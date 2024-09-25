Экскурсии со скидкой в Чебоксарах до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Чебоксарах, цены от 3 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
скидка
15%
98 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
11 окт в 09:30
12 окт в 08:00
59905 092 за всё до 4 чел.
Чебоксары - истории и легенды
Пешая
скидка
15%
200 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: На Красной площади
11 окт в 09:00
12 окт в 09:30
39993 400 за всё до 6 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Пешая
скидка
5%
6 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
40003 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2024
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Спасибо Анне за прекрасное знакомство с Чебоксарами😊 очень милая девушка и интересный собеседник. С удовольствием слушали историю Чебоксар. Между делом фотографировались, час пролетел незаметно😊 Фото получили уже через день! Отличные, качественные! Еще раз спасибо, Аня, за прекрасную экскурсию!
  • У
    Ульяна
    24 сентября 2024
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Уже не первый раз пользуюсь вашим сайтом. На данный момент заказала экскурсию в городе Чебоксары. Прекрасная девушка, экскурсовод Анна, рассказала
    читать дальше

    мне о своём городе с большой любовью и трепетом. Мне всё очень понравилось, и приятным бонусом это были профессиональные фотографии от экскурсовода Анны.

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  • О
    Ольга
    2 сентября 2024
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Анна очень обаятельная девушка. Любит свой город и то чем занимается. Всё было познавательно и интересно. Фотограф великолепный!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Чебоксарам на автомобиле
  2. Чебоксары - истории и легенды
  3. Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Введенский Собор
  5. Парк Амазония
  6. Площадь Республики
  7. Набережная
  8. Парк Победы
  9. Сквер Чапаева
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в октябре 2024
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