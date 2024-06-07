С Сергей Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева Спасибо Валерию за интересную экскурсию и приятную компанию!

Т Татьяна Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам Спасибо за экскурсию! Позновательно, интересно и компания подобралась веселая

О Оксана Чебоксары - истории и легенды Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.

Л Любовь Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам Благодарю!

А Алиса Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!

Е Елена Фотоэкскурсия по центру Чебоксар При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!

И Ирина Чебоксары - истории и легенды Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!

С Светлана Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам На экскурсии были 25.05.24. Так получилось что группа была 3 человека (это очень хорошо). Экскурсовод Наталия. Нам очень понравилось. Наталия очень весело, последовательно и понятно провела экскурсию. Сделали много фото.

Т Татьяна Чебоксары - истории и легенды Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!