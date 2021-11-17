Исторический центр города с его многочисленными памятниками и неповторимой атмосферой
купеческую застройку 18-19 веков (знаменитый дом с кружевами, дом Наполеона)
старообрядческий храм
фрески Владимира Овчинникова.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Небольшой и уютный Боровск находится всего в 80 километрах от Москвы по Киевскому направлению. Это настоящая жемчужина для туриста. Многовековая история, интересная архитектура, неброская природа средней полосы России. Здесь нет суеты и бесконечного потока машин. Жизнь течет по иным законам. В очертаниях церквей, атмосфере купеческих улиц, фресках «боровского Бенкси» и аромате душистых боровских трав вам откроются душа города и его многовековая история.
Вас ожидает:
Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу.
Затем вы перенесетесь в эпоху, когда Боровск стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой.
Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон.
А о городской жизни 20 века мы поговорим у необычного монумента, посвященного «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.
Говоря о современной городской культуре, особое внимание мы уделим проекту «Параллельный город» Владимира Овчинникова. Завершится наша прогулка чаепитием и дегустацией ароматных боровских трав.
Ответы на вопросы
Что входит?
услуги гида
чаепитие и дегустация ароматных боровских трав только в летний период с 1 мая по 1 октября
Что не входит?
транспорт
чаепитие и дегустация ароматных боровских трав в зимний период с 2 октября по 1 мая
Где начинаем и завершаем?
Начало: город Боровск, улица Советская,5
Завершение: город Боровск, улица Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
среда, суббота, воскресенье
Светлана Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них