Мы отправимся к озеру Тургояк, который не зря называют младшим братом Байкала. Прогуляемся по его берегу, зимой доберемся до острова Веры: осмотрим древние мегалиты, услышим легенды о соратниках Пугачева и поселении старообрядцев. А после посетим самый популярный заповедник края — с обзорной площадки вы окинете взглядом его бескрайние дали и узнаете, чем богата природа Таганая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро, чистое, как слеза

Мы совершим небольшую прогулку вдоль берега одного из самых живописных озер. Будут рассказы о его появлении, а также бесчисленные местные легенды — вместе разберемся, как толковать необычное название «Тургояк», и, конечно, сделаем прекрасные снимки.

Остров Веры и загадочные каменные сооружения

Зимой мы сможем пешком по льду добраться до острова Веры, где находится загадочный археологический комплекс — летом по желанию за доплату организуем яхтенную прогулку. Вы узнаете, что так поразило краеведов, историков, археологов и других исследователей, когда здесь обнаружили мегалиты. Обсудим, какие версии существуют о местных сооружениях, в том числе предположение о древней обсерватории. Я расскажу, что известно об обитателях таинственного места — от времен неандертальцев до сподвижников Емельяна Пугачева и старообрядцев. Кроме того, вы разгадаете загадку двух разных лесов, разместившихся на одном небольшом островке.

Звенящая тишина Таганая

После небольшой 20-минутной прогулки я проведу вас к замечательной смотровой, с которой вам откроется панорама на основные горные вершины Таганая: Большой Таганай и Откликной Гребень, горы Круглицу и Двуглавую сопку. С двух других, расположенных недалеко друг от друга, можно оценить виды на другие секторы национального парка. Фотографии здесь получаются фантастические, ну а впечатления… вы сами увидите, что передать их словами трудно.

На родину булата и в гости к Хозяйке Медной горы

На обратном пути в Челябинск заедем в город Златоуст и горный парк им. Бажова. На территории парка вы сможете посетить музеи самоцветов и холодного оружия. А если захотите, подниметесь на вершину башни-колокольни Иоанна Златоуста, увидите панораму всего города и ударите в колокол, загадав заветное желание.

Организационные детали

В зимнее время мы добираемся до острова Веры по льду, в остальные сезоны возможна автомобильная экскурсия до берега озера и обзорная прогулка по берегу. Либо за дополнительную плату прогулка на яхте (45 мин до острова, часовая экскурсия на острове и 45 мин с острова и) + 12 000 ₽.