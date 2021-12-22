Что вас ожидает

Остров Веры и загадочные каменные сооружения

У западного берега одного из чистейших озер планеты вы узнаете, что так поразило краеведов, историков, археологов и других исследователей, когда здесь обнаружили мегалиты. Обсудим, какие версии существуют о местных сооружениях, в том числе предположение о древней обсерватории. Я расскажу, что известно об обитателях таинственного места — от времен неандертальцев до сподвижников Емельяна Пугачева и старообрядцев. Кроме того, вы разгадаете загадку двух разных лесов, разместившихся на одном небольшом островке.

Звенящая тишина Таганая

После небольшой 20-минутной прогулки я проведу вас к замечательной смотровой, с которой вам откроется панорама на основные горные вершины Таганая: Большой Таганай и Откликной Гребень, горы Круглицу и Двуглавую сопку. С двух других, расположенных недалеко друг от друга, можно оценить виды на другие секторы национального парка. Фотографии здесь получаются фантастические, ну а впечатления… вы сами увидите, что передать их словами трудно.

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