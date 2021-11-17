Небольшой и уютный Боровск находится всего в 80 километрах от Москвы по Киевскому направлению.



Это настоящая жемчужина для туриста.



Многовековая история, интересная архитектура, неброская природа средней полосы России.



Здесь нет суеты и бесконечного потока машин.



Жизнь течет по иным законам.



В очертаниях церквей, атмосфере купеческих улиц, фресках «боровского Бенкси» и аромате душистых боровских трав вам откроются душа города и его многовековая история.