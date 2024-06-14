Сейчас в Чебоксарах в категории "От красной площади" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5