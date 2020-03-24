Заразилось 813 +26

Умерло 9 +1

Выздоровело 445

Болеют сейчас 359 +25

Летальность 1.11% около 11 чел. на 1000 заболевших

В Чеченской Республике, включая Грозный, находится 0.35%, 813 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 9 умерло, 445 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 359 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Грозном и Чеченской Республике График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Чеченской Республике, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.22 раза в Чеченской Республике летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 11 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Чеченской Республике

Карта распространения коронавируса в Чеченской Республике и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Грозном и Чеченской Республике от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Чеченской Республики по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 813 +26+3% 9 +1+13% 445 ▲ 359+25 11 мая 2020 787 +28+4% 8 445 +23+5% ▲ 334+5 10 мая 2020 759 +26+4% 8 422 +18+4% ▲ 329+8 9 мая 2020 733 +28+4% 8 404 +35+9% ▼ 321-7 8 мая 2020 705 +31+5% 8 369 ▲ 328+31 7 мая 2020 674 +29+4% 8 369 +53+17% ▼ 297-24 6 мая 2020 645 +30+5% 8 316 +10+3% ▲ 321+20 5 мая 2020 615 +32+5% 8 306 +20+7% ▲ 301+12 4 мая 2020 583 +30+5% 8 286 ▲ 289+30 3 мая 2020 553 +28+5% 8 286 +10+4% ▲ 259+18 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Чеченской Республике по дням