Индивидуальная
до 1 чел.
Узнать Брянск за 2 часа
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
2700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Брянску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия «Деревянные сказки» в Брянске: легенды и игры
Прогулка по парку Толстого в Брянске с рассказами о деревянных скульптурах, играми и конкурсами. Завершите экскурсию мастер-классом по созданию матрешки
Начало: Вход в Парк имени Толстого
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 января 2025Экскурсия осень понравилась. Экскурсовод очень хороший рассказчик. Побывали в парке 1000- летия Брянска и паре им. Толстого. Обязательно сходим еще.
- ААнна11 октября 2024Очень понравилась экскурсия. Несмотря на вечер и не слишком освещенный город, увидели большую часть интересных мест. Михаил Самуилович сопроводил все достопримечательности интересными и живыми историями.
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Брянский художественный музей»
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