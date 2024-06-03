Бульвар Купца Ефремова – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 6 экскурсий в категории «Бульвар Купца Ефремова» в Чебоксарах, цены от 2 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900 за всё до 7 чел.
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700 за всё до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
29 июня в 12:30
30 июня в 12:30
2 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
    читать дальше

    Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
    читать дальше

    маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!

    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
  • В
    Владислав
    15 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Интересная экскурсия, объёмная по информации, но доступная для понимания, красивые места, гид очень образованный и знающий свою работу на отлично!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Бульвар Купца Ефремова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Чебоксары вчера и сегодня
  2. Чебоксары - истории и легенды
  3. Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
  4. Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
  5. Добро пожаловать в Чебоксары
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Сквер Чапаева
  5. Введенский Собор
  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Бульвар Купца Ефремова" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 700 до 5 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 309 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Чебоксарах на 2024 год по теме «Бульвар Купца Ефремова», 309 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам