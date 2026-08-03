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А Алена Экскурсия была очень хорошая, на сколько это возможно в таком городе,где почти нечего смотреть, нас подвозили, показали самые топовые места, рассказали, оч душевно, мы кушали национальные блюда,что о пробовали, однозначно рекомендую экскурсовода, чтобы понять как живут люди в этом городе и прикоснуться к быту, к теплу этого места, очень хорошо провели место, экскурсию рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей И послушали и покушали. Вкусно и интересно, большое спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга читать дальше уменьшить про историю Чувашии,показала достопримечательности города. Мы город увидели другими глазами. От экскурсии и города остались очень теплые впечатления. Татьяна профессионал своего дела,огромное ей спасибо. Мы обязательно вернёмся в этот сказочный город. Были в Чебоксарах впервые. Красота города поразила нас. Очень понравилась обзорная экскурсия,оказалось(к нашему стыду),что мы ничего не знаем про город,народ и историю Чувашии. Татьяна очень интересно и познавательно рассказала нам Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия читать дальше уменьшить вагона, прямо с поезда мы окунулись в атмосферу интересного рассказа, очень много успели посмотреть за 2, 5 часа, Объяснила, что где посмотреть, купить, поесть. Фотографировала нас Спасибо ей огромное. Надеемся вернуться вновь. Экскурсия понравилась, много исторических мест и современных памятников. Волга и залив очень впечатлили. Узнали историю чувашского народа, и познакомились с современной жизнью Чебоксар Наша гид, Татьяна Дмитриева, встретила нас у Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Долганина читать дальше уменьшить вагона, прямо с поезда мы окунулись в атмосферу интересного рассказа, очень много успели посмотреть за 2, 5 часа, Объяснила, что где посмотреть, купить, поесть. Фотографировала нас Спасибо ей огромное. Надеемся вернуться вновь. Экскурсия понравилась, много исторических мест и современных памятников. Волга и залив очень впечатлили. Узнали историю чувашского народа, и познакомились с современной жизнью Чебоксар Наша гид, Татьяна Дмитриева, встретила нас у Вам был полезен этот отзыв? Да Нет