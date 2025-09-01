Е Елена

В Виктория Хорошая, познавательная экскурсия. Было интересно. Много прошли, но даже дети не устали. Спасибо Елене.

Л Лилия Очень нам понравилась экскурсия с Еленой. Были некоторые знания о Чувашии, но тут народ, культура прямо по новому раскрылись: чувашские руны, Чапаев, Федоров и многое другое. Прогулялись по центру, останавливались, фотографировались. Однозначно, Елену рекомендую. С нами были дети 4 и 9 лет, экскурсию они может и не особо слушали, но сам маршрут им понравился, было где побегать и что рассмотреть.

А Алена Большое спасибо Елене за прекрасно проведенную пешеходную экскурсию по Чебоксарам! Интересно, много информации, но нет ощущения перегруза. Очень понравился маршрут экскурсии и виды! Мы остались в восторге!

С Светлана Экскурсовод Елена - настоящий профессионал! Любит свой город и прекрасно знает его. Мы благодарим её за чудесную экскурсию. Осмотрели основные достопримечательности Чебоксар, познакомились с историей основания города, его названия, загадкой исчезновения реки Чебоксарки, прошлись по пешеходной улице,полюбовались на набережную, узнали Чебоксары как город театров, нам представили спортивные сооружения. Нам рассказали о кухне и, конечно, вкусно пообедали

