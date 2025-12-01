Экскурсия по Боровску раскрывает 12 лет жизни Константина Циолковского, основоположника космонавтики.
В этом городе он сделал первые научные открытия, встретил свою будущую жену Вареньку Соколову и начал педагогическую карьеру. Боровск стал местом, где родились его дети и зародились великие идеи. Путешествие по этим местам позволит глубже понять личность ученого и его вклад в науку
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Погружение в историю космонавтики
- 👩❤️👨 История любви и семьи
- 📚 Начало педагогической карьеры
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🌟 Вдохновение для любителей науки
Что можно увидеть
- Места, связанные с Циолковским
Описание экскурсииЦиолковский и Боровск - экскурсия о 12 годах выдающегося ученого, основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. В Боровске он делал свои первые научные открытия встретил свою будущую жену - Вареньку Соколову, заключил брак. Именно здесь появились его первые дети и началась педагогическая карьера. Обо всем этом и многом другом узнаем на экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бюст Н.Ф. Федорова - основоположника русского космизма
- Бюст Ю.А. Гагарина - первого в мире космонавта
- Скульптуру К.Э. Циолковского
- Дом, в котором жил Циолковский в 1889 году
- Дом-музей К.Э. Циолковского в городе Боровске
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 2
Завершение: Ул. Циолковского, 49
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
