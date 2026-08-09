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Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба

Посетите конно-спортивный клуб «Брянские просторы» и откройте для себя мир конного спорта. Увлекательные прогулки и иппотерапия ждут вас
Погружение в мир конного спорта в клубе «Брянские просторы» - это шанс насладиться живописной природой и познакомиться с грациозными лошадьми.

Вас ждёт увлекательная прогулка на лошадях, уникальная иппотерапия, а также возможность пообщаться с милыми козочками пони. Это идеальный способ провести выходные всей семьей, улучшив своё здоровье и настроение

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Увлекательные прогулки на лошадях
  • 🌿 Живописная природа
  • 🧘‍♂️ Уникальная иппотерапия
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
  • 🐐 Общение с козочками пони

Лучшее время для посещения

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июл
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сен
окт
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дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы природа особенно красива, а прогулки на свежем воздухе доставляют максимум удовольствия. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой клуб работает в помещении, что позволяет насладиться иппотерапией в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба

Что можно увидеть

  • Конно-спортивный клуб «Брянские просторы»

Описание экскурсии

Экскурсия в конно-спортивный клуб «Брянские просторы»

Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» — это не просто впечатляющее событие, а настоящая находка для любителей природы и животных. Здесь вы сможете насладиться прекрасными пейзажами и встретиться с грациозными лошадьми. Это уникальная возможность стать ближе к природе и научиться любить этих удивительных созданий.

Удивительные впечатления

Гвоздь программы — это возможность прокатиться на ласковых лошадях, а также погладить и покормить их. Но это не все, чем может удивить клуб! Вы сможете познакомиться и с другими замечательными животными, например, с козочками и пони.

Иппотерапия: путь к здоровью

В клубе вам также расскажут о такой удивительной практике, как иппотерапия. Эта методика признана одним из самых эффективных средств лечения множества заболеваний, широко применяемых по всему миру. Согласно исследованиям японских специалистов, занятия конной ездой положительно влияют на интеллектуальное развитие и здоровье.

  • Укрепление нервной системы.
  • Повышение общего тонуса организма.
  • Улучшение эмоционального состояния.

Для городских жителей это не просто развлечение, а незабываемый опыт, который поможет лучше понять животных и полюбить их. Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» станет отличным выбором для семейного уикенда!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петропавловский монастырь
  • Кафедральный Свято-Троицкий собор
  • Площадь Партизан
  • Брянскую «Золотую милю»
  • Драмтеатр
  • Конно-спортивный загородный клуб «Брянские просторы»
Что включено
  • Проезд на такси или личном транспорте туристов
  • Услуги гида - трассовая тематическая экскурсия
  • Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы»
  • Катание на лошадях, их кормление и др.
Что не входит в цену
  • Не входит питание
Место начала и завершения?
Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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