Групповая экскурсия на автобусе по Мистическому Брянску: погрузитесь в историю
Ближайшие даты:
26
янв
янв
Что вас ожидает:
- Самые мистические места Брянска
- Одним из которых являются Нижние Судки
Описание
Готовьте ваши нервы, друзья! Авторская автобусная экскурсия "МИСТИЧЕСКИЙ БРЯНСК"! Поехали на поиски паранормального вместе и вы узнаете: Где обитает призрак огромной собаки; Почему рядом с меловым источником не ужились сатанисты; Какой остров в Брянске называют Маргарита и какая жуткая история с ним связана; А еще вы побываете на Железнодорожной станции, которой не существует, ну и конечно, согреетесь вкусным имбирным чаем с мёдом и печеньками в дороге. На экскурсию можно и даже нужно приходить с детьми, ведь зачастую, именно нестандартные факты из Истории пробуждают в детях тягу к знаниям.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер между объектами (транспорт забирает из заданной точки и отвозит туда же)
- Услуги гида
- Чаепитие
- Место начала и завершения?
- ул. Брянского фронта д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 июня 2022
Море позитива
Е
Екатерина
24 апр 2022
Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего. Я думаю, что данную экскурсию можно посещать и взрослым, и детям. Узнала новые интересные факты из истории города, которые в последствии, в результате прошедшего времени и человеческого фактора, наполнились мистическими акцентами!!! Рекомендую к посещению!!!
П
Пфаненштиль
23 мая 2021
Отличная экскурсия! Замечательно рассказывает экскурсовод, есть очень интересные моменты! Много нового и полезного! Спасибо!!!
h
hi+79511
5 мая 2021
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