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экскурсию не имея группы,т. е. на одного,Наталья подошла с пониманием и нашла "компанию",в конечном итоге образовалась приятная компания с прекрасным экскурсоводом,знающим историю своего города, с интересной подачей информации! Я прекрасно провела время,обязательно приеду для более детального посещения отдельных мест. Наталья,очень благодарю,оставайтесь такой же доброй и открытой и конечно же расширения географии Вашей деятельности!!!))