Начало пути

Знакомство с Челябинском начнется с площади Революции, в центре которой возвышается памятник В. И. Ленину. За монументом можно увидеть музыкальный фонтан, а напротив — здание Музея искусств, где представлена экспозиция кусинского и каслинского литья.

Монетка на удачу

Прямо от площади Революции начинается пешеходная улица Кирова, которую часто сравнивают со столичным Арбатом. На всем ее протяжении располагаются многочисленные кафе, сувенирные лавки, оригинальные скульптурные композиции. Здесь можно осмотреть статуи модницы, чистильщика обуви, художника, кареты с лакеем, а также бросить пару монет в кепку скульптуры нищего возле банка. Считается, что это приносит богатство и удачу.

Шикарная люстра и музей на крыше

Рядом с улицей Кирова находится театр оперы и балета им. М. Глинки с роскошными интерьерами. В его залах представлена великолепная роспись на стенах, а главным достоянием является хрустальная люстра весом 1, 5 тонны. От театра мы доберемся до набережной реки Миасс, где располагается Государственный исторический музей Южного Урала. Летом здесь начинает работать музей на крыше, позволяющий не только увидеть интересные экспонаты, но и полюбоваться панорамными видами города.

Религия, романтика и символика Челябинска

Далее мы направимся на площадь Алого поля, посетим храм Александра Невского, посмотрим на монумент «Орленок» и романтичную скульптуру «Сфера любви». Завершающим этапом экскурсии станет посещение Театральной площади. Ее главное украшение – монументальный театр драмы им. Наума Орлова, построенный в стиле позднесоветского модернизма. Рядом с театром стоит бронзовый верблюд, который является символом Челябинска.

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