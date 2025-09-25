Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Челябинск — один из крупнейших городов России с интересным гербом. На его гербе красуется верблюд.



Неожиданно, да? А что есть интересного и неожиданного на улочках Челябинска? С нами вы отправитесь на 2-часовую прогулку по истории города.



Вы увидите особняк в стиле модерна и стелу в честь основателей города, Александро-Невскую церковь и челябинского Хатико. Экскурсия проводится в мини-группе. 5 23 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Челябинске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 23 отзыва 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Наша прогулка начнется с Кировки — главной торговой улицы города, которую часто называют челябинским Арбатом. Здесь находятся белоснежный особняк купца Валеева в стиле модерн и множество скульптурных композиций, таких как памятники Онегину, челябинскому Хатико, мальчику с верблюдами, скульптура модницы. К числу знаковых достопримечательностей Кировки относится Стела, установленная в честь основателей Челябинска. Она стоит на месте крепости Челяба и выполнена в виде четырех бронзовых фигур, увенчанных шпилем со статуей Архангела Михаила. Во время экскурсии вы сможете побывать в парке «Алое поле», разбитом на месте бывшей городской ярмарки в конце XIX столетия. Его главное украшение — Александро-Невская церковь, построенная в 1911 году по проекту А. Померанцева. Здание храма возведено в русском стиле. Внутри можно увидеть монументальную живопись и иконостас с изображением русских святых. В южной части парка находится памятник-мавзолей Ленину, рядом располагаются фонтан «Черномор» и Аллея пионеров-героев. От Алого поля мы пройдемся к улице Воровского, где установлена уникальная «Сфера любви» — самое романтичное место в городе. Памятник выполнен в виде 10-метрового стеклянного купола, который обрамляют ветви деревьев из бронзы. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Особняк купца Валеева

Памятники Онегину

Челябинскому Хатико

Мальчику с верблюдами

Стелла в честь основателей Челябинска

Парке «Алое поле»

Александро-Невская церковь

Аллея пионеров-героев

«Сфера любви» и другие Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.