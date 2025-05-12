Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная на одном дыхании
Начало: Кафе «Дружба» (вход), пл Ленина, 1
Расписание: Пн-Вск: 10:00-22:00
14 июл в 10:00
15 июл в 10:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и полакомиться пряниками и фирменными щами
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:30
15 июл в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский и Боровск
Погрузитесь в историю жизни Константина Циолковского в Боровске. Узнайте о его первых открытиях, личной жизни и начале педагогической карьеры
Начало: Площадь Ленина, 2
Завтра в 11:00
14 июл в 11:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег12 мая 2025Экскурсия оставила неизгладимое впечатление. Наталья очаровала всю нашу группу. Она не напрягала нас датами. Эмоционально и неординарно рассказала историю города и края. Огромное спасибо Наталье. Будем рекомендовать ее своим знакомым.
- ДДарья22 апреля 2025Действительно на одном дыхании сквозь эпохи и года прошла наша экскурсия. Наталья - неравнодушная, обаятельная, доброжелательная и знающая историю своего края
- ЕЕлена9 января 2025Прекрасное знакомство с городом Боровск,благодаря Наталье! Маршрут построен очень лаконично и последовательно, с учетом подхода к участникам,их возможных желаний! Заказывала
- ССветлана8 октября 2024Боровск православный.Огромное спасибо Юлии за интереснейшую экскурсию по Боровску.
- ИИлья1 апреля 2024Боровск православный.Экскурсия прошла замечательно. Для тех, кто оказался впервые в Боровске, это было знакомство. Для тех, кто приехал не в первый
- УУварова26 февраля 2023Боровск православный.Спасибо большое Юлии за интереснейшую экскурсию. Такой маленький город, а какая у него богатая история. Советуем посетить. Не пожалеете.
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «От Площади Ленина»
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