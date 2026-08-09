Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы природа особенно красива, а прогулки на свежем воздухе доставляют максимум удовольствия. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой клуб работает в помещении, что позволяет насладиться иппотерапией в комфортных условиях.

Погружение в мир конного спорта в клубе «Брянские просторы» - это шанс насладиться живописной природой и познакомиться с грациозными лошадьми. Вас ждёт увлекательная прогулка на лошадях, уникальная иппотерапия, а также возможность пообщаться с милыми козочками пони. Это идеальный способ провести выходные всей семьей, улучшив своё здоровье и настроение

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия в конно-спортивный клуб «Брянские просторы»

Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» — это не просто впечатляющее событие, а настоящая находка для любителей природы и животных. Здесь вы сможете насладиться прекрасными пейзажами и встретиться с грациозными лошадьми. Это уникальная возможность стать ближе к природе и научиться любить этих удивительных созданий.

Удивительные впечатления

Гвоздь программы — это возможность прокатиться на ласковых лошадях, а также погладить и покормить их. Но это не все, чем может удивить клуб! Вы сможете познакомиться и с другими замечательными животными, например, с козочками и пони.

Иппотерапия: путь к здоровью

В клубе вам также расскажут о такой удивительной практике, как иппотерапия. Эта методика признана одним из самых эффективных средств лечения множества заболеваний, широко применяемых по всему миру. Согласно исследованиям японских специалистов, занятия конной ездой положительно влияют на интеллектуальное развитие и здоровье.

Укрепление нервной системы.

Повышение общего тонуса организма.

Улучшение эмоционального состояния.

Для городских жителей это не просто развлечение, а незабываемый опыт, который поможет лучше понять животных и полюбить их. Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» станет отличным выбором для семейного уикенда!