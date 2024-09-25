Ю Юлия

Спасибо Анне за прекрасное знакомство с Чебоксарами😊 очень милая девушка и интересный собеседник. С удовольствием слушали историю Чебоксар. Между делом фотографировались, час пролетел незаметно😊 Фото получили уже через день! Отличные, качественные! Еще раз спасибо, Аня, за прекрасную экскурсию!