Мистический Брянск, авторская экскурсия
Групповая экскурсия в Брянске

Групповая экскурсия на автобусе по Мистическому Брянску: погрузитесь в историю

5
4 отзыва
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Ближайшие даты:
26
янв

Что вас ожидает:

  • Самые мистические места Брянска
  • Одним из которых являются Нижние Судки

Описание

Готовьте ваши нервы, друзья! Авторская автобусная экскурсия "МИСТИЧЕСКИЙ БРЯНСК"! Поехали на поиски паранормального вместе и вы узнаете: Где обитает призрак огромной собаки; Почему рядом с меловым источником не ужились сатанисты; Какой остров в Брянске называют Маргарита и какая жуткая история с ним связана; А еще вы побываете на Железнодорожной станции, которой не существует, ну и конечно, согреетесь вкусным имбирным чаем с мёдом и печеньками в дороге. На экскурсию можно и даже нужно приходить с детьми, ведь зачастую, именно нестандартные факты из Истории пробуждают в детях тягу к знаниям.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер между объектами (транспорт забирает из заданной точки и отвозит туда же)
  • Услуги гида
  • Чаепитие
Место начала и завершения?
ул. Брянского фронта д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
4 июня 2022
Море позитива
Е
24 апр 2022
Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего. Я думаю, что данную экскурсию можно посещать и взрослым, и детям. Узнала новые интересные факты из истории города, которые в последствии, в результате прошедшего времени и человеческого фактора, наполнились мистическими акцентами!!! Рекомендую к посещению!!!
П
23 мая 2021
Отличная экскурсия! Замечательно рассказывает экскурсовод, есть очень интересные моменты! Много нового и полезного! Спасибо!!!
h
5 мая 2021

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