Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте

Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое

Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое.

Вы познакомитесь с основными этапами его многолетней истории — от небольшой деревянной крепости до крупного мегаполиса.

Прогуляетесь по прекрасным набережным и площадям, увидите величественные памятники и музеи, все осколки истории, что сохранил Челябинск до наших дней.
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте

Что вы увидите 🤩

  • ЮУрГУ
  • Пр-т Ленина
  • Алое поле
  • Публичная библиотека
  • Пл. Революции
  • ТЮЗ, Кировка
  • Театр Оперы и Балета им. М. И. Глинки
  • Областная картинная галерея
  • Концертный зал им. Прокофьева, Областной Краеведческий музей.
Начало пути
Знакомство с Челябинском начнется с площади Революции, в центре которой возвышается памятник В. И. Ленину. За монументом можно увидеть музыкальный фонтан, а напротив — здание Музея искусств, где представлена экспозиция кусинского и каслинского литья.
Монетка на удачу
Прямо от площади Революции начинается пешеходная улица Кирова, которую часто сравнивают со столичным Арбатом. На всем ее протяжении располагаются многочисленные кафе, сувенирные лавки, оригинальные скульптурные композиции. Здесь можно осмотреть статуи модницы, чистильщика обуви, художника, кареты с лакеем, а также бросить пару монет в кепку скульптуры нищего возле банка. Считается, что это приносит богатство и удачу.
Шикарная люстра и музей на крыше
Рядом с улицей Кирова находится театр оперы и балета им. М. Глинки с роскошными интерьерами. В его залах представлена великолепная роспись на стенах, а главным достоянием является хрустальная люстра весом 1, 5 тонны. От театра мы доберемся до набережной реки Миасс, где располагается Государственный исторический музей Южного Урала. Летом здесь начинает работать музей на крыше, позволяющий не только увидеть интересные экспонаты, но и полюбоваться панорамными видами города.
Религия, романтика и символика Челябинска
Далее мы направимся на площадь Алого поля, посетим храм Александра Невского, посмотрим на монумент «Орленок» и романтичную скульптуру «Сфера любви». Завершающим этапом экскурсии станет посещение Театральной площади. Ее главное украшение – монументальный театр драмы им. Наума Орлова, построенный в стиле позднесоветского модернизма. Рядом с театром стоит бронзовый верблюд, который является символом Челябинска.

Важно знать:

  • Аренда транспорта и входные билеты не входят в стоимость.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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