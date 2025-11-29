Экскурсия начинается у чудом сохранившихся заводских ворот — с того места, откуда начал расти завод, а вмести с ним и город. Во время прогулки вы посетите парк, созданный еще при Демидове, увидите как в одном месте соприкасается несколько архитектурных стилей, тем самым, соединяя нить времени. Пред вами предстанет единоверческая церковь, построенная по проекту известного архитектора Константина Тона. Кыштым окружен озерами и живописными ландшафтами, во время прогулки вы сможете сделать необычные фотографии на память о городе в уральской глубинке. Аудиоэкскурсия закончится у современного медеэлектролитного завода, куда лучше добираться на автомобиле. История этого завода неразрывно связана с горнозаводской историей Урала. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play; 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).