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Последние новости коронавируса в Бурятии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 659+39
  • Умерло 5
  • Выздоровело 200+12
  • Болеют сейчас 454+27
  • Летальность 0.76%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Бурятии, включая Улан-Удэ, находится 0.28%, 659 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 200 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 454 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Улан-Удэ и Бурятии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Бурятии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.2 разав Бурятии летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
8 человекв среднем умирает в Бурятии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Бурятии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Улан-Удэ и Бурятии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Бурятии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020659+39+6%5200+12+6%454+27
11 мая 2020620+50+9%5188+11+6%427+39
10 мая 2020570+22+4%5177+6+4%388+16
9 мая 2020548+30+6%5+1+25%171+9+6%372+20
8 мая 2020518+19+4%4162+18+13%352+1
7 мая 2020499+49+11%4144+11+8%351+38
6 мая 2020450+43+11%4133+8+6%313+35
5 мая 2020407+34+9%4125+20+19%278+14
4 мая 2020373+18+5%4105+3+3%264+15
3 мая 2020355+30+9%4102+6+6%249+24
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Бурятии по дням

Бурятия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Бурятии

В российском регионе учредят медаль за борьбу с коронавирусом
В российском регионе учредят медаль за борьбу с коронавирусом
lenta.ru
12.05.2020 06:52
В Бурятии медицинских работников начнут награждать медалью за борьбу с коронавирусом. Глава региона Алексей Цыденов во время совещания оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией поручил правительству республики учредить соответствующую награду.
В Бурятии медикам будут вручать медали за борьбу с коронавирусом
В Бурятии медикам будут вручать медали за борьбу с коронавирусом
РБК
12.05.2020 06:17
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
РБК
28.04.2020 06:58
Глава Бурятии обвинил во вспышке коронавируса скрывших симптомы врачей
Глава Бурятии обвинил во вспышке коронавируса скрывших симптомы врачей
РБК
26.04.2020 20:39
Врачи с признаками ОРВИ принимали лекарства и полоскали горло мирамистином, из-за чего анализы давали неверный результат, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, среди заразившихся также оказался водитель скорой
Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса
Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса
lenta.ru
26.04.2020 18:57
Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил врачей в том, что они спровоцировали вспышку коронавируса. По его словам, зараженные медики скрывали свои симптомы заболевания и нарушали условия карантина. Из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.
Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом
Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом
lenta.ru
17.04.2020 12:26
В Бурятии во время строительства медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, которым занимается Министерство обороны России, девять человек заразились коронавирусом. Отмечается, что все рабочие — гражданские, из военных никто не заболел. В настоящее время на карантин поместили 60 человек.
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 100 человек
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 100 человек
РБК
15.04.2020 10:41
Число зараженных коронавирусом в Бурятии возросло до 86 человек
Число зараженных коронавирусом в Бурятии возросло до 86 человек
РБК
13.04.2020 05:41
В Бурятии возбудили дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом
В Бурятии возбудили дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом
lenta.ru
10.04.2020 11:14
Следственный комитет возбудил уголовное дело в Бурятии из-за фейка о о сотнях заразившихся коронавирусом; распространением недостоверной информации злоумышленник занимался из-за границы. В СК уточнили, что нарушитель ложно сообщил о 300 случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бичурском районе.
В Бурятии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
В Бурятии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
РБК
06.04.2020 14:48
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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