Во время прогулки с аудиоэкскурсией по Кыштыму вы узнаете, как развивался город, как переплеталась его судьба с судьбами самых известных людей России, как крестьянские бунты, жадные управляющие и гонимые староверы формировали облик Кыштыма, и какой след они оставили.
Этот маленький уральский городок вобрал в себя множество уникальных историй и достопримечательностей.
Этот маленький уральский городок вобрал в себя множество уникальных историй и достопримечательностей.
Описание аудиогида
Экскурсия начинается у чудом сохранившихся заводских ворот — с того места, откуда начал расти завод, а вмести с ним и город. Во время прогулки вы посетите парк, созданный еще при Демидове, увидите как в одном месте соприкасается несколько архитектурных стилей, тем самым, соединяя нить времени. Пред вами предстанет единоверческая церковь, построенная по проекту известного архитектора Константина Тона. Кыштым окружен озерами и живописными ландшафтами, во время прогулки вы сможете сделать необычные фотографии на память о городе в уральской глубинке. Аудиоэкскурсия закончится у современного медеэлектролитного завода, куда лучше добираться на автомобиле. История этого завода неразрывно связана с горнозаводской историей Урала. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play; 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заводские ворота
- Городской парк
- Единоверческая Троицкая церковь
- Панорамные виды, озера и др
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip (без участия гида с помощью мобильного приложения).
Что не входит в цену
- Наушники, необходимо взять свои.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кыштым, площадь Карла Маркса, 4
Завершение: Улица Парижской Коммуны, 2
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Челябинска
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 11:30
30 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.