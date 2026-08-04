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Ю Юлия Большое спасибо Михаилу за экскурсию, без него картина города бы не сложилась. Интересно, многогранно и профессионально. Также отдельное спасибо за помощь в решении нестандартного запроса!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Обзорную экскурсию по Брянску для нас провел Михаил Лиознов, настоящий профессионал своего дела. За пару часов Мы погрузились в историю города и узнали интересные факты о нем. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юрий Всё отлично!!! Человек своё дело знает! Вообщем, рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Большое спасибо Михаилу за нашу прогулку по центру Брянска несмотря на капризы погоды.

Информативно, с увлекательными историями из жизни и отрывками из творчества.

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О Ольга Очень интересная экскурсия. Михаил - эрудированный, разносторонний человек, много знающий не только об истории своего города, а даже об истории нашего родного города) Поразил нас не только знанием истории, но и своими замечательными стихами. Провел с нами даже больше обещанного времени, мы остались всем довольны. Спасибо) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет