Музеи и искусство Брянска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Брянске, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
«Отдельно оплачивается входной билет в музей и на производство — 80-200 руб»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково. Обзорная по Брянску
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково. Обзорная по Брянску
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
«Что вас ждет Посещение единственного в России музея хрусталя, завода хрусталя и храма «Неопалимая купина» с уникальным иконостасом»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Очень понравилась экскурсия в Дядьково с гидом Михаилом. Пока мы ехали, он подробно рассказал и о городе Брянске, который мы
    читать дальше

    по пути проезжали, и о истории Мальцовской промышленной империи. Было неожиданно узнать, что в нее входила много городов, а на предприятиях Мальцовых работали свыше 100 тысяч человек. Посетили завод, непосредственно понаблюдали за производством хрустальных изделий. Огромное впечатление на нас произвёл крупнейший в Европе музей хрусталя. У каждого экспоната своя уникальная история. Кстати о нем был сюжет перед Рождеством в программе "Время" на Первом канале. После завода и музея мы посетили местный храм "Неопалимая Купина" с уникальным хрустальным иконостасом. В компании был пожилой человек с ограниченными возможностями, проблем во время экскурсии не возникло. Всем рекомендую гида Михаила!

  • Л
    Людмила
    29 апреля 2022
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только
    об истории возникновения хрустального промысла на
    читать дальше

    Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний!

  • В
    Владимир
    1 февраля 2022
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Все хорошо! Спасибо!
  • И
    Ирина
    17 декабря 2021
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Большая благодарность Михаилу за экскурсию, за высокий профессионализм, индивидуальный творческий подход, ответственность и отличные человеческие качества. Мы узнали много нового для себя не только по теме экскурсии. Надеемся на новые встречи и всем рекомендуем! Спасибо!

