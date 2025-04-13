Боровск, известный как "Город воинской доблести", предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатой историей.
Туристы смогут увидеть старообрядческую часовню, храм Покрова Пресвятой Богородицы и насладиться чаем в "Чайной" Покрова на Высоком.
Это путешествие позволит ощутить дух прошлого и насладиться красотой старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков. Отличный выбор для любителей истории и архитектуры
Туристы смогут увидеть старообрядческую часовню, храм Покрова Пресвятой Богородицы и насладиться чаем в "Чайной" Покрова на Высоком.
Это путешествие позволит ощутить дух прошлого и насладиться красотой старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков. Отличный выбор для любителей истории и архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческое наследие
- 🕌 Уникальные памятники
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улочкам
- ☕ Чайная с ароматной выпечкой
- 🕍 Деревянное зодчество
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Боровска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без спешки. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для настоящих любителей истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старообрядческая часовня
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- Чайная Покрова на Высоком
Описание экскурсии
Экскурсия по Боровску
Боровск, известный как «Город воинской доблести», имеет богатую и героическую историю. В годы Второй мировой войны этот город находился в самом центре военных событий. Во время нашей прогулки по живописным улочкам вы познакомитесь с важнейшими моментами истории Боровска — от Куликова поля до обороны Москвы в 1941 году. Вы также увидите современные памятники и старинную купеческую застройку XVIII–XIX века.
Что вас ждет на экскурсии?
- Посещение старообрядческой часовни-памятника, установленной на месте гибели боярыни Морозовой и ее сестры княгини Урусовой.
- Уникальный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который является образцом деревянного зодчества, построенным в начале XVII века. В этом храме хранятся мощи святой Анны и Спиридона Тримифунского.
- Насладитесь чайной церемонией в «Чайной» Покрова на Высоком, где вам предложат ароматный чай с вкусной выпечкой и отличные возможности для фотографий.
Важно знать!
Для бронирования экскурсий в праздничные даты необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старообрядческая часовня-памятник
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- «Чайная» Покрова на Высоком
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
К сожалению, два с половиной часа мало, чтоб увидеть все красоты города! Боровск очень понравился! Погода была замечательная!
Экскурсовод Юлия -Профессионал!
Спасибо!
Экскурсовод Юлия -Профессионал!
Спасибо!
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Т
Была проведена интереснейшая экскурия. История города, архитектура. Узнали много нового и интересного.
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У
Была проведена интереснейшая экскурия. История города, архитектура. Узнали много нового и интересного.
Вам был полезен этот отзыв?
У
Была проведена интереснейшая экскурия. История города, архитектура. Узнали много нового и интересного.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Была проведена интереснейшая экскурия. История города, архитектура. Узнали много нового и интересного.
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