8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История многогранной столицы Чувашии на обзорной пешеходной экскурсии

Зоя
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Зоя – ваш гид
Ухоженные улицы, живописный залив и национальный колорит — всё это Чебоксары.

Здесь вы перенесётесь в древний город Веде-Сувар, рассмотрите панорамы с трёх смотровых площадок, узнаете о судьбе Чебоксарского кремля, прогуляетесь по набережной и услышите истории купцов и известные имена, связанные с городом.

В итоге за 2 часа вы увидите главные достопримечательности города и поймёте, чем он может гордиться.
От 2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Первое знакомство с Чебоксарами
Первое знакомство с Чебоксарами

Что вас ожидает

Чебоксары — столицы Чувашии
В первой части экскурсии я покажу вам этно-национальное ядро в исторической части города. Начнём с Красной площади, где вы узнаете о предшественнике Чебоксар — древнем городе Веде-Сувар, основанном предками чувашей, а также о коллекциях Национального музея. На бульваре Купца Ефремова вы познакомитесь с судьбой этой семьи, увидите их родовой дом и услышите о вложениях в социальную жизнь города. А еще вы рассмотрите мозаику в цветах флага Чувашии и, конечно, узнаете о символе Республики и главной доминанте Чебоксар — монументе Матери.

Русско-православное ядро города
На улице Константина Иванова, классика чувашской литературы, я расскажу о Никольском женском монастыре, о двух храмах-близнецах, о колыбели русского православия в Чебоксарах — Введенском соборе.
По дамбе пройдём через залив и поговорим о воде: я расскажу о значении слова «Шупашкар», о поднятии уровня Волги и строительстве Чебоксарской ГЭС. Вы ощутите дух истории на холме, где до 1704 года стояла деревянная крепость, полюбуетесь Свято-Троицким монастырём и узнаете об иконе-правдолюбице. Кроме того, вас ждёт дом, построенный на любви, здание в стиле конструктивизм, прогулка по набережной и рассказы о выдающихся земляках Чувашии.

Первое знакомство с Чебоксарами
Первое знакомство с Чебоксарами
Первое знакомство с Чебоксарами
Первое знакомство с Чебоксарами
Первое знакомство с Чебоксарами
Первое знакомство с Чебоксарами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Зоя
Зоя
Кандидат географических наук, доцент, более 20 лет изучаю города. Веду курсы профессиональной переподготовки «Экскурсионное дело» и читаю дисциплины по туризму и географии. Моя научная тема — столицы этнических республик России, я пытаюсь понять и раскрыть их специфику и «изюминку». Через людей, культуру, архитектуру, искусство, экономику, образование и т.д. Путешествию по России и за рубежом, формирую коллекцию образов городов. Член русского географического общества. Люблю Чебоксары и готова помочь вам влюбиться в этот город.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 июня 2019
В Чебоксарах был уже, наверное, раз 20... отец у меня с этих мест. Но и он узнал много нового, не говоря уже про меня и мою семью! Легкая и непринужденная, наполненная интересной информацией об местах, которые я видел много раз - вот какой запомнилась эта экскурсия. Даже в своем родном городе пришла идея заказать экскурсию :)
Спасибо Зое!
8 июня 2019
Мы ездили в этнопарк "Сувар". К этнографии парк не имеет никакого отношения, но остальное все прекрасно. Рекомендуем эту экскурсию и нашего экскурсовода всем. Не поставили оценку "Очень понравилось" только потому, что город Чебоксары не может очень понравиться.
11 мая 2019
Всем доброго дня. Были на экскурсии 2 мая 2019г. Несмотря на ту ещё погоду (дикий ветер и дождь) экскурсия по Чебоксарам получилась просто замечательная. Спасибо большое Зое! Видно, что человек любит свой город, знает его историю. Захотелось приехать в город ещё раз.
10 мая 2019
Сразу оговорюсь, что в данном случае оценка 4 не потому что экскурсия была плохой, а потому что после нескольких экскурсий в других городах я привыкла к другому формату. И немного другой формат мне нравится больше. Это лично мое восприятие экскурсии. И в отзыве постараюсь указать на то, что было бы полезно знать мне перед выбором гида.

