Сенсационная экскурсия от «Мира впечатлений»!
Самые провокационные истории из жизни нашего города с царских времен до наших дней.
Всегда были люди, которые в школе не любили историю, но в школах не рассказывают об этой стороне нашей жизни!
Даже самые отпетые ненавистники истории найдут эту экскурсию занимательной.
Что вас ждет
- пешеходная прогулка по центру города, в ходе которой любопытные экскурсанты услышат о пикантной стороне жизни города XIX — XX веков — «улице красных фонарей», «голубом скверике» и многом другом.
- интереснейшие и очень забавные истории и факты про Брянск.
- интригующие факты и много юмора,
- даже самые обычные достопримечательности раскроются с новых интересных ракурсов.
- После экскурсии для вас окончательно раскроется обаяние суровой брянской сексуальности.
- Приятным дополнением станут согревающие глинтвейн или чай, под которые слушать эти истории станет еще интереснее.