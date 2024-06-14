1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
6 июля в 10:30
7 июля в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
3 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55004 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: истории и легенды - авторская пешеходная экскурсия
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Прогулка по Чебоксарам познакомит вас с увлекательными фактами истории и культурой
Начало: Колесо обозрения на Красной площади, около кассы
Сегодня в 09:00
11 июля в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Чебоксары: от исторических корней до современного великолепия
Погрузитесь в уникальный мир Чебоксар, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: Крыльцо национального музея, Красная площадь, 5/2
Расписание: экскурсии проводятся под заказ, как вам удобно
Сегодня в 07:00
Завтра в 17:00
2 800₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира14 июня 2024Экскурсия информативная, познавательная, увлекательная. Татьяна Анатольевна - прекрасный экскурсовод с богатым опытом работы. Время пролетело незаметно, с пользой. Спасибо большое.
- ГГузалия9 июня 2024Были на экскурсии 08.06.24г. Все очень понравилось. Наталья отличный экскурсовод, подкованный исторически 👍
- ИИрина9 июня 2024Спасибо Наталии, для меня произошло открытие города, о котором я слышала, но не видела прежде. Чебоксары поразили чистотой, современностью, видами,
- ЛЛюбовь9 июня 2024Экскурсия была интересная. Гид много знает и интересно рассказывает, но периодически бывают не уместные "пикантные" истории и гид занимает все пространство собой. Повезло, чтобы был ребенок в группе, иначе бы покинула экскурсию.
- ЮЮлия4 июня 2024Нюанс,который очень не понравился - Татьяна написала за сутки до экскурсии со словами «мне предлагают еще экскурсию,я хочу вас подвинуть
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ООльга19 мая 2024Очень рады, что попали именно к Наталье! Все четко и по делу, без лишней «воды». Все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Брошюрка с полезной информацией-прям бомба! Спасибо большое!
- ААлександр14 мая 2024В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
- ТТатьяна3 мая 2024Экскурсия с Натальей -это незабываемое знакомство с Чебоксарами. Аттестованный гид. Всё живо, интересно и увлекательно. Советует, что ещё посмотреть, куда сходить после экскурсии. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «От красной площади»
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