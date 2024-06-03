О Оксана Чебоксары - истории и легенды Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.

М Марина Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день читать дальше Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем! Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.

Е Елена Фотоэкскурсия по центру Чебоксар При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!

И Ирина Чебоксары - истории и легенды Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!

Т Татьяна Чебоксары - истории и легенды Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!

Н Наталия Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день читать дальше маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений! Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию

В Владислав Чебоксары вчера и сегодня Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!

О Оксана Чебоксары вчера и сегодня Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!

Г Галина Чебоксары вчера и сегодня Интересная экскурсия, объёмная по информации, но доступная для понимания, красивые места, гид очень образованный и знающий свою работу на отлично!