Последние новости коронавируса в Брянской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1753+75
Умерло 29+7
Выздоровело 592+56
Болеют сейчас 1132+12
Летальность 1.65%около 17 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Брянской области, включая Брянск, находится 0.75%, 1753 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 29 умерло, 592 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1132 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Брянске и Брянской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Брянской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Брянской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Брянской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Брянской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1753+75+4%
29+7+32%
592+56+10%
▲1132+12
11 мая 2020
1678+73+5%
22+5+29%
536+36+7%
▲1120+32
10 мая 2020
1605+68+4%
17
500+50+11%
▲1088+18
9 мая 2020
1537+23+2%
17
450+33+8%
▼1070-10
8 мая 2020
1514+72+5%
17+5+42%
417+38+10%
▲1080+29
7 мая 2020
1442+75+5%
12
379+10+3%
▲1051+65
6 мая 2020
1367+80+6%
12
369+56+18%
▲986+24
5 мая 2020
1287+37+3%
12
313+19+6%
▲962+18
4 мая 2020
1250+102+9%
12+3+33%
294+18+7%
▲944+81
3 мая 2020
1148+86+8%
9
276+15+6%
▲863+71
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Брянской области по дням
Брянская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Брянской области
Одному из ведущих отечественных производителей наполнителей для туалета домашних животных из бентонитовой глины, брянской компании «Глинопереработка» в одном из федеральных банков предоставлена кредитная линия на сумму 45 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, обеспечившей поручительство/
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (2220), Московской области (686) и Петербурге (290). Еще 131 случай — в Нижегородской области, 121 — в Северной Осетии, 115 — в Брянской области. Зафиксировано 108 летальных исходов.
Житель Брянской области заразился коронавирусом от прилетевших из Европы туристов и умер. После госпитализации пациент находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Он стал первым зараженным коронавирусом, кто умер в Брянской области. Мужчина имел хронические заболевания.
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Большинство случаев зафиксировано в Москве (857), Московской области(199), Санкт-Петербурге(44), Брянской области (40). Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек.
В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 40 случаев, что вдвое больше, чем сутками ранее, а общее выросло с 57 до 97. Против нарушителей режима самоизоляции возбуждено уголовное дело.
В Брянской области в религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение» произошла вспышка коронавируса. Все произошло после того, как один из верующих встретил зараженных коронавирусом родственников, прилетевших из Испании. После этого он посетил службу и дом пастора.
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве — 434. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6) и других.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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