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От Площади Ленина – экскурсии в Боровске

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Боровске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная на одном дыхании
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная на одном дыхании
Начало: Кафе «Дружба» (вход), пл Ленина, 1
Расписание: Пн-Вск: 10:00-22:00
14 июл в 10:00
15 июл в 10:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и полакомиться пряниками и фирменными щами
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:30
15 июл в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Циолковский и Боровск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский и Боровск
Погрузитесь в историю жизни Константина Циолковского в Боровске. Узнайте о его первых открытиях, личной жизни и начале педагогической карьеры
Начало: Площадь Ленина, 2
Завтра в 11:00
14 июл в 11:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    12 мая 2025
    Обзорная на одном дыхании
    Экскурсия оставила неизгладимое впечатление. Наталья очаровала всю нашу группу. Она не напрягала нас датами. Эмоционально и неординарно рассказала историю города и края. Огромное спасибо Наталье. Будем рекомендовать ее своим знакомым.
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2025
    Обзорная на одном дыхании
    Действительно на одном дыхании сквозь эпохи и года прошла наша экскурсия. Наталья - неравнодушная, обаятельная, доброжелательная и знающая историю своего края
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    гид, которая настолько увлечена своим любимым делом, что с первых минут передает это слушателям и располагает к себе. Нам удалось увидеть город с разных ракурсов, рассмотреть сквозь призму истории интересные детали, побывать на колокольне, прикоснуться к темам купечества и старообрядчества, внимательно рассмотреть муралы и нагулявшись вдоволь, полюбить этот замечательный городок с желанием приехать вновь.

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Обзорная на одном дыхании
    Прекрасное знакомство с городом Боровск,благодаря Наталье! Маршрут построен очень лаконично и последовательно, с учетом подхода к участникам,их возможных желаний! Заказывала
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    экскурсию не имея группы,т. е. на одного,Наталья подошла с пониманием и нашла "компанию",в конечном итоге образовалась приятная компания с прекрасным экскурсоводом,знающим историю своего города, с интересной подачей информации! Я прекрасно провела время,обязательно приеду для более детального посещения отдельных мест. Наталья,очень благодарю,оставайтесь такой же доброй и открытой и конечно же расширения географии Вашей деятельности!!!))

  • С
    Светлана
    8 октября 2024
    Боровск православный.
    Огромное спасибо Юлии за интереснейшую экскурсию по Боровску.
  • И
    Илья
    1 апреля 2024
    Боровск православный.
    Экскурсия прошла замечательно. Для тех, кто оказался впервые в Боровске, это было знакомство. Для тех, кто приехал не в первый
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    раз-продолжение дружбы с городом. В первую очередь- это заслуга нашей путеводительницы Юлии. Земной поклон ей и многая и благая лета. Группа паломников из Москвы и её руководитель Пушкин Илья Анатольевич.

  • У
    Уварова
    26 февраля 2023
    Боровск православный.
    Спасибо большое Юлии за интереснейшую экскурсию. Такой маленький город, а какая у него богатая история. Советуем посетить. Не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «От Площади Ленина»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июле 2025
Сейчас в Боровске в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4800. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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