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Чебоксары - история, этника и современность города

Татьяна Д.
Татьяна Д. – Гид из Чебоксар
Чебоксары - история, этника и современность города
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Чебоксары - история, этника и современность города
Чебоксары - история, этника и современность города

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • бульвар купца Ефремова
  • набережная Волги
  • парк Амазония
  • сквер Чапаева
  • парк Победы. По желанию и в рабочее время: Введенский кафедральный собор
  • мужской Свято-троицкий монастырь.
Когда-то на Казань ходили нижегородские князья, а затем и Иван Грозный, останавливаясь передохнуть в устье реки Чебоксарки, а теперь вы сможете также заехать в Чебоксары по пути из Нижнего в Казань или наоборот. С удовольствием расскажу об истории 📖 и современности города, какие в городе национальные особенности, как воспринимали чувашей и сами они воспринимают другие национальности. Город 🏙️ Чебоксары очень похорошел в последние годы, своеобразный рельеф и большое количество парков 🌳 и скверов, а также благоустроенность города делает его очень комфортным для посещения и отдыха.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музеи - 60-185 руб. на взрослого в различных музеях
  • питание
  • транспорт
  • сувениры
Начало
🚩 Чебоксары, Красная площадь, 5
Место завершения
🏁 Чебоксары, ул. Декабристов, 14
Чебоксары - история, этника и современность города
Чебоксары - история, этника и современность города
Чебоксары - история, этника и современность города
Чебоксары - история, этника и современность города
Чебоксары - история, этника и современность города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Д.
Татьяна Д.
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