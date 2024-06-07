Монумент Матери – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 5 экскурсий в категории «Монумент Матери» в Чебоксарах, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
86 отзывов
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
1 200 за человека
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
109 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 июня 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Спасибо Валерию за интересную экскурсию и приятную компанию!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Спасибо за экскурсию! Позновательно, интересно и компания подобралась веселая
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Благодарю!
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    На экскурсии были 25.05.24. Так получилось что группа была 3 человека (это очень хорошо). Экскурсовод Наталия. Нам очень понравилось. Наталия очень весело, последовательно и понятно провела экскурсию. Сделали много фото.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • В
    Владимир
    17 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Очень интересно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Монумент Матери»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Чебоксары - истории и легенды
  2. По Чебоксарам на автомобиле
  3. Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
  4. Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
  5. Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Сквер Чапаева
  5. Введенский Собор
  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Монумент Матери" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 200 до 5 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 427 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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