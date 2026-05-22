Описание экскурсииНаша прогулка начнется от Красной площади и закончится у входа в Московскую набережную. Мы увидим: Историческая часть Чебоксар — та, что сохранилась после затопления города в 1980 году. Пройдемся по световому мосту — самый длинный иллюминированный тоннель России. Нас встретит монумент Матери-покровительнице — главная доминанта города. Увидим самую старую тюрьму России и посетим главный храм, построенный в середине 17 века с сохранившимися фресками, где в лицах святых просматриваются черты местного населения. Важная информация: Рекомендую дамам взять платок, мы будем посещать Введенский собор (при их отсутствии, их можно взять в храме)
Экскурсии проводятся по праздничным и выходным дням
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмы
- Памятники архитектуры
- Набережная Волги
- Сквер К. Иванова
- Смотровая площадка
- Монумент Матери
- Красная площадь
- Световой мост
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской округ Чебоксары, Ленинский район, Красная площадь, 5/2
Завершение: Улица К. Иванова, 1Б
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся по праздничным и выходным дням
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Рекомендую дамам взять платок
- Мы будем посещать Введенский собор (при их отсутствии, их можно взять в храме)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Впервые в Чебоксарах, поэтому выбрали эту экскурсию, чтоб влюбиться в город. И надо сказать, что Наталии это удалось! Человек, влюбленный в свой город, и до остальных донесет это чувство! Наталия
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия супер! Наталия лучший экскурсовод, если не в мире, то в Чебоксарах точно. Интересно, познавательно, в меру с юмором. Нам очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Спасибо гиду Александре за интересную экскурсию по г. Чебоксарам. Всё понравилось, доступно, интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Спасибо,просто огромное,Александру) Супер,круто,великолепно,превосходно,много интересной информации,не скучно. Просто здорово,рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Благодарим за прекрасную экскурсию. Экскурсовод Наталия - прекрасный эмпатичный человек и очень эрудированный профессионал своего дела! 2,5 часа пролетели незаметно. Было очень увлекательно, местами удивительно и очень душевно. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия очень понравилась! Наталия с любовью рассказала о родном городе и показала главные достопримечательности. Мы и полюбовались и посмеялись. В общем рекомендую данную экскурсию и экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Чебоксар
Похожие экскурсии на «Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»»
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Пройти по местам притяжения старого города и услышать интересные истории
Начало: На Красной площади
29 авг в 14:00
1450 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Начало: Россия, Чувашская Республика - Чувашия, городской ...
Расписание: Место начало экскурсии – кассы, колеса обозрения на Красной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
5320 ₽
5600 ₽ за всё до 5 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 4 чел.
На автомобиле гида «Влюбиться в Чебоксары» с музеем пива (по желанию)
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской ок...
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
7275 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Начало: На Красной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:30
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
-5%
1282.50 ₽ за человека