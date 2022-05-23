Об экскурсии

Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» — это масса положительных эмоций, прекрасная природа, а главное, — знакомство с грациозными животными — лошадьми. Здесь вам помогут стать ближе к природе, научат любить этих прекрасных созданий. И, конечно, гвоздь программы — возможность покататься на этих ласковых животных, которых можно будет потом и погладить, и покормить. Кстати, здесь же в конно-спортивном клубе вас ждёт встреча и с другими прекрасными животными: козочками пони!

Иппотерапия

А ещё здесь вам расскажут об удивительной «лошадиной науке» — иппотерапии. Иппотерапия — это уникальное по эффективности средство лечения целого ряда заболеваний, широко применяемое в мировой практике. Согласно последним исследованиям японских экспертов, позитивный эффект на интеллектуальное развитие и укрепления здоровья производят именно занятия конной ездой, нервная система активируется во время занятий с лошадями, и это намного повышает показатели вашего здоровья.

Для городских жителей это полезный, незабываемый опыт и развлечение, которые позволят лучше понять животных и полюбить их. Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» — отличный выбор для воскресного уикенда всей семьей!

Программа:

09:00-9:30 — путевая обзорная по Брянску.

09:30-10:00 — трассовая тематическая экскурсия «Что за кони! — Чудо-кони!»

10:00-12:00 — посещение конно-спортивного загородного клуба «Брянские просторы».

12:00-12:30 — дорога обратно в Брянск.