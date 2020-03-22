Заразилось 1753 +75

Умерло 29 +7

Выздоровело 592 +56

Болеют сейчас 1132 +12

Летальность 1.65% около 17 чел. на 1000 заболевших

В Брянской области, включая Брянск, находится 0.75%, 1753 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 29 умерло, 592 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1132 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Брянске и Брянской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Брянской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.83 раза в Брянской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 17 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Брянской области

Карта распространения коронавируса в Брянской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Брянской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Брянской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1753 +75+4% 29 +7+32% 592 +56+10% ▲ 1132+12 11 мая 2020 1678 +73+5% 22 +5+29% 536 +36+7% ▲ 1120+32 10 мая 2020 1605 +68+4% 17 500 +50+11% ▲ 1088+18 9 мая 2020 1537 +23+2% 17 450 +33+8% ▼ 1070-10 8 мая 2020 1514 +72+5% 17 +5+42% 417 +38+10% ▲ 1080+29 7 мая 2020 1442 +75+5% 12 379 +10+3% ▲ 1051+65 6 мая 2020 1367 +80+6% 12 369 +56+18% ▲ 986+24 5 мая 2020 1287 +37+3% 12 313 +19+6% ▲ 962+18 4 мая 2020 1250 +102+9% 12 +3+33% 294 +18+7% ▲ 944+81 3 мая 2020 1148 +86+8% 9 276 +15+6% ▲ 863+71 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Брянской области по дням