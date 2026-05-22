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в очень живой непринужденной форме, с юмором преподносила нам материал из истории, архитектуры. культурной жизни города. Давала возможность задавать интересующие нас вопросы и тут же отвечала на них. Очень понравилось отношение Наталии к нашей группе, она организовывала по ходу маршрута места, где можно было присесть и, сидя в тени, послушать интересные факты. Благодаря этому почти 3 часа пролетели быстро, нисколько не устали. Также благодарны Наталии за удачные фото, всегда подсказывала и помогала выбрать лучший ракурс. В общем было очень интересно и познавательно. Спасибо огромное! Будем советовать друзьям.