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Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску

Индивидуальная обзорная экскурсия по Челябинску: от Кировки до «Сферы любви»
Челябинск — один из крупнейших городов России с интересным гербом. На его гербе красуется верблюд.

Неожиданно, да? А что есть интересного и неожиданного на улочках Челябинска? С нами вы отправитесь на 2-часовую прогулку по истории города.

Вы увидите особняк в стиле модерна и стелу в честь основателей города, Александро-Невскую церковь и челябинского Хатико. Экскурсия проводится в мини-группе.
5
23 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску

Описание экскурсии

Наша прогулка начнется с Кировки — главной торговой улицы города, которую часто называют челябинским Арбатом. Здесь находятся белоснежный особняк купца Валеева в стиле модерн и множество скульптурных композиций, таких как памятники Онегину, челябинскому Хатико, мальчику с верблюдами, скульптура модницы. К числу знаковых достопримечательностей Кировки относится Стела, установленная в честь основателей Челябинска. Она стоит на месте крепости Челяба и выполнена в виде четырех бронзовых фигур, увенчанных шпилем со статуей Архангела Михаила. Во время экскурсии вы сможете побывать в парке «Алое поле», разбитом на месте бывшей городской ярмарки в конце XIX столетия. Его главное украшение — Александро-Невская церковь, построенная в 1911 году по проекту А. Померанцева. Здание храма возведено в русском стиле. Внутри можно увидеть монументальную живопись и иконостас с изображением русских святых. В южной части парка находится памятник-мавзолей Ленину, рядом располагаются фонтан «Черномор» и Аллея пионеров-героев. От Алого поля мы пройдемся к улице Воровского, где установлена уникальная «Сфера любви» — самое романтичное место в городе. Памятник выполнен в виде 10-метрового стеклянного купола, который обрамляют ветви деревьев из бронзы. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняк купца Валеева
  • Памятники Онегину
  • Челябинскому Хатико
  • Мальчику с верблюдами
  • Стелла в честь основателей Челябинска
  • Парке «Алое поле»
  • Александро-Невская церковь
  • Аллея пионеров-героев
  • «Сфера любви» и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Экскурсия прошла замечательно. Марина очень интересно, с лёгкой иронией рассказывала и показывала достопримечательности центра Челябинска. Мы узнали много нового и посмотрели на историю развития города под другим ракурсом. Огромное спасибо за приятную прогулку и позитивные эмоции от общения с экскурсоводом Мариной!!!
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Д
Понравился экскурсовод Марина! Много рассказала интересного про город! Увидели набережную, известную Кировку, таинственные дворы. Экскурсия очень понравилась!
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О
18.07.2025 были на обзорной пешеходной экскурсии по Челябинску, которая оставила приятное впечатление! Город оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали, с богатой историей.
Маршрут охватывал самые знаковые места: набережная реки Миасс, с
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которой гид показала нам как современные строения, так и относящиеся к советскому периоду; пешеходная улица Кировка с ее интересными скульптурами и монументами и композициями, особенно понравился очень информативный памятник основателям Челябинска, в специальной нише в стене около Законодательного собрания Челябинской области располагается точная копия знаменитой каслинской скульптурной композиции «Россия», получившей Гран-при в 1900 г. на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже; Площадь Революции с её монументальной архитектурой; три значимых объекта культуры, выполненные в одном стили - Театр оперы и балета, концертный зал имени Прокофьева и органный зал.
Гид Марина Александровна рассказывала живо и увлекательно: от основания Челябинска как крепости до его превращения в промышленный гигант. Экскурсия не была перегружена датами, а скорее погружала в атмосферу города через интересные факты.
Пешая прогулка позволила рассмотреть детали, которых не заметишь из окна автобуса, а также сделать красивые фото.
Спасибо за знакомство с городом.

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К
Очень понравилась экскурсия с Татьяной.
За небольшое время она смогла рассказать об истории города, показать интересные объекты архитектуры, провести по историческому центру.
Рекомендую Татьяну как гида.
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Ю
Добрый день! Экскурсия по центру города Челябинск с Еленой была познавательна с интересными историями из жизни города и своего опыта. Общение было приятным, время нашей прогулки пролетело в одно мгновение.
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Ю
Добрый день! Экскурсия по центру города Челябинск с Еленой была познавательна с интересными историями из жизни города и своего опыта. Общение было приятным, время нашей прогулки пролетело в одно мгновение.
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