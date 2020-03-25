Заразилось 659 +39

Умерло 5

Выздоровело 200 +12

Болеют сейчас 454 +27

Летальность 0.76% около 8 чел. на 1000 заболевших

В Бурятии, включая Улан-Удэ, находится 0.28%, 659 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 200 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 454 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Улан-Удэ и Бурятии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Бурятии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.2 раза в Бурятии летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 8 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Бурятии

Карта распространения коронавируса в Бурятии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Улан-Удэ и Бурятии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Бурятии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 659 +39+6% 5 200 +12+6% ▲ 454+27 11 мая 2020 620 +50+9% 5 188 +11+6% ▲ 427+39 10 мая 2020 570 +22+4% 5 177 +6+4% ▲ 388+16 9 мая 2020 548 +30+6% 5 +1+25% 171 +9+6% ▲ 372+20 8 мая 2020 518 +19+4% 4 162 +18+13% ▲ 352+1 7 мая 2020 499 +49+11% 4 144 +11+8% ▲ 351+38 6 мая 2020 450 +43+11% 4 133 +8+6% ▲ 313+35 5 мая 2020 407 +34+9% 4 125 +20+19% ▲ 278+14 4 мая 2020 373 +18+5% 4 105 +3+3% ▲ 264+15 3 мая 2020 355 +30+9% 4 102 +6+6% ▲ 249+24 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Бурятии по дням