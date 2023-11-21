Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое.



Вы познакомитесь с основными этапами его многолетней истории — от небольшой деревянной крепости до крупного мегаполиса.



Прогуляетесь по прекрасным набережным и площадям, увидите величественные памятники и музеи, все осколки истории, что сохранил Челябинск до наших дней. 4.4 11 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Челябинске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 11 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Начало пути Знакомство с Челябинском начнется с площади Революции, в центре которой возвышается памятник В. И. Ленину. За монументом можно увидеть музыкальный фонтан, а напротив — здание Музея искусств, где представлена экспозиция кусинского и каслинского литья. Монетка на удачу Прямо от площади Революции начинается пешеходная улица Кирова, которую часто сравнивают со столичным Арбатом. На всем ее протяжении располагаются многочисленные кафе, сувенирные лавки, оригинальные скульптурные композиции. Здесь можно осмотреть статуи модницы, чистильщика обуви, художника, кареты с лакеем, а также бросить пару монет в кепку скульптуры нищего возле банка. Считается, что это приносит богатство и удачу. Шикарная люстра и музей на крыше Рядом с улицей Кирова находится театр оперы и балета им. М. Глинки с роскошными интерьерами. В его залах представлена великолепная роспись на стенах, а главным достоянием является хрустальная люстра весом 1,5 тонны. От театра мы доберемся до набережной реки Миасс, где располагается Государственный исторический музей Южного Урала. Летом здесь начинает работать музей на крыше, позволяющий не только увидеть интересные экспонаты, но и полюбоваться панорамными видами города. Религия, романтика и символика Челябинска Далее мы направимся на площадь Алого поля, посетим храм Александра Невского, посмотрим на монумент «Орленок» и романтичную скульптуру «Сфера любви». Завершающим этапом экскурсии станет посещение Театральной площади. Ее главное украшение – монументальный театр драмы им. Наума Орлова, построенный в стиле позднесоветского модернизма. Рядом с театром стоит бронзовый верблюд, который является символом Челябинска. Важно знать: Аренда транспорта и входные билеты не входят в стоимость. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ЮУрГУ

Пр-т Ленина

Алое поле

Публичная библиотека

Пл. Революции

ТЮЗ, Кировка

Театр Оперы и Балета ИМ.М.И. Глинки

Областная картинная галерея

Концертный зал им. Прокофьева, Областной Краеведческий музей Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Входные билеты. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.4 Основано на 11 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 8 4 1 3 – 2 2 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Н Николаева Сказать, что Марина Александровна - прекрасный гид - ничего не сказать. Великолепный рассказ про историю города, знаковые и не самые известные достопримечательