Пешие экскурсии-прогулки в Чебоксарах с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Чебоксарах, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900 за всё до 7 чел.
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
1 200 за человека
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400 за всё до 4 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
29 июня в 12:30
30 июня в 12:30
2 700 за всё до 3 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35003 325 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Спасибо за экскурсию! Позновательно, интересно и компания подобралась веселая
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Благодарю!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    На экскурсии были 25.05.24. Так получилось что группа была 3 человека (это очень хорошо). Экскурсовод Наталия. Нам очень понравилось. Наталия очень весело, последовательно и понятно провела экскурсию. Сделали много фото.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • В
    Владислав
    15 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Интересная экскурсия, объёмная по информации, но доступная для понимания, красивые места, гид очень образованный и знающий свою работу на отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Пешеходные»

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  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
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