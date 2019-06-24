8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сразу оговорюсь, что в данном случае оценка 4 не потому что экскурсия была плохой, а потому что после нескольких экскурсий в других городах я привыкла к другому формату. И немного другой формат мне нравится больше. Это лично мое восприятие экскурсии. И в отзыве постараюсь указать на то, что было бы полезно знать мне перед выбором гида.



Сильные стороны: приятная, грамотная речь; в целом очень приятный гид; хорошая проработанная подготовка гида к экскурсии (масса распечатанного материала, хотя хватило бы и фото на телефоне); явно очень хорошее владение материалом.



Минусы: Был праздничный день. И была очень громкая музыка со сцены. Почему потребовалось рассказывать материал именно в тех местах, где музыка реально мешала слышать – я так и не поняла. Можно было просто показать места, а рассказать про них подробнее в другом. Или спланировать экскурсию с учетом праздничного дня.



Очень маленький по сравнению с другими городами обхват территории. Возможно просто в этом городе действительно все сконцентрировано на одном «пяточке».



Экскурсия только для взрослых. Детям 8 лет на экскурсии было откровенно скучно. Дети никак не были вовлечены в экскурсию. Хотя год назад тому же, но еще 7-ми летнему ребенок, экскурсия в Ульяновске очень понравилась. И именно после нее он просился с нами в Чебоксары.



И то, что не понравилось именно мне. Экскурсия была слишком академической. Мне больше нравятся экскурсии в виде диалога. Когда вопросы можно задавать в любое время, когда вопросы задаются и экскурсантам т.е. нам. И мы активно участвуем в общении. Или, например, когда в начале экскурсии нам задаются некоторые вопросы… ответы на которые мы не знаем, но сможем узнать в конце или догадаться о них во время беседы. Не было никаких городских легенд. Материал достаточно сухой. Во время перемещения от одного места к другому – гид молчала, ничего не рассказывала, хотя именно там музыка была уже тише. К сожалению, не было акцентов на том, почему был построен этот город, и какую уникальную роль он играл или играет в истории России (пожалуй, кроме рассказа про С.Федорова). Сложилось впечатление, что это город один из многих… ничем не примечательный. А ведь у каждого города есть свои отличии, есть свои символы и поводы для гордости, есть своя душа. Вот именно душу города и хотелось почувствовать воспользовавшись экскурсией от местного жителя. А получилась «статья из Википедии».

Тем, кто был с нами на экскурсии первый раз – экскурсия понравилась. От тех, кто был с экскурсиями в других городах – оценка 4.