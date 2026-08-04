Откройте для себя знаковые места города — от величественных соборов до уникального парка деревянных скульптур.
Вас ждёт увлекательное путешествие по самым живописным и значимым уголкам Брянска, где каждая улица хранит память о великих поэтах и событиях.
Вас ждёт увлекательное путешествие по самым живописным и значимым уголкам Брянска, где каждая улица хранит память о великих поэтах и событиях.
Описание экскурсии
Брянск:
- от древних соборов до парка сказок.
- За два часа вы откроете для себя знаковые места города, где история переплетается с современностью. Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в атмосферу Брянска, познакомиться с его духовным наследием, уникальной культурой и узнать о выдающихся личностях, прославивших этот край. Мы пройдем от величественных храмов до удивительного парка, занесенного в мировые каталоги, и увидим, как в облике города отразились его славное прошлое и особое географическое положение.
- Духовные символы и память о войне.
- Наше путешествие начнётся с мест, хранящих память о героическом прошлом и духовных традициях. Вы увидите мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» и пройдете по площади Партизан, где узнаете о вкладе города в Победу. Затем мы познакомимся с архитектурным наследием православного Брянска, осмотрев величественный Троицкий кафедральный собор, изящный Покровский собор, а также Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы, каждый из которых имеет свою уникальную историю.
- Парк легенд и поэтическая слава.
- Далее вас ждёт прогулка по необычному парку деревянных скульптур, созданному местными мастерами. Вы узнаете, как этот объект стал всемирно известным. Здесь же мы вспомним двух великих поэтов — уроженцев Брянщины, у памятников Ф. И. Тютчеву и А. К. Толстому поговорим об их связи с этим краем. Мы пройдем по местной «золотой миле» — красивейшей пешеходной зоне и даже побываем на брянской «Красной площади», чтобы ощутить пульс современного города.
- Город на трёх границах.
- С самой высокой точки города откроется панорама, и вы узнаете об уникальном расположении Брянской области — единственной в России, которая граничит сразу с тремя государствами. Старинные фотографии помогут увидеть, как менялся облик центральных улиц и площадей на протяжении последних веков, завершив наше яркое и насыщенное путешествие во времени.
Ежедневно, с 9:00 до 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курган Бессмертия (Воинской славы)
- Площадь Партизан и Театральная площадь
- Троицкий кафедральный собор
- Покровский собор
- Спасо-Гробовской храм
- Горне-Никольский храм
- Парк деревянных скульптур
- Памятники Ф.И. Тютчеву и А.К. Толстому
- Пешеходная зона («золотая миля»)
- Центральная площадь города («Красная площадь»)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные услуги - 500 рублей в час
- Обед - 300 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 100
Завершение: Бульвар Гагарина, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Большое спасибо Михаилу за экскурсию, без него картина города бы не сложилась. Интересно, многогранно и профессионально. Также отдельное спасибо за помощь в решении нестандартного запроса!!!
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Е
Обзорную экскурсию по Брянску для нас провел Михаил Лиознов, настоящий профессионал своего дела. За пару часов Мы погрузились в историю города и узнали интересные факты о нем. Рекомендую!
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Ю
Всё отлично!!! Человек своё дело знает! Вообщем, рекомендуем.
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А
Большое спасибо Михаилу за нашу прогулку по центру Брянска несмотря на капризы погоды.
Информативно, с увлекательными историями из жизни и отрывками из творчества.
Рекомендуем!
Информативно, с увлекательными историями из жизни и отрывками из творчества.
Рекомендуем!
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О
Очень интересная экскурсия. Михаил - эрудированный, разносторонний человек, много знающий не только об истории своего города, а даже об истории нашего родного города) Поразил нас не только знанием истории, но и своими замечательными стихами. Провел с нами даже больше обещанного времени, мы остались всем довольны. Спасибо)
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А
2, 5 часа. Пролетели на 1 дыхании. Михаил рассказывал информацию нестандартную, которую можно прочитать в любой литературе, а какие-то. Малоизвестные исторические моменты. Легко отвечал на вопросы. Не касающиеся экскурсии. Находил
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