парк Победы. По желанию и в рабочее время: Введенский кафедральный собор
мужской Свято-троицкий монастырь.
Когда-то на Казань ходили нижегородские князья, а затем и Иван Грозный, останавливаясь передохнуть в устье реки Чебоксарки, а теперь вы сможете также заехать в Чебоксары по пути из Нижнего в Казань или наоборот. С удовольствием расскажу об истории 📖 и современности города, какие в городе национальные особенности, как воспринимали чувашей и сами они воспринимают другие национальности. Город 🏙️ Чебоксары очень похорошел в последние годы, своеобразный рельеф и большое количество парков 🌳 и скверов, а также благоустроенность города делает его очень комфортным для посещения и отдыха.
Что входит
услуги гида
Что не входит
билеты в музеи - 60-185 руб. на взрослого в различных музеях
питание
транспорт
сувениры
Начало
🚩 Чебоксары, Красная площадь, 5
Место завершения
🏁 Чебоксары, ул. Декабристов, 14
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.