Последние новости коронавируса в Чеченской Республике на сегодня со статистикой
Заразилось 813+26
Умерло 9+1
Выздоровело 445
Болеют сейчас 359+25
Летальность 1.11%около 11 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Чеченской Республике, включая Грозный, находится 0.35%, 813 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 9 умерло, 445 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 359 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Грозном и Чеченской Республике
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Чеченской Республике, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Чеченской Республике и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Грозном и Чеченской Республике от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Чеченской Республики по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
813+26+3%
9+1+13%
445
▲359+25
11 мая 2020
787+28+4%
8
445+23+5%
▲334+5
10 мая 2020
759+26+4%
8
422+18+4%
▲329+8
9 мая 2020
733+28+4%
8
404+35+9%
▼321-7
8 мая 2020
705+31+5%
8
369
▲328+31
7 мая 2020
674+29+4%
8
369+53+17%
▼297-24
6 мая 2020
645+30+5%
8
316+10+3%
▲321+20
5 мая 2020
615+32+5%
8
306+20+7%
▲301+12
4 мая 2020
583+30+5%
8
286
▲289+30
3 мая 2020
553+28+5%
8
286+10+4%
▲259+18
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Чеченской Республике по дням
Чеченская Республика и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Чеченской Республике
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жестких карантинных мер по противодействию COVID-19. По его словам, введение таких мер было оправданным, поскольку пандемия началась как «война, и враг был невидим». Глава Чечни также заявил, что «никакой жестокости» в действиях региональных властей не было.
Рамзан Кадыров возмутился публикациям видео в социальных сетях с задержаниями и погонями за предполагаемыми нарушителями карантина и потребовал наказать авторов роликов. Ранее в интернете появилось несколько подобных видеозаписей, а глава республики хвалил силовиков за избиение прохожих.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции по коронавирусу. По его мнению, необходимо ужесточить санкции. Так, глава республики порекомендовал изымать машины «у тех, кто просто так катается», и отправлять их на исправительные работы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены. Кадыров заявил, что, если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать маленькие магазины, техстанции, заправки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что коронавирус стал менее агрессивным, и это обнадеживает. На своей странице в Twitter он написал, что принятые в регионе меры позволяют контролировать ситуацию с коронавирусом. В Чечне, согласно последним данным, зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусом.
Российский стилист и эксперт моды Влад Лисовец посоветовал россиянам не бриться налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, во время изоляции лучше не экспериментировать с внешностью и не стричься самостоятельно, а тем более налысо. Он рекомендует сделать задуманную стрижку после карантина.
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал всей мужской части населения республики побриться налысо. С таким призывом он выступил на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории ЧР. Позже появилось видео, на котором запечатлен постриженный наголо Кадыров.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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