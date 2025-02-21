Экскурсия по Чебоксарам - это возможность познакомиться с историей и культурой города.
Прогулка начинается на Красной площади, затем маршрут ведет на Бульвар Купца Ефремова и Московскую набережную. Посетители узнают интересные факты о чувашском народе, увидят первую икону и церковь. Легенды и исторические события, связанные с этими местами, оживут в рассказах гида. Присоединяйтесь к группе и насладитесь атмосферой Чебоксар
Прогулка начинается на Красной площади, затем маршрут ведет на Бульвар Купца Ефремова и Московскую набережную. Посетители узнают интересные факты о чувашском народе, увидят первую икону и церковь. Легенды и исторические события, связанные с этими местами, оживут в рассказах гида. Присоединяйтесь к группе и насладитесь атмосферой Чебоксар
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать легенды города
- 🏛 Посетить первую церковь
- 🌊 Прогуляться по набережной
- 📜 Открыть исторические факты
- 🎨 Оценить культурное наследие
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Бульвар Купца Ефремова
- Московская набережная
- Сквер К. Иванова
- Улица М. Сеспеля
Описание экскурсии
Приглашаю Вас на увлекательную пешеходную экскурсию по историческим уголкам Чебоксар! Мы прогуляемся по Красной площади, заглянем на Бульвар Купца Ефремова, побываем на живописной Московской набережной, а также пройдемся по скверу К. Иванова и улице М. Сеспеля. На наших маршрутах оживут старинные легенды и значимые события. Я расскажу не только об истории этих мест, но и поделюсь увлекательными фактами о жизни чувашского народа, его традициях и верованиях. Мы посетим самую первую церковь города и увидим древнюю икону, которая стала символом народной веры. На экскурсии мы разберем интересные вопросы, например:
- Удалось ли Любочке прихватить драгоценности Фёдора?
- Почему, по преданию, девушки просили возлюбленных поклясться в верности перед резной деревянной иконой?
Какая связь между легендарным Чапаевым и первым звуковым кинотеатром Чебоксар? Эта прогулка подарит Вам возможность по-новому взглянуть на знакомые места, раскрыть тайны и насладиться уютной атмосферой Чебоксар. Присоединяйтесь к нашему путешествию в прошлое и откройте для себя удивительные страницы истории города вместе со мной! Важная информация:.
Какая связь между легендарным Чапаевым и первым звуковым кинотеатром Чебоксар? Эта прогулка подарит Вам возможность по-новому взглянуть на знакомые места, раскрыть тайны и насладиться уютной атмосферой Чебоксар. Присоединяйтесь к нашему путешествию в прошлое и откройте для себя удивительные страницы истории города вместе со мной! Важная информация:.
• Какая связь между легендарным Чапаевым и первым звуковым кинотеатром Чебоксар? Эта прогулка подарит Вам возможность по-новому взглянуть на знакомые места, раскрыть тайны и насладиться уютной атмосферой Чебоксар. Присоединяйтесь к нашему путешествию в прошлое и откройте для себя удивительные страницы истории города вместе со мной! Важная информация:
- Пешеходная групповая экскурсия.
- Мини-группа.
- Продолжительность 2 часа.
- Прошу одеваться по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет стандартный взрослый
|от 665 ₽
|Билет льготный пенсионный
|от 600 ₽
|Билет льготный (дети 8-14)
|600 ₽
|Билет льготный (дети до 7 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Введенский кафедральный собор
- Московская набережная
- Первая аптека города
- Особняк Ф. Ефремова
- Сквер К. Иванова
- Монумент Матери-Покровительницы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
Завершение: Г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Встречаемся перед Национальным музеем по адресу: г. Чебоксары
- Красная площадь
- Д. 5/2
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
hi+79264
21 фев 2025
И
Ирина
17 фев 2025
Огромная благодарность гиду за увлекательную экскурсию по исторической части города. Два часа пролетели на одном дыхании. Елена замечательный рассказчик, с глубоким знанием материала и влюбленный в свой город и в
Ф
Фарида
7 фев 2025
Очень понравилась экскурссия, от экскурсовода Елены, всем рекомендую! Узнала очень много новой информации о городе Чебоксары, вообще о республике, о людях проживающих! Отличный экскурссовод!
M
Maksim
4 фев 2025
Отличная экскурсия, спасибо!
Е
Елена
1 фев 2025
Спасибо Елене за знакомство с историей и достопримечательностями Чебоксар! Очень достойная экскурсия!
Т
Татьяна
27 янв 2025
При случае, обязательно посетите Чебоксары с экскурсоводом Еленой Викторовой! Очень интересно, время пролетело не заметно! Спасибо огромное!!!
Н
Наталья
26 янв 2025
Мы были с подругой у Елены на экскурсии 25.01 с 13 до 15. Остались в восторге: интересно, экспертно, доступно. Мы очень довольны, видно, что Елена очень много знает и находится "на своем месте". Спасибо большое:)
Л
Лариса
25 янв 2025
Е
Екатерина
11 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Елена очень интересно и подробно все рассказывала, показала интересные места, чувствуется что человек очень любит свой город. Бонусом ещё получили совет, в
каких попробовать национальную кухню и что можно посмотреть самостоятельно. Нам очень понравилось. Спасибо!!
каких попробовать национальную кухню и что можно посмотреть самостоятельно. Нам очень понравилось. Спасибо!!
О
Ольга
10 янв 2025
Елена прекрасный экскурсовод, который интересно рассказывает о своем городе, даёт всеобъемлющую информацию, опираясь на достоверные исторические факты. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на зиму и мороз. Мы очень рады, что наше знакомство с городом началось именно с этой экскурсии!
Е
Елена
9 янв 2025
Были на экскурсии у Елены 05.01.2025г. с мамой и племянницей. 2 часа пробежали незаметно. Елене удалось нас влюбить в город Чебоксары. Была интересная познавательная экскурсия. Спасибо Елене за профессионализм.
И
Ирина
9 янв 2025
Экскурсовод Елена-супер. Увидели все, что планировали. Подача информации 👍
Р
Роман
8 янв 2025
Интересная экскурсия
З
Заретта
7 янв 2025
Большое спасибо гиду Елене за очень насыщенную и интересную экскурсию. Познакомились с прошлым, традициями и современностью прекрасного города Чебоксары. Советуем эту экскурсию для всех желающих получше узнать город.
С
Сергей
6 янв 2025
Мы много раз были в Чебоксарах, но на экскурсии были в первый раз и сильно удивились, насколько мало мы знали об этом городе! Несмотря на снег и ветер, время экскурсии пролетело незаметно, осмотрели исторические здания, посетили Собор Введения с фресками, впечатления исключительно положительные! Экскурсовод Елена рассказала много исторических и забавных фактово городе.
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