Мои заказы

Старинный Боровск

Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
На берегах реки Протвы расположился старинный Боровск, который хранит в себе множество тайн и историй.

Прогуливаясь по его улочкам, можно увидеть древнее городище, старинные храмы и часовни, а также памятники знаменитым личностям. В рамках экскурсии предлагается посещение купеческих построек 19 века и уникальных скульптур.

Программа адаптируется под ваши интересы, возможны дополнительные опции для больших групп и льготных категорий
4.98
51 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические объекты
  • 🗿 Памятники знаменитым личностям
  • 🏘 Купеческие дома 19 века
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🎨 Возможность изменения программы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Скидки для льготных категорий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Боровска - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город не переполнен туристами. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны прохладные дни. В остальные месяцы, несмотря на менее благоприятные погодные условия, всё равно можно получить удовольствие от экскурсии, особенно если предпочесть осмотр достопримечательностей в помещении.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Старинный Боровск
Старинный Боровск
Старинный Боровск
Ближайшие даты:
16
сен17
сен18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Древнее городище
  • Старинные храмы
  • Канунников мост
  • Памятники Циолковскому и Гагарину
  • Скульптура «Мальчик с газетой»
  • Композиция «Девочка с зонтиком»
  • Боровские куранты
  • Торговые ряды
  • Купеческие постройки
  • Парк «Текижа»
  • Покровский храм

Описание экскурсии

Прежде всего, это обзорная экскурсия для знакомства с городом. Я раскрою его характер через знаковые постройки и истории жизни самых знаменитых людей прошлых веков.

Вы увидите

  • Древнее городище
  • Старинные храмы и часовню мученикам 17 века
  • Канунников мост
  • Памятники К. Э. Циолковскому и Ю. А. Гагарину, адмиралу Д. Н. Сенявину
  • Скульптуру «Мальчик с газетой», возле которой загадаете желание
  • Композицию «Девочка с зонтиком»
  • Боровские куранты
  • Торговые ряды
  • Купеческие постройки 19 века: дом Саниных, дом Меренковых, дом Большаковых (Наполеона), дом Полежаевых, «кружевной дом»
  • Смотровые площадки
  • Парк «Текижа»
    Если вы на авто, то +
  • Покровский храм, построенный без единого гвоздя
  • Самый большой храм города — Покровский старообрядческий

Вы узнаете

  • Какие важные исторические события происходили в Боровске и имели государственное значение
  • Как в Боровске были построены 28 старинных храмов
  • Что помогло рождению мечты К. Э. Циолковского о космосе

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но можно её провести на вашем авто или за доплату на арендованном транспорте. Уточните, пожалуйста, возможность аренды автомобиля на нужную дату в переписке перед бронированием
  • По желанию можно подняться на колокольню одного из храмов (за дополнительное пожертвование)
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 45 человек (включая школьный класс), подробности уточняйте при бронировании
  • Для льготных категорий: семей участников СВО, многодетные семьи, инвалиды, школьники (если все участники группы относятся к ним) предоставляются скидки. Подробности уточняйте при бронировании.
  • Программу экскурсии можно изменить по предварительному согласованию в сообщениях

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Советская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Боровске
Провела экскурсии для 924 туристов
Я родилась и живу в старинном городе Боровске. Более 15 лет провожу экскурсии для взрослых и детей. Рада буду познакомить вас с историей и достопримечательностями Малоярославца, Обнинска, Боровска.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 51 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Старинный Боровск (Павел)Старинный Боровск (Павел)Старинный Боровск (Павел)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Анна)Старинный Боровск (Анна)Старинный Боровск (Анна)Старинный Боровск (Анна)Старинный Боровск (Анна)Старинный Боровск (Анна)Старинный Боровск (Анна)Старинный Боровск (Анна)Старинный Боровск (Ольга)Старинный Боровск (Ольга)Старинный Боровск (Ольга)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Ирина)Старинный Боровск (Светлана)Старинный Боровск (Светлана)Старинный Боровск (Светлана)
Дарья
Дарья
8 сен 2025
Прекрасная прогулка! Очень благодарны Юлии. Юлия - заботливый и приятный в общении человек, «лёгкий». На фоне познавательной сути экскурсии всегда помнит о житейских (бытовых) вопросах. Учитывает личные предпочтения экскурсантов (в
читать дальше

