1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
29 июня в 12:30
30 июня в 12:30
2 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
- ММарина2 июня 2024Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ИИрина30 мая 2024Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
- ТТатьяна22 мая 2024Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
- ННаталия20 мая 2024Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
- ВВладислав15 мая 2024Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
- ООксана13 мая 2024Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
- ГГалина13 мая 2024Интересная экскурсия, объёмная по информации, но доступная для понимания, красивые места, гид очень образованный и знающий свою работу на отлично!
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Бульвар Купца Ефремова»
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