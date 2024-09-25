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15%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
11 окт в 09:30
12 окт в 08:00
59905 092₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: На Красной площади
11 окт в 09:00
12 окт в 09:30
39993 400₽ за всё до 6 чел.
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5%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
40003 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 сентября 2024Спасибо Анне за прекрасное знакомство с Чебоксарами😊 очень милая девушка и интересный собеседник. С удовольствием слушали историю Чебоксар. Между делом фотографировались, час пролетел незаметно😊 Фото получили уже через день! Отличные, качественные! Еще раз спасибо, Аня, за прекрасную экскурсию!
- УУльяна24 сентября 2024Уже не первый раз пользуюсь вашим сайтом. На данный момент заказала экскурсию в городе Чебоксары. Прекрасная девушка, экскурсовод Анна, рассказала
- ООльга2 сентября 2024Анна очень обаятельная девушка. Любит свой город и то чем занимается. Всё было познавательно и интересно. Фотограф великолепный!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Скидки»
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