Челябинск — один из крупнейших городов России с интересным гербом. На его гербе красуется верблюд.
Неожиданно, да? А что есть интересного и неожиданного на улочках Челябинска? С нами вы отправитесь на 2-часовую прогулку по истории города.
Вы увидите особняк в стиле модерна и стелу в честь основателей города, Александро-Невскую церковь и челябинского Хатико. Экскурсия проводится в мини-группе.
Неожиданно, да? А что есть интересного и неожиданного на улочках Челябинска? С нами вы отправитесь на 2-часовую прогулку по истории города.
Вы увидите особняк в стиле модерна и стелу в честь основателей города, Александро-Невскую церковь и челябинского Хатико. Экскурсия проводится в мини-группе.
Описание экскурсииНаша прогулка начнется с Кировки — главной торговой улицы города, которую часто называют челябинским Арбатом. Здесь находятся белоснежный особняк купца Валеева в стиле модерн и множество скульптурных композиций, таких как памятники Онегину, челябинскому Хатико, мальчику с верблюдами, скульптура модницы. К числу знаковых достопримечательностей Кировки относится Стела, установленная в честь основателей Челябинска. Она стоит на месте крепости Челяба и выполнена в виде четырех бронзовых фигур, увенчанных шпилем со статуей Архангела Михаила. Во время экскурсии вы сможете побывать в парке «Алое поле», разбитом на месте бывшей городской ярмарки в конце XIX столетия. Его главное украшение — Александро-Невская церковь, построенная в 1911 году по проекту А. Померанцева. Здание храма возведено в русском стиле. Внутри можно увидеть монументальную живопись и иконостас с изображением русских святых. В южной части парка находится памятник-мавзолей Ленину, рядом располагаются фонтан «Черномор» и Аллея пионеров-героев. От Алого поля мы пройдемся к улице Воровского, где установлена уникальная «Сфера любви» — самое романтичное место в городе. Памятник выполнен в виде 10-метрового стеклянного купола, который обрамляют ветви деревьев из бронзы. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк купца Валеева
- Памятники Онегину
- Челябинскому Хатико
- Мальчику с верблюдами
- Стелла в честь основателей Челябинска
- Парке «Алое поле»
- Александро-Невская церковь
- Аллея пионеров-героев
- «Сфера любви» и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия прошла замечательно. Марина очень интересно, с лёгкой иронией рассказывала и показывала достопримечательности центра Челябинска. Мы узнали много нового и посмотрели на историю развития города под другим ракурсом. Огромное спасибо за приятную прогулку и позитивные эмоции от общения с экскурсоводом Мариной!!!
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Д
Понравился экскурсовод Марина! Много рассказала интересного про город! Увидели набережную, известную Кировку, таинственные дворы. Экскурсия очень понравилась!
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О
18.07.2025 были на обзорной пешеходной экскурсии по Челябинску, которая оставила приятное впечатление! Город оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали, с богатой историей.
Маршрут охватывал самые знаковые места: набережная реки Миасс, с
Маршрут охватывал самые знаковые места: набережная реки Миасс, с
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К
Очень понравилась экскурсия с Татьяной.
За небольшое время она смогла рассказать об истории города, показать интересные объекты архитектуры, провести по историческому центру.
Рекомендую Татьяну как гида.
За небольшое время она смогла рассказать об истории города, показать интересные объекты архитектуры, провести по историческому центру.
Рекомендую Татьяну как гида.
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Ю
Добрый день! Экскурсия по центру города Челябинск с Еленой была познавательна с интересными историями из жизни города и своего опыта. Общение было приятным, время нашей прогулки пролетело в одно мгновение.
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Ю
Добрый день! Экскурсия по центру города Челябинск с Еленой была познавательна с интересными историями из жизни города и своего опыта. Общение было приятным, время нашей прогулки пролетело в одно мгновение.
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