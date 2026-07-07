Мои заказы

Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай

Побывать у чистейшего озера и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
Мы отправимся к озеру Тургояк, который не зря называют младшим братом Байкала.

Прогуляемся по его берегу, зимой доберемся до острова Веры: осмотрим древние мегалиты, услышим легенды о соратниках Пугачева и поселении старообрядцев.

А после посетим самый популярный заповедник края — с обзорной площадки вы окинете взглядом его бескрайние дали и узнаете, чем богата природа Таганая.
5
111 отзывов
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай

Описание экскурсии

Озеро, чистое, как слеза

Мы совершим небольшую прогулку вдоль берега одного из самых живописных озер. Будут рассказы о его появлении, а также бесчисленные местные легенды — вместе разберемся, как толковать необычное название «Тургояк», и, конечно, сделаем прекрасные снимки.

Остров Веры и загадочные каменные сооружения

Зимой мы сможем пешком по льду добраться до острова Веры, где находится загадочный археологический комплекс — летом по желанию за доплату организуем яхтенную прогулку. Вы узнаете, что так поразило краеведов, историков, археологов и других исследователей, когда здесь обнаружили мегалиты. Обсудим, какие версии существуют о местных сооружениях, в том числе предположение о древней обсерватории. Я расскажу, что известно об обитателях таинственного места — от времен неандертальцев до сподвижников Емельяна Пугачева и старообрядцев. Кроме того, вы разгадаете загадку двух разных лесов, разместившихся на одном небольшом островке.

Звенящая тишина Таганая

После небольшой 20-минутной прогулки я проведу вас к замечательной смотровой, с которой вам откроется панорама на основные горные вершины Таганая: Большой Таганай и Откликной Гребень, горы Круглицу и Двуглавую сопку. С двух других, расположенных недалеко друг от друга, можно оценить виды на другие секторы национального парка. Фотографии здесь получаются фантастические, ну а впечатления… вы сами увидите, что передать их словами трудно.

На родину булата и в гости к Хозяйке Медной горы

На обратном пути в Челябинск заедем в город Златоуст и горный парк им. Бажова. На территории парка вы сможете посетить музеи самоцветов и холодного оружия. А если захотите, подниметесь на вершину башни-колокольни Иоанна Златоуста, увидите панораму всего города и ударите в колокол, загадав заветное желание.

Организационные детали

В зимнее время мы добираемся до острова Веры по льду, в остальные сезоны возможна автомобильная экскурсия до берега озера и обзорная прогулка по берегу. Либо за дополнительную плату прогулка на яхте (45 мин до острова, часовая экскурсия на острове и 45 мин с острова и) + 12 000 ₽.

  • Трансфер на автомобиле — перемещение между точками экскурсии — включен в стоимость
  • Отдельно оплачиваются питание и вход в национальный парк Таганай — 300 ₽ с чел. (школьники, пенсионеры, льготные категории — бесплатно)
  • По желанию возможен подъем по экотропе на гору Косотур, с которой открывается панорама на г. Златоуст
  • Возможно провести экскурсию для группы 5–7 человек на минивэне. Стоимость программы за каждого участника в этом случае — 5000 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1061 туриста
Здравствуйте! Я - гид по Челябинской области и с радостью помогу вам открыть для себя этот удивительный край. С удовольствием покажу вам интересные достопримечательности и памятники, расскажу об их истории и посоветую самые красивые места для фотоснимков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
4
3
3
1
2
1
Л
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем оз. Тургояк и даже искупались. Со смотровых площадок можно хорошо увидеть все величие и красоту природы Южного Урала.
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 1 фев 2026
Очень благодарна Алексею за замечательную экскурсию и проведенный вместе день, культурно, душевно и очень информативно!!! Отдельная благодарность за «Счастливый Кузюк» 🙏🏻 Очень рекомендую!!!! Ездили 01.02.26 года
Вам был полезен этот отзыв?
В
Маршрут продуман. Все локации и виды впечатлили даже в пасмурную погоду. Алексей умелый и ответственный водитель, грамотный и надёжный гид. Отдельное спасибо за незапланированный экскурс в 15 февраля 2013 г!
Маршрут продуман. Все локации и виды впечатлили даже в пасмурную погоду. Алексей умелый и ответственный водитель,
Маршрут продуман. Все локации и виды впечатлили даже в пасмурную погоду. Алексей умелый и ответственный водитель,
Маршрут продуман. Все локации и виды впечатлили даже в пасмурную погоду. Алексей умелый и ответственный водитель,
Маршрут продуман. Все локации и виды впечатлили даже в пасмурную погоду. Алексей умелый и ответственный водитель,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Отлично провели время! Алексей все очень интересно рассказал и показал! Спасибо большое, обратимся еще раз!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия: Алексей приехал вовремя, заранее предупредил о встрече, забрал нас из дома. Вел машину аккуратно и спокойно. Маршрут хорошо продуман, по дороге мы услышали массу интересных и занимательных историй. Скорость движения была подобрана под наши потребности. Были предусмотрены зеленые стоянки, фотозоны, вкусная столовая. Экскурсия была познавательная, информативная и в то же время очень ненавязчивая и не перегруженная. Всем рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Все локации посетили. Спасибо гиду Алексею
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Челябинска

Похожие экскурсии на «Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай»

Из Челябинска в «Таганай», Златоуст и на оружейную фабрику
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Из Челябинска в «Таганай», Златоуст и на оружейную фабрику
Погулять по экотропе Чёрная скала и парку Бажова, а ещё увидеть, как работают гравёры
Начало: У гостиницы «Малахит»
Расписание: в субботу в 08:00
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5000 ₽ за человека
Тургояк - «младший брат» Байкала
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 19 870 ₽ за всё до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
2.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 11 880 ₽ за всё до 6 чел.
Треккинг по национальному парку «Таганай»
Пешая
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг по национальному парку «Таганай»
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Таганаю. Пройдите 14 км до вершины Двуглавой сопки и насладитесь уникальными видами Южного Урала
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Челябинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Челябинске
от 21 000 ₽ за экскурсию