На берегах реки Протвы расположился старинный Боровск, который хранит в себе множество тайн и историй.
Прогуливаясь по его улочкам, можно увидеть древнее городище, старинные храмы и часовни, а также памятники знаменитым личностям. В рамках экскурсии предлагается посещение купеческих построек 19 века и уникальных скульптур.
Программа адаптируется под ваши интересы, возможны дополнительные опции для больших групп и льготных категорий
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные исторические объекты
- 🗿 Памятники знаменитым личностям
- 🏘 Купеческие дома 19 века
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🎨 Возможность изменения программы
- 👨👩👧👦 Скидки для льготных категорий
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Боровска - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город не переполнен туристами. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны прохладные дни. В остальные месяцы, несмотря на менее благоприятные погодные условия, всё равно можно получить удовольствие от экскурсии, особенно если предпочесть осмотр достопримечательностей в помещении.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Древнее городище
- Старинные храмы
- Канунников мост
- Памятники Циолковскому и Гагарину
- Скульптура «Мальчик с газетой»
- Композиция «Девочка с зонтиком»
- Боровские куранты
- Торговые ряды
- Купеческие постройки
- Парк «Текижа»
- Покровский храм
Описание экскурсии
Прежде всего, это обзорная экскурсия для знакомства с городом. Я раскрою его характер через знаковые постройки и истории жизни самых знаменитых людей прошлых веков.
Вы увидите
- Древнее городище
- Старинные храмы и часовню мученикам 17 века
- Канунников мост
- Памятники К. Э. Циолковскому и Ю. А. Гагарину, адмиралу Д. Н. Сенявину
- Скульптуру «Мальчик с газетой», возле которой загадаете желание
- Композицию «Девочка с зонтиком»
- Боровские куранты
- Торговые ряды
- Купеческие постройки 19 века: дом Саниных, дом Меренковых, дом Большаковых (Наполеона), дом Полежаевых, «кружевной дом»
- Смотровые площадки
- Парк «Текижа»
Если вы на авто, то +
- Покровский храм, построенный без единого гвоздя
- Самый большой храм города — Покровский старообрядческий
Вы узнаете
- Какие важные исторические события происходили в Боровске и имели государственное значение
- Как в Боровске были построены 28 старинных храмов
- Что помогло рождению мечты К. Э. Циолковского о космосе
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но можно её провести на вашем авто или за доплату на арендованном транспорте. Уточните, пожалуйста, возможность аренды автомобиля на нужную дату в переписке перед бронированием
- По желанию можно подняться на колокольню одного из храмов (за дополнительное пожертвование)
- По запросу экскурсию можно провести для группы до 45 человек (включая школьный класс), подробности уточняйте при бронировании
- Для льготных категорий: семей участников СВО, многодетные семьи, инвалиды, школьники (если все участники группы относятся к ним) предоставляются скидки. Подробности уточняйте при бронировании.
- Программу экскурсии можно изменить по предварительному согласованию в сообщениях
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советская 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Боровске
Провела экскурсии для 924 туристов
Я родилась и живу в старинном городе Боровске. Более 15 лет провожу экскурсии для взрослых и детей. Рада буду познакомить вас с историей и достопримечательностями Малоярославца, Обнинска, Боровска.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 51 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Дарья
8 сен 2025
Прекрасная прогулка! Очень благодарны Юлии. Юлия - заботливый и приятный в общении человек, «лёгкий». На фоне познавательной сути экскурсии всегда помнит о житейских (бытовых) вопросах. Учитывает личные предпочтения экскурсантов (в
А
Адик
7 сен 2025
Нам все очень все понравилось, спасибо Юле за очень интересный рассказ)
П
Полина
30 авг 2025
Экскурсия интересная, гид рассказала обо всем, что мы видели. Подсказала, где поесть. Мы посетили деревянный храм, в которой обычно не приезжают туристические автобусы. Было время пофотографировать и пощелкать клювом.
Людмила
1 авг 2025
Наша экскурсия была насыщенная и интересная. Юлия приятный и доброжелательный экскурсовод, хорошо знающая свой город и была готова ответить на любые вопросы. За 3 часа мы смогли посмотреть разные места
П
Павел
27 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Юлия — очень грамотный и хороший экскурсовод, которая очень любит свой город.
И
Ирина
14 июл 2025
Юлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что были на этой экскурсии, довольны, спасибо)
Анна
30 июн 2025
Посетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОго списка. И очень рада, что интуиция меня не подвела. Юлия - настоящая, живая,"ходячая" история
Т
Татьяна
25 июн 2025
Очень интересная экскурсия, а экскурсовод заслуживает всяческих похвал! Мы получили огромное удовольствие, несмотря на дождливый день. Хорошо выстроенная экскурсия, очень интересно подана информация. Всё просто супер! Очень рекомендую! Даже наш подросток остался в восторге! Если кто-то хочет узнать про город Боровск, только на эту экскурсию! Не пожалеете!
Ольга
15 июн 2025
Мы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятный город. Экскурсовод Юлия подстраивала под нас маршрут и повествование. Очень много интересных фактов про архитектуру, жителей города и уклад жизни. Спасибо!
Ирина
14 июн 2025
Очень интересная экскурсия! Юлия с таким искренним вовлечением в историю своего края и любовью вела экскурсию, что 3 часа прошли очень легко и при этом насыщенно информативно, хотя в начале
Юлия
14 июн 2025
Юлия влюбила нас в Боровск! Не смотря на непогоду смогли увидеть все значимые места. Рекомендую быть на экскурсии на машине, так можно увидеть больше и скрыться от дождя, посмотрев при не погоде что-то из окна машины. Рассказ был полным и увлекательным. Рекомендую
В
Виктория
12 июн 2025
Огромное спасибо Юлии за такую интересную и познавательную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно. В Боровск влюбилась ещё больше))
Побольше бы таких гидов которые любят свой город всей душой.
Успехов Вам и всех благ!
А
Анна
14 мая 2025
Мы в восторге от Юли, она очень интересный рассказчик и чудесный человек. Так бережно и с любовью относиться к своему краю может только его истинный патриот. Были с пожилой мамой
С
Светлана
4 мая 2025
Спасибо гиду за экскурсию. Понравилось все. Видно, что Юлия любит свой город. С любовью и тепло о нем рассказывает. В Боровске действительно есть что посмотреть. Внимательна к туристам. Рекомендую.
Елена
3 мая 2025
Какое же увлекательное путешествие во времени мы совершили с Юлией в этом чудесном маленьком городе. Потрясающая прогулка, как много нам дано важной, интересной информации. Юлия просто Мастер своего дела!
