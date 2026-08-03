обед или ужин в ресторане под рассказ гида об особенностях национальной кухни
Описание экскурсииПосещение ресторанчика национальной кухни с обедом, рассказами о местной подаче и обычаях
По субботам с 6 ноября до 30 декабря 2025 года
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиофайл или беседа гида о чувашской кухне
- Базовый набор блюд: хуран-кукли (вареники), чай, шыртан в нарезке
Что не входит в цену
- Сувениры
Место начала и завершения?
Бульвар Купца Ефремова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам с 6 ноября до 30 декабря 2025 года
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия была очень хорошая, на сколько это возможно в таком городе,где почти нечего смотреть, нас подвозили, показали самые топовые места, рассказали, оч душевно, мы кушали национальные блюда,что о пробовали, однозначно рекомендую экскурсовода, чтобы понять как живут люди в этом городе и прикоснуться к быту, к теплу этого места, очень хорошо провели место, экскурсию рекомендую
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А
И послушали и покушали. Вкусно и интересно, большое спасибо!
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О
Были в Чебоксарах впервые. Красота города поразила нас. Очень понравилась обзорная экскурсия,оказалось(к нашему стыду),что мы ничего не знаем про город,народ и историю Чувашии. Татьяна очень интересно и познавательно рассказала нам
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Ю
Экскурсия понравилась, много исторических мест и современных памятников. Волга и залив очень впечатлили. Узнали историю чувашского народа, и познакомились с современной жизнью Чебоксар Наша гид, Татьяна Дмитриева, встретила нас у
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Д
Экскурсия понравилась, много исторических мест и современных памятников. Волга и залив очень впечатлили. Узнали историю чувашского народа, и познакомились с современной жизнью Чебоксар Наша гид, Татьяна Дмитриева, встретила нас у
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Е
Красивый город, замечательный гид, интересная экскурсия!!!
Татьяна провела для нас с женой даже не экскурсию, а очень тёплое знакомство с городом и в целом с республикой. Рассказала историю, мы очень много прошли и посмотрели. Посоветовала где попробовать местную кухню, посоветовала куда сходить и что посмотреть самостоятельно.
Татьяна, мы Вас благодарим и желаем Вам всего самого лучшего!!!
Татьяна провела для нас с женой даже не экскурсию, а очень тёплое знакомство с городом и в целом с республикой. Рассказала историю, мы очень много прошли и посмотрели. Посоветовала где попробовать местную кухню, посоветовала куда сходить и что посмотреть самостоятельно.
Татьяна, мы Вас благодарим и желаем Вам всего самого лучшего!!!
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