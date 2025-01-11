читать дальше

по пути проезжали, и о истории Мальцовской промышленной империи. Было неожиданно узнать, что в нее входила много городов, а на предприятиях Мальцовых работали свыше 100 тысяч человек. Посетили завод, непосредственно понаблюдали за производством хрустальных изделий. Огромное впечатление на нас произвёл крупнейший в Европе музей хрусталя. У каждого экспоната своя уникальная история. Кстати о нем был сюжет перед Рождеством в программе "Время" на Первом канале. После завода и музея мы посетили местный храм "Неопалимая Купина" с уникальным хрустальным иконостасом. В компании был пожилой человек с ограниченными возможностями, проблем во время экскурсии не возникло. Всем рекомендую гида Михаила!