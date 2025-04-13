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Обзорная экскурсия по Боровску на транспорте туристов

Погрузитесь в историю Боровска, города воинской доблести, и насладитесь его культурным наследием, путешествуя по живописным улочкам
Боровск, известный как "Город воинской доблести", предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатой историей.

Туристы смогут увидеть старообрядческую часовню, храм Покрова Пресвятой Богородицы и насладиться чаем в "Чайной" Покрова на Высоком.

Это путешествие позволит ощутить дух прошлого и насладиться красотой старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков. Отличный выбор для любителей истории и архитектуры
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческое наследие
  • 🕌 Уникальные памятники
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улочкам
  • ☕ Чайная с ароматной выпечкой
  • 🕍 Деревянное зодчество

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Боровска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без спешки. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для настоящих любителей истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Боровску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Боровску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Боровску на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Старообрядческая часовня
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Чайная Покрова на Высоком

Описание экскурсии

Экскурсия по Боровску

Боровск, известный как «Город воинской доблести», имеет богатую и героическую историю. В годы Второй мировой войны этот город находился в самом центре военных событий. Во время нашей прогулки по живописным улочкам вы познакомитесь с важнейшими моментами истории Боровска — от Куликова поля до обороны Москвы в 1941 году. Вы также увидите современные памятники и старинную купеческую застройку XVIII–XIX века.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Посещение старообрядческой часовни-памятника, установленной на месте гибели боярыни Морозовой и ее сестры княгини Урусовой.
  • Уникальный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который является образцом деревянного зодчества, построенным в начале XVII века. В этом храме хранятся мощи святой Анны и Спиридона Тримифунского.
  • Насладитесь чайной церемонией в «Чайной» Покрова на Высоком, где вам предложат ароматный чай с вкусной выпечкой и отличные возможности для фотографий.

Важно знать!

Для бронирования экскурсий в праздничные даты необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старообрядческая часовня-памятник
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • «Чайная» Покрова на Высоком
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Г
К сожалению, два с половиной часа мало, чтоб увидеть все красоты города! Боровск очень понравился! Погода была замечательная!
Экскурсовод Юлия -Профессионал!
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Была проведена интереснейшая экскурия. История города, архитектура. Узнали много нового и интересного.
Вам был полезен этот отзыв?
У
Была проведена интереснейшая экскурия. История города, архитектура. Узнали много нового и интересного.
Вам был полезен этот отзыв?
У
Была проведена интереснейшая экскурия. История города, архитектура. Узнали много нового и интересного.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Была проведена интереснейшая экскурия. История города, архитектура. Узнали много нового и интересного.
Вам был полезен этот отзыв?

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