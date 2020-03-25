- Заразилось 659+39
- Умерло 5
- Выздоровело 200+12
- Болеют сейчас 454+27
- Летальность 0.76%около 8 чел. на 1000 заболевших
В Бурятии, включая Улан-Удэ, находится 0.28%, 659 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 200 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 454 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Улан-Удэ и Бурятии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Бурятии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Бурятии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Улан-Удэ и Бурятии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Бурятии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|659+39+6%
|5
|200+12+6%
|▲454+27
|11 мая 2020
|620+50+9%
|5
|188+11+6%
|▲427+39
|10 мая 2020
|570+22+4%
|5
|177+6+4%
|▲388+16
|9 мая 2020
|548+30+6%
|5+1+25%
|171+9+6%
|▲372+20
|8 мая 2020
|518+19+4%
|4
|162+18+13%
|▲352+1
|7 мая 2020
|499+49+11%
|4
|144+11+8%
|▲351+38
|6 мая 2020
|450+43+11%
|4
|133+8+6%
|▲313+35
|5 мая 2020
|407+34+9%
|4
|125+20+19%
|▲278+14
|4 мая 2020
|373+18+5%
|4
|105+3+3%
|▲264+15
|3 мая 2020
|355+30+9%
|4
|102+6+6%
|▲249+24
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