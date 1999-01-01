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Экскурсия по древнему Брянску – городу на границе трех стран!

Михаил Л.
Михаил Л. – Гид из Брянска
Экскурсия по древнему Брянску – городу на границе трех стран!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 999 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по древнему Брянску – городу на границе трех стран!
Экскурсия по древнему Брянску – городу на границе трех стран!

Что вы увидите

  • Курган Воинской славы
  • Театральную площадь и площадь Партизан
  • Троицкий кафедральный и Покровский соборы
  • Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы
  • парк деревянных скульптур
  • памятники Ф. Тютчеву и А. К. Толстому
  • брянскую «золотую милю» и местную Красную площадь.
Приглашаю в познавательное путешествие по главным достопримечательностям древнего города Брянска : вы увидите Курган Воинской славы, Театральную площадь и площадь Партизан, Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы, пройдете по удивительному парку деревянных скульптур, занесенному в книгу 300 уникальнейших парков 🌳 мира, узнаете о великих поэтах земли русской –уроженцах Брянщины: Ф. Тютчеве и А. К. Толстом. Вам расскажут об уникальном расположении Брянской области – единственной в стране, которая находится на границе сразу трёх государств: России, Беларуси и Украины. Вы постоите на самой высокой точке Брянска, пройдете по нашей «золотой миле» и даже окажетесь на местной Красной площади! А старые фотографии 📸 помогут рассказать вам о том, какой был наш город 🏙️ в прошлом и позапрошлом веках!
Что входит
  • Включена обзорная экскурсия по Брянску -услуги гида.
Что не входит
  • В стоимость не включены транспортные услуги
  • которые возможны за доплату- 500 р. в час
  • обед - 300 р.
Начало и место завершения
🚩 Брянск, площадь Карла Маркса, д. 5.
Экскурсия по древнему Брянску – городу на границе трех стран!
Экскурсия по древнему Брянску – городу на границе трех стран!
Экскурсия по древнему Брянску – городу на границе трех стран!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил Л.
Михаил Л.
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Михаил Л. проводит ещё 2 экскурсии

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