1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Челябинску
Прогулка по Челябинску обещает быть насыщенной: от Кировки до Алого поля, от особняка Валеева до Александро-Невской церкви
Начало: По согласованию с гидом
«Его главное украшение — Александро-Невская церковь, построенная в 1911 году по проекту А»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Таганай»: уникальная природа Урала ждет вас
Погрузитесь в великолепие национального парка Таганай. Удивительные пейзажи и комфорт на каждом шагу. Трансфер из Челябинска уже включен в стоимость
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Челябинску: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в историю Челябинска, прогуляйтесь по его набережным и площадям, узнайте город с неожиданных сторон
Начало: По согласованию с гидом
«Начало пути Знакомство с Челябинском начнется с площади Революции, в центре которой возвышается памятник В»
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия г. Миасс из Челябинска
Начало: Миасс
«Ниже вы можете ознакомиться со всеми местами, которые мы посетим»
Расписание: Любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 апреля 2024Экскурсовод Марина рассказввала о своем городе интересно, не травиально, показывала нетолько базовые достопримечательности, но и места, котрые знают и любят жители города
- ННиколаева21 ноября 2023Сказать, что Марина Александровна - прекрасный гид - ничего не сказать. Великолепный рассказ про историю города, знаковые и не самые
- ИИрина25 октября 2023Потрясающая экскурсия с Виталием! Миасс, Златоуст,Таганай. Виталий -очень эрудированный, интеллигентный гид. С прекрасным чувством юмора, тактичный! При этом заботливый водитель,
- ИИрина13 сентября 2023Виталий очень хорошо рассказал об истории края, показал красивейшие места.
- ННаталья10 сентября 2023Всё хорошо. Чистый автомобиль, хороший гид. Казалось Миасс небольшой город, но программа оказалась насыщенной и интересной несмотря на плохую погоду. Заскочили в 3
- ВВладимир20 августа 2023Выбирал вариант, чтобы обзорно посмотреть по лайту, без многочасовых походов, т. к. в силу обстоятельств не могу долго ходить. Виталий
- ААнтон7 августа 2023Экскурсия прошла замечательно! Вдохновившись прогулкой по Таганаю, договорились на расширенную экскурсию с еще рядом достопримечательней. Виталий не только возил нас по изумительно
- ННатадья28 июня 2023Прекрасный экскурсовод, владеющая материалом, досконально знающая историю, прекрассный рассказчик
- ААндрей24 февраля 2023Увидели все, Виталий лучший!
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Обзорные»
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