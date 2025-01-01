Индивидуальная
до 4 чел.
Шумел сурово Брянский лес «- мемориал» Партизанская поляна
Начало: Проспект Ленина, 100
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Брянску: Музей хрусталя и храм в Дятьково
Начало: Проспект Ленина, 100
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия для детей «Сказочный Брянск»
Начало: Вход в Парк имени Толстого
600 ₽ за человека
