Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай

Прикоснуться к тайнам мегалитов и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы

Индивидуально
для 3 чел.
На берегу озера Тургояк, или уральского Байкала, вы откроете загадочный археологический комплекс, где поговорим о поразительных памятниках древности, легендах о соратниках Пугачева и поселении старообрядцев.

А после отправимся в самый популярный заповедник края — с обзорной площадки вы окинете взглядом его бескрайние дали и узнаете, чем богата природа Таганая.
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Остров Веры и загадочные каменные сооружения

У западного берега одного из чистейших озер планеты вы узнаете, что так поразило краеведов, историков, археологов и других исследователей, когда здесь обнаружили мегалиты. Обсудим, какие версии существуют о местных сооружениях, в том числе предположение о древней обсерватории. Я расскажу, что известно об обитателях таинственного места — от времен неандертальцев до сподвижников Емельяна Пугачева и старообрядцев. Кроме того, вы разгадаете загадку двух разных лесов, разместившихся на одном небольшом островке.

Звенящая тишина Таганая

После небольшой 20-минутной прогулки я проведу вас к замечательной смотровой, с которой вам откроется панорама на основные горные вершины Таганая: Большой Таганай и Откликной Гребень, горы Круглицу и Двуглавую сопку. С двух других, расположенных недалеко друг от друга, можно оценить виды на другие секторы национального парка. Фотографии здесь получаются фантастические, ну а впечатления… вы сами увидите, что передать их словами трудно.

Организационные детали

  • Трансфер — перемещение между точками экскурсии — включен в стоимость
  • Отдельно оплачиваются питание и вход в национальный парк Таганай — 150 руб. /человека
  • По желанию возможен подъем по экотропе на гору Косотур, с которой открывается панорама на г. Златоуст

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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