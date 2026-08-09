Вас ждёт увлекательная прогулка на лошадях, уникальная иппотерапия, а также возможность пообщаться с милыми козочками пони. Это идеальный способ провести выходные всей семьей, улучшив своё здоровье и настроение
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Увлекательные прогулки на лошадях
- 🌿 Живописная природа
- 🧘♂️ Уникальная иппотерапия
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
- 🐐 Общение с козочками пони
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Конно-спортивный клуб «Брянские просторы»
Описание экскурсии
Экскурсия в конно-спортивный клуб «Брянские просторы»
Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» — это не просто впечатляющее событие, а настоящая находка для любителей природы и животных. Здесь вы сможете насладиться прекрасными пейзажами и встретиться с грациозными лошадьми. Это уникальная возможность стать ближе к природе и научиться любить этих удивительных созданий.
Удивительные впечатления
Гвоздь программы — это возможность прокатиться на ласковых лошадях, а также погладить и покормить их. Но это не все, чем может удивить клуб! Вы сможете познакомиться и с другими замечательными животными, например, с козочками и пони.
Иппотерапия: путь к здоровью
В клубе вам также расскажут о такой удивительной практике, как иппотерапия. Эта методика признана одним из самых эффективных средств лечения множества заболеваний, широко применяемых по всему миру. Согласно исследованиям японских специалистов, занятия конной ездой положительно влияют на интеллектуальное развитие и здоровье.
- Укрепление нервной системы.
- Повышение общего тонуса организма.
- Улучшение эмоционального состояния.
Для городских жителей это не просто развлечение, а незабываемый опыт, который поможет лучше понять животных и полюбить их. Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» станет отличным выбором для семейного уикенда!
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловский монастырь
- Кафедральный Свято-Троицкий собор
- Площадь Партизан
- Брянскую «Золотую милю»
- Драмтеатр
- Конно-спортивный загородный клуб «Брянские просторы»
Что включено
- Проезд на такси или личном транспорте туристов
- Услуги гида - трассовая тематическая экскурсия
- Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы»
- Катание на лошадях, их кормление и др.
Что не входит в цену
- Не входит питание