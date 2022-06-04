Описание

Готовьте ваши нервы, друзья! Авторская автобусная экскурсия "МИСТИЧЕСКИЙ БРЯНСК"! Поехали на поиски паранормального вместе и вы узнаете: Где обитает призрак огромной собаки; Почему рядом с меловым источником не ужились сатанисты; Какой остров в Брянске называют Маргарита и какая жуткая история с ним связана; А еще вы побываете на Железнодорожной станции, которой не существует, ну и конечно, согреетесь вкусным имбирным чаем с мёдом и печеньками в дороге. На экскурсию можно и даже нужно приходить с детьми, ведь зачастую, именно нестандартные факты из Истории пробуждают в детях тягу к знаниям.