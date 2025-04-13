Боровск, известный как "Город воинской доблести", предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатой историей.



Туристы смогут увидеть старообрядческую часовню, храм Покрова Пресвятой Богородицы и насладиться чаем в "Чайной" Покрова на Высоком.



Это путешествие позволит ощутить дух прошлого и насладиться красотой старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков. Отличный выбор для любителей истории и архитектуры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Боровска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без спешки. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для настоящих любителей истории.

Сейчас август — это идеальное время.