начале общения был уточнён аспект наших интересов). Дат/фамилий/указов минимум, рассказ адаптирован к местам посещения.
Плюс ко всему нам потрясающе повезло с погодой. Наслаждались воздухом и видами: город утопает в зелени. (Мы живём в центре Москвы, поэтому природа наш взор радует.)
Считаю, прогулка подойдёт любому мобильному интересующемуся человеку.
Друзьям уже рекомендовали.

А
Адик
7 сен 2025
Нам все очень все понравилось, спасибо Юле за очень интересный рассказ)
П
Полина
30 авг 2025
Экскурсия интересная, гид рассказала обо всем, что мы видели. Подсказала, где поесть. Мы посетили деревянный храм, в которой обычно не приезжают туристические автобусы. Было время пофотографировать и пощелкать клювом.
Людмила
Людмила
1 авг 2025
Наша экскурсия была насыщенная и интересная. Юлия приятный и доброжелательный экскурсовод, хорошо знающая свой город и была готова ответить на любые вопросы. За 3 часа мы смогли посмотреть разные места
читать дальше

и узнали много нового.
Мы очень впечатлились рассказом Юлии о том, как образовался Боровск, какие исторические события пережил, какими личностями известными и не очень знаменит. Узнали, что Боровск является важным городом для старообрядчества и связан с последним периодом жизни боярыни Морозовой. А также узнали, что Боровск можно назвать местом зарождения русского космизма и связан с такими именами как философ Н. Ф. Федоров и К. Э. Циолковский.
Т. к. мы были на машине, то успели смогли посетить благодатное место "Высокое", в котором есть удивительный храм и святой источник.
Всем путешествующим рекомендуем посетить этот город в компании с Юлией.

П
Павел
27 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Юлия — очень грамотный и хороший экскурсовод, которая очень любит свой город.
Экскурсия очень понравилась. Юлия — очень грамотный и хороший экскурсовод, которая очень любит свой город.Экскурсия очень понравилась. Юлия — очень грамотный и хороший экскурсовод, которая очень любит свой город.Экскурсия очень понравилась. Юлия — очень грамотный и хороший экскурсовод, которая очень любит свой город.
И
Ирина
14 июл 2025
Юлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что были на этой экскурсии, довольны, спасибо)
Юлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что былиЮлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что былиЮлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что былиЮлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что былиЮлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что былиЮлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что былиЮлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что былиЮлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что былиЮлия, очень хороший экскурсовод,открывшая нам романтизм города. Прочувствовала нас и наши интересы. Мы рады что были
Анна
Анна
30 июн 2025
Посетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОго списка. И очень рада, что интуиция меня не подвела. Юлия - настоящая, живая,"ходячая" история
читать дальше

этого города. Внимательная, увлечённая, чуткая и отзывчивая. Её рассказа заворожил всю нашу компанию. 3 часа пролетели совершенно не заметно, а хотелось ещё и ещё, но наши физические тела попросили остановится в желаниях. А ощущение от Юлии - что можно слушать ещё и ещё. Что ещё очень важно,Юлия - коренной житель города, неравнодушная и сопереживающая, тонко чувствующая изменения колебаний истории города. Так что мой вывод и совет очень прост. Если есть желание услышать "живую" историю этого прекрасного города, то вам к Юлии. Равнодушными не останетесь!!!
P.S. у нас возникли проблемы с проживанием в выбранном отеле, Юлия быстро соорентировала нас, и уже через час мы отдыхали в царских апартаментах. А также дала нам чёткий гастроэкскурс обо всех вкусных точках на местности.
Спасибо, Юлия)

Посетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОго
Т
Татьяна
25 июн 2025
Очень интересная экскурсия, а экскурсовод заслуживает всяческих похвал! Мы получили огромное удовольствие, несмотря на дождливый день. Хорошо выстроенная экскурсия, очень интересно подана информация. Всё просто супер! Очень рекомендую! Даже наш подросток остался в восторге! Если кто-то хочет узнать про город Боровск, только на эту экскурсию! Не пожалеете!
Ольга
Ольга
15 июн 2025
Мы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятный город. Экскурсовод Юлия подстраивала под нас маршрут и повествование. Очень много интересных фактов про архитектуру, жителей города и уклад жизни. Спасибо!
Мы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятныйМы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятныйМы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятный
Ирина
Ирина
14 июн 2025
Очень интересная экскурсия! Юлия с таким искренним вовлечением в историю своего края и любовью вела экскурсию, что 3 часа прошли очень легко и при этом насыщенно информативно, хотя в начале
читать дальше

казалось, что сколько времени для прогулки мы не осилим)). Интересные факты, красивые виды, живая подача исторического материала, в общем, увезли с собой много нового и интересного🌟 Юлия, благодарим за знакомство с чудесными местами, в которые точно хочется вернуться ещё!

Очень интересная экскурсия! Юлия с таким искренним вовлечением в историю своего края и любовью вела экскурсию,Очень интересная экскурсия! Юлия с таким искренним вовлечением в историю своего края и любовью вела экскурсию,Очень интересная экскурсия! Юлия с таким искренним вовлечением в историю своего края и любовью вела экскурсию,Очень интересная экскурсия! Юлия с таким искренним вовлечением в историю своего края и любовью вела экскурсию,
Юлия
Юлия
14 июн 2025
Юлия влюбила нас в Боровск! Не смотря на непогоду смогли увидеть все значимые места. Рекомендую быть на экскурсии на машине, так можно увидеть больше и скрыться от дождя, посмотрев при не погоде что-то из окна машины. Рассказ был полным и увлекательным. Рекомендую
В
Виктория
12 июн 2025
Огромное спасибо Юлии за такую интересную и познавательную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно. В Боровск влюбилась ещё больше))
Побольше бы таких гидов которые любят свой город всей душой.
Успехов Вам и всех благ!
А
Анна
14 мая 2025
Мы в восторге от Юли, она очень интересный рассказчик и чудесный человек. Так бережно и с любовью относиться к своему краю может только его истинный патриот. Были с пожилой мамой
читать дальше

и ребенком 11 лет, Юля постаралась построить маршрут и рассказ так, чтобы заинтересовать каждого. Узнали много интересного и нового в целом об истории страны, о истории города и края. Порадовала живая и внятная подача, нет ощущения экскурсии, скорее прогулки с близким человеком, к которому приехал в гости, искренне желающим порадовать тебя, заинтересовать, оставить только приятное впечатление. Конечно, для своих гостей Юлия старается объять необъятное и поделиться как можно большим. Надеемся, что это встреча была не последней и нам удастся познакомится вместе и с другими соседними городами. От души рекомендуем для любой компании.

С
Светлана
4 мая 2025
Спасибо гиду за экскурсию. Понравилось все. Видно, что Юлия любит свой город. С любовью и тепло о нем рассказывает. В Боровске действительно есть что посмотреть. Внимательна к туристам. Рекомендую.
Елена
Елена
3 мая 2025
Какое же увлекательное путешествие во времени мы совершили с Юлией в этом чудесном маленьком городе. Потрясающая прогулка, как много нам дано важной, интересной информации. Юлия просто Мастер своего дела!
Как и
читать дальше

было заявлено в начале экскурсии, Юлия влюбила в свой городок. Очень захотелось поделиться увиденным со знакомыми и друзьями, пригласить посетить Боровск. От нас много слов благодарности и низкий поклон!!!!!
Шедеврально, по- другому и не скажешь 👋

Входит в следующие категории Боровска

Похожие экскурсии из Боровска

Боровск старообрядческий
Пешая
2 часа
-
5%
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
15 сен в 10:30
17 сен в 10:30
5700 ₽6000 ₽ за всё до 5 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Пешая
2.5 часа
160 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
21 сен в 13:00
28 сен в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Завтра в 11:00
15 сен в 14:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Боровске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Боровске