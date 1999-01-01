Приглашаю в познавательное путешествие по главным достопримечательностям древнего города Брянска : вы увидите Курган Воинской славы, Театральную площадь и площадь Партизан, Троицкий кафедральный и Покровский соборы, Спасо-Гробовской и Горне-Никольский храмы, пройдете по удивительному парку деревянных скульптур, занесенному в книгу 300 уникальнейших парков 🌳 мира, узнаете о великих поэтах земли русской –уроженцах Брянщины: Ф. Тютчеве и А. К. Толстом. Вам расскажут об уникальном расположении Брянской области – единственной в стране, которая находится на границе сразу трёх государств: России, Беларуси и Украины. Вы постоите на самой высокой точке Брянска, пройдете по нашей «золотой миле» и даже окажетесь на местной Красной площади! А старые фотографии 📸 помогут рассказать вам о том, какой был наш город 🏙️ в прошлом и позапрошлом веках!