Сильные стороны: приятная, грамотная речь; в целом очень приятный гид; хорошая проработанная подготовка гида к экскурсии (масса распечатанного материала, хотя хватило бы и фото на телефоне); явно очень хорошее владение материалом.

Минусы: Был праздничный день. И была очень громкая музыка со сцены. Почему потребовалось рассказывать материал именно в тех местах, где музыка реально мешала слышать – я так и не поняла. Можно было просто показать места, а рассказать про них подробнее в другом. Или спланировать экскурсию с учетом праздничного дня.

Очень маленький по сравнению с другими городами обхват территории. Возможно просто в этом городе действительно все сконцентрировано на одном «пяточке».

Экскурсия только для взрослых. Детям 8 лет на экскурсии было откровенно скучно. Дети никак не были вовлечены в экскурсию. Хотя год назад тому же, но еще 7-ми летнему ребенок, экскурсия в Ульяновске очень понравилась. И именно после нее он просился с нами в Чебоксары.

И то, что не понравилось именно мне. Экскурсия была слишком академической. Мне больше нравятся экскурсии в виде диалога. Когда вопросы можно задавать в любое время, когда вопросы задаются и экскурсантам т.е. нам. И мы активно участвуем в общении. Или, например, когда в начале экскурсии нам задаются некоторые вопросы… ответы на которые мы не знаем, но сможем узнать в конце или догадаться о них во время беседы. Не было никаких городских легенд. Материал достаточно сухой. Во время перемещения от одного места к другому – гид молчала, ничего не рассказывала, хотя именно там музыка была уже тише. К сожалению, не было акцентов на том, почему был построен этот город, и какую уникальную роль он играл или играет в истории России (пожалуй, кроме рассказа про С.Федорова). Сложилось впечатление, что это город один из многих… ничем не примечательный. А ведь у каждого города есть свои отличии, есть свои символы и поводы для гордости, есть своя душа. Вот именно душу города и хотелось почувствовать воспользовавшись экскурсией от местного жителя. А получилась «статья из Википедии».
Тем, кто был с нами на экскурсии первый раз – экскурсия понравилась. От тех, кто был с экскурсиями в других городах – оценка 4.
8 мая 2019
Спасибо большое за отличную экскурсию-знакомство с Чебоксарами! Интересный рассказ, деликатный подход! Посмотрели основные достопримечательности, впечатлились созданием залива! Посоветовали что из национального и где можно покушать!)
31 марта 2019
Экскурсовод Зоя профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, очень много интересного мы узнали про город Чебоксары. Спасибо Зое за интересный и объемный экскурсионный материал. Экскурсия незабываема.
13 марта 2019
Зоя прекрасный профессионал в экскурсионном деле. Подача и объем информации были великолепны, мы не устали, не заскучали, а с интересом познавали Чебоксары. На все свои вопросы мы получили ответы. Кажется, что сам город ей помогает рассказывать и увлекать нас.
Если у вас исторический, культурный, религиозный или любой другой интерес к городу, то все они останутся удовлетворены.
Зое еще раз Спасибо за этот город!
Если вы хотите узнать Чебоксары, то Зоя лучший помощник в этом.
15 декабря 2018
На экскурсию ходили семьёй. Всем очень понравилось.
Экскурсовод Зоя очень тактична, внимательна. Материал преподнесла доступно, объём информации огромный. На все вопросы были ответы. Чувствовалось, что человек много знает и увлечен своей работой.
Нам не повезло с погодой, был мороз. Но Зоя проложила маршрут так, чтобы была возможность погреться, а длительные пешие переходы заменила проездом на её личном авто.
Огромное спасибо!!!
Рекомендуем всем!!!

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