярославец.
Прекрасные города, и замечательный экскурсовод Ирина. 4 часа экскурсии пролетели очень быстро и увлекательно. Ирина показала нам чудесные места
Прекрасные города, и замечательный экскурсовод Ирина. 4 часа экскурсии пролетели очень быстро и увлекательно. Ирина показала нам чудесные места
Входит в следующие категории Боровска
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