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красивым местам, но и очень интересно о них рассказывал, при этом не только на самих локациях, но и по дороге, поэтому скучно не было ни минуты. Не смотря на то, что проездили с утра до позднего вечера, вернулись воодушевленные с запасом красивых фотографий и хороших воспоминаний.