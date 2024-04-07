Обзорные и познавательные экскурсии Челябинска

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Челябинске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Челябинску
Прогулка по Челябинску обещает быть насыщенной: от Кировки до Алого поля, от особняка Валеева до Александро-Невской церкви
Начало: По согласованию с гидом
«Его главное украшение — Александро-Невская церковь, построенная в 1911 году по проекту А»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Таганай»: уникальная природа Урала ждет вас
Погрузитесь в великолепие национального парка Таганай. Удивительные пейзажи и комфорт на каждом шагу. Трансфер из Челябинска уже включен в стоимость
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Челябинску: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в историю Челябинска, прогуляйтесь по его набережным и площадям, узнайте город с неожиданных сторон
Начало: По согласованию с гидом
«Начало пути Знакомство с Челябинском начнется с площади Революции, в центре которой возвышается памятник В»
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия г. Миасс из Челябинска
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Обзорная экскурсия г. Миасс из Челябинска
Начало: Миасс
«Ниже вы можете ознакомиться со всеми местами, которые мы посетим»
Расписание: Любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
    Экскурсовод Марина рассказввала о своем городе интересно, не травиально, показывала нетолько базовые достопримечательности, но и места, котрые знают и любят жители города
  • Н
    Николаева
    21 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
    Сказать, что Марина Александровна - прекрасный гид - ничего не сказать. Великолепный рассказ про историю города, знаковые и не самые
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    известные достопримечательности. Нам очень понравилось и сильно подозреваю, что, если бы не наша некоторая ограниченность во времени, мы ещё многое могли бы увидеть и услышать, поэтому обязательно вернёмся. Спасибо огромное ❤️❤️❤️

  • И
    Ирина
    25 октября 2023
    Обзорная экскурсия г. Миасс из Челябинска
    Потрясающая экскурсия с Виталием! Миасс, Златоуст,Таганай. Виталий -очень эрудированный, интеллигентный гид. С прекрасным чувством юмора, тактичный! При этом заботливый водитель,
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    успевает все показать, рассказать и безопасно водить. Мы провели целый день с Виталием, очень интересная и насыщенная экскурсия. Реальность превзошла ожидания, представления о Челябинске и Челябинской области кардинально поменялись в лучшую сторону. (Стереотип Nasha sussia был полностью разрушен!) Однозначно рекомендую!

  • И
    Ирина
    13 сентября 2023
    Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
    Виталий очень хорошо рассказал об истории края, показал красивейшие места.
  • Н
    Наталья
    10 сентября 2023
    Обзорная экскурсия г. Миасс из Челябинска
    Всё хорошо. Чистый автомобиль, хороший гид. Казалось Миасс небольшой город, но программа оказалась насыщенной и интересной несмотря на плохую погоду. Заскочили в 3
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    больших и один миниатюрный музей, осмотрели сам город, останавливались в нескольких точках для осмотра живописных видов и внутреннего устройства исторических зданий- город очень разным оказался, с богатой историей. Рекомендуем! Спасибо!

  • В
    Владимир
    20 августа 2023
    Обзорная экскурсия г. Миасс из Челябинска
    Выбирал вариант, чтобы обзорно посмотреть по лайту, без многочасовых походов, т. к. в силу обстоятельств не могу долго ходить. Виталий
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    подобрал оптимальный индивидуальный план экскурсии с учетом всех пожеланий. Рассказывает интересно с погружением в историю👍 автомобиль водит уверенно, не укачивает👍 Рекомендую Виталия!

  • А
    Антон
    7 августа 2023
    Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
    Экскурсия прошла замечательно! Вдохновившись прогулкой по Таганаю, договорились на расширенную экскурсию с еще рядом достопримечательней. Виталий не только возил нас по изумительно
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    красивым местам, но и очень интересно о них рассказывал, при этом не только на самих локациях, но и по дороге, поэтому скучно не было ни минуты. Не смотря на то, что проездили с утра до позднего вечера, вернулись воодушевленные с запасом красивых фотографий и хороших воспоминаний.

  • Н
    Натадья
    28 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
    Прекрасный экскурсовод, владеющая материалом, досконально знающая историю, прекрассный рассказчик
  • А
    Андрей
    24 февраля 2023
    Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
    Увидели все, Виталий лучший!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Челябинска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Челябинске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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