Путешественники узнают историю нашего города, я познакомлю их с легендами, со сказками чувашского народа. Я Вам расскажу о том, почему возлюбленная Фёдора Ефремова, для которой он построил великолепный особняк в стиле
Описание экскурсииДорогие путешественники! Приглашаю в увлекательную прогулку по городу Чебоксары. На своих экскурсиях я расскажу не только исторические факты, но и интересные легенды. У нас так много красивых храмов, смотровых площадок, памятников, вы сможете сделать много ярких фотографий. Мы посетим Красную площадь, бульвар Купца Ефремова, историческую часть города, Московскую набережную.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Бульвар Купца Ефремова, Красная площадь
- Место, где любят прогуливаться местные жители и гости города
- Увидим памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову, Маленькому принцу и Лисе-плясунье
- 2. Введенский кафедральный собор. История собора имеет тесную связь с историей христианского просвещения чувашского народа. Здесь находится Владимирская икона Божией Матери, которая является главной святыней чувашского народа
- 3. Свято - Троицкий мужской монастырь. Сможем увидеть резной деревянный образ Николая Чудотворца, редчайший памятник церковного искусства XVI века
- 4. Московская набережная Волги, сквер классика чувашской литературы К.В. Иванова, памятник Ивану IV, история о Марии Шестовой, сосланной в наш город, никого не оставят равнодушными
- 5. Монумент Матери-Покровительницы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
Завершение: Г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 12
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 сен 2025
В
Виктория
24 авг 2025
Хорошая, познавательная экскурсия. Было интересно. Много прошли, но даже дети не устали. Спасибо Елене.
Л
Лилия
16 июл 2025
Очень нам понравилась экскурсия с Еленой. Были некоторые знания о Чувашии, но тут народ, культура прямо по новому раскрылись: чувашские руны, Чапаев, Федоров и многое другое. Прогулялись по центру, останавливались, фотографировались. Однозначно, Елену рекомендую. С нами были дети 4 и 9 лет, экскурсию они может и не особо слушали, но сам маршрут им понравился, было где побегать и что рассмотреть.
А
Алена
8 июл 2025
Большое спасибо Елене за прекрасно проведенную пешеходную экскурсию по Чебоксарам! Интересно, много информации, но нет ощущения перегруза. Очень понравился маршрут экскурсии и виды! Мы остались в восторге!
А
Анастасия
23 июн 2025
С
Светлана
26 мая 2025
Экскурсовод Елена - настоящий профессионал! Любит свой город и прекрасно знает его. Мы благодарим её за чудесную экскурсию. Осмотрели основные достопримечательности Чебоксар, познакомились с историей основания города, его названия, загадкой исчезновения реки Чебоксарки, прошлись по пешеходной улице,полюбовались на набережную, узнали Чебоксары как город театров, нам представили спортивные сооружения. Нам рассказали о кухне и, конечно, вкусно пообедали
П
Пивоварова
6 мая 2025
В
Вера
5 мая 2025
Е
Елена
29 апр 2025
Пешая экскурсия по центральной части города вокруг Чебоксарского залива. Места все красивые, узнали много нового и интересного. Получили рекомендации, какие места еще можно посетить самостоятельно. Елена рассказывает интересно и доходчиво.
