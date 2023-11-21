Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое.
Вы познакомитесь с основными этапами его многолетней истории — от небольшой деревянной крепости до крупного мегаполиса.
Прогуляетесь по прекрасным набережным и площадям, увидите величественные памятники и музеи, все осколки истории, что сохранил Челябинск до наших дней.
Вы познакомитесь с основными этапами его многолетней истории — от небольшой деревянной крепости до крупного мегаполиса.
Прогуляетесь по прекрасным набережным и площадям, увидите величественные памятники и музеи, все осколки истории, что сохранил Челябинск до наших дней.
Описание экскурсииНачало пути Знакомство с Челябинском начнется с площади Революции, в центре которой возвышается памятник В. И. Ленину. За монументом можно увидеть музыкальный фонтан, а напротив — здание Музея искусств, где представлена экспозиция кусинского и каслинского литья. Монетка на удачу Прямо от площади Революции начинается пешеходная улица Кирова, которую часто сравнивают со столичным Арбатом. На всем ее протяжении располагаются многочисленные кафе, сувенирные лавки, оригинальные скульптурные композиции. Здесь можно осмотреть статуи модницы, чистильщика обуви, художника, кареты с лакеем, а также бросить пару монет в кепку скульптуры нищего возле банка. Считается, что это приносит богатство и удачу. Шикарная люстра и музей на крыше Рядом с улицей Кирова находится театр оперы и балета им. М. Глинки с роскошными интерьерами. В его залах представлена великолепная роспись на стенах, а главным достоянием является хрустальная люстра весом 1,5 тонны. От театра мы доберемся до набережной реки Миасс, где располагается Государственный исторический музей Южного Урала. Летом здесь начинает работать музей на крыше, позволяющий не только увидеть интересные экспонаты, но и полюбоваться панорамными видами города. Религия, романтика и символика Челябинска Далее мы направимся на площадь Алого поля, посетим храм Александра Невского, посмотрим на монумент «Орленок» и романтичную скульптуру «Сфера любви». Завершающим этапом экскурсии станет посещение Театральной площади. Ее главное украшение – монументальный театр драмы им. Наума Орлова, построенный в стиле позднесоветского модернизма. Рядом с театром стоит бронзовый верблюд, который является символом Челябинска. Важно знать: Аренда транспорта и входные билеты не входят в стоимость. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ЮУрГУ
- Пр-т Ленина
- Алое поле
- Публичная библиотека
- Пл. Революции
- ТЮЗ, Кировка
- Театр Оперы и Балета ИМ.М.И. Глинки
- Областная картинная галерея
- Концертный зал им. Прокофьева, Областной Краеведческий музей
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Сказать, что Марина Александровна - прекрасный гид - ничего не сказать. Великолепный рассказ про историю города, знаковые и не самые известные достопримечательности. Нам очень понравилось и сильно подозреваю, что, если бы не наша некоторая ограниченность во времени, мы ещё многое могли бы увидеть и услышать, поэтому обязательно вернёмся. Спасибо огромное ❤️❤️❤️
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Г
Все прошло прекрасно! Гид профессионал своего дела, хороший язык, хорошее знание города, доброжелательна. Мы остались довольны!
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Н
Прекрасный экскурсовод, владеющая материалом, досконально знающая историю, прекрассный рассказчик
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К
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В
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О
очень интересно спасибо
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