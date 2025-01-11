Индивидуальная
до 4 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
«Отдельно оплачивается входной билет в музей и на производство — 80-200 руб»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково. Обзорная по Брянску
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«Что вас ждет Посещение единственного в России музея хрусталя, завода хрусталя и храма «Неопалимая купина» с уникальным иконостасом»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 января 2025Очень понравилась экскурсия в Дядьково с гидом Михаилом. Пока мы ехали, он подробно рассказал и о городе Брянске, который мы
- ЛЛюдмила29 апреля 2022Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только
об истории возникновения хрустального промысла на
- ВВладимир1 февраля 2022Все хорошо! Спасибо!
- ИИрина17 декабря 2021Большая благодарность Михаилу за экскурсию, за высокий профессионализм, индивидуальный творческий подход, ответственность и отличные человеческие качества. Мы узнали много нового для себя не только по теме экскурсии. Надеемся на новые встречи и всем рекомендуем! Спасибо!
