Когда-то на Казань ходили нижегородские князья, а затем и Иван Грозный, останавливаясь передохнуть в устье реки Чебоксарки, а теперь вы сможете также заехать в Чебоксары по пути из Нижнего в Казань или наоборот. С удовольствием расскажу об истории 📖 и современности города, какие в городе национальные особенности, как воспринимали чувашей и сами они воспринимают другие национальности. Город 🏙️ Чебоксары очень похорошел в последние годы, своеобразный рельеф и большое количество парков 🌳 и скверов, а также благоустроенность города делает его очень комфортным для посещения и отдыха.