Экскурсии от Красной площади в Чебоксарах

Найдено 6 экскурсий в категории «От красной площади» в Чебоксарах, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
6 июля в 10:30
7 июля в 10:00
1 200 за человека
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
3 июля в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55004 400 за всё до 4 чел.
«Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Чебоксары: истории и легенды - авторская пешеходная экскурсия
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Прогулка по Чебоксарам познакомит вас с увлекательными фактами истории и культурой
Начало: Колесо обозрения на Красной площади, около кассы
Сегодня в 09:00
11 июля в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Чебоксары: история, этника и современность
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
В тренде
Чебоксары: от исторических корней до современного великолепия
Погрузитесь в уникальный мир Чебоксар, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: Крыльцо национального музея, Красная площадь, 5/2
Расписание: экскурсии проводятся под заказ, как вам удобно
Сегодня в 07:00
Завтра в 17:00
2 800 за всё до 7 чел.
Чебоксары: прогулка с фотографом
Фотопрогулка
1 час
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    14 июня 2024
    Чебоксары: история, этника и современность
    Экскурсия информативная, познавательная, увлекательная. Татьяна Анатольевна - прекрасный экскурсовод с богатым опытом работы. Время пролетело незаметно, с пользой. Спасибо большое.
  • Г
    Гузалия
    9 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Были на экскурсии 08.06.24г. Все очень понравилось. Наталья отличный экскурсовод, подкованный исторически 👍
  • И
    Ирина
    9 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Спасибо Наталии, для меня произошло открытие города, о котором я слышала, но не видела прежде. Чебоксары поразили чистотой, современностью, видами,
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    вкусами. Наталия прекрасно преподала нам урок истории Чебоксар. Показала лучшие локации, выслала нам путеводитель, что посетить, что попробовать, куда съездить помимо экскурсии. Все прошло замечательно интересно.

  • Л
    Любовь
    9 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Экскурсия была интересная. Гид много знает и интересно рассказывает, но периодически бывают не уместные "пикантные" истории и гид занимает все пространство собой. Повезло, чтобы был ребенок в группе, иначе бы покинула экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Чебоксары: история, этника и современность
    Нюанс,который очень не понравился - Татьяна написала за сутки до экскурсии со словами «мне предлагают еще экскурсию,я хочу вас подвинуть
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    или передать другому человеку». Хотя мы бронировали заранее и выбирали гида специально по отзывам. В итоге экскурсовода заменили,но осадочек остался. Инна отлично провела экскурсию! Четко, без ненужных фактов, отталкивалась от наших предпочтений. Когда нужно всегда останавливались посидеть/купить водички и тп. Очень интересно показала нам город, дала рекомендации, захотелось вернуться еще раз. Спасибо!

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    «Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
    Очень рады, что попали именно к Наталье! Все четко и по делу, без лишней «воды». Все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Брошюрка с полезной информацией-прям бомба! Спасибо большое!
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
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    экскурсовод, к собственно экскурсии никаких претензий нет. Но в организационном плане имели место определенные проблемы, видимо, именно из-за того, что пришлось менять экскурсовода. И организатор небезупречно обеспечил организацию.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    «Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
    Экскурсия с Натальей -это незабываемое знакомство с Чебоксарами. Аттестованный гид. Всё живо, интересно и увлекательно. Советует, что ещё посмотреть, куда сходить после экскурсии. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «От красной площади»

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  1. Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
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  3. Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
  4. «Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
  5. Чебоксары: история, этника и современность
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Парк Победы
  5. Сквер Чапаева
  6. Введенский Собор
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июле 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "От красной площади" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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