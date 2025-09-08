На берегах реки Протвы расположился старинный Боровск, который хранит в себе множество тайн и историй.



Прогуливаясь по его улочкам, можно увидеть древнее городище, старинные храмы и часовни, а также памятники знаменитым личностям. В рамках экскурсии предлагается посещение купеческих построек 19 века и уникальных скульптур.



Программа адаптируется под ваши интересы, возможны дополнительные опции для больших групп и льготных категорий

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Боровска - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город не переполнен туристами. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны прохладные дни. В остальные месяцы, несмотря на менее благоприятные погодные условия, всё равно можно получить удовольствие от экскурсии, особенно если предпочесть осмотр достопримечательностей в помещении.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.