Сенсационная экскурсия от «Мира впечатлений»!

Самые провокационные истории из жизни нашего города с царских времен до наших дней.

Всегда были люди, которые в школе не любили историю, но в школах не рассказывают об этой стороне нашей жизни!

Даже самые отпетые ненавистники истории найдут эту экскурсию занимательной.

Что вас ждет