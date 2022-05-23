Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба

Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» - это масса положительных эмоций, прекрасная природа, а главное

Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» — это масса положительных эмоций, прекрасная природа, а главное, — знакомство с грациозными животными — лошадьми.

Здесь вам помогут стать ближе к природе, научат любить этих прекрасных созданий.

И, конечно, гвоздь программы — возможность покататься на этих ласковых животных, которых можно будет потом и погладить, и покормить.
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба

Что вас ожидает 🤩

  • Петропавловский монастырь
  • Кафедральный Свято-Троицкий собор
  • Площадь Партизан
  • Брянскую «Золотую милю»
  • Драмтеатр
  • Конно-спортивный загородный клуб «Брянские просторы»

Об экскурсии

Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» — это масса положительных эмоций, прекрасная природа, а главное, — знакомство с грациозными животными — лошадьми. Здесь вам помогут стать ближе к природе, научат любить этих прекрасных созданий. И, конечно, гвоздь программы — возможность покататься на этих ласковых животных, которых можно будет потом и погладить, и покормить. Кстати, здесь же в конно-спортивном клубе вас ждёт встреча и с другими прекрасными животными: козочками пони!

Иппотерапия

А ещё здесь вам расскажут об удивительной «лошадиной науке» — иппотерапии. Иппотерапия — это уникальное по эффективности средство лечения целого ряда заболеваний, широко применяемое в мировой практике. Согласно последним исследованиям японских экспертов, позитивный эффект на интеллектуальное развитие и укрепления здоровья производят именно занятия конной ездой, нервная система активируется во время занятий с лошадями, и это намного повышает показатели вашего здоровья.
Для городских жителей это полезный, незабываемый опыт и развлечение, которые позволят лучше понять животных и полюбить их. Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» — отличный выбор для воскресного уикенда всей семьей!

Программа:

  • 09:00-9:30 — путевая обзорная по Брянску.
09:30-10:00 — трассовая тематическая экскурсия «Что за кони! — Чудо-кони!»
10:00-12:00 — посещение конно-спортивного загородного клуба «Брянские просторы».
12:00-12:30 — дорога обратно в Брянск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на такси или личном транспорте туристов
  • Услуги гида — трассовая тематическая экскурсия
  • Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы»
  • Катание на лошадях, их кормление и др
Что не входит
  • Не входит питание
Место начала и завершения?
г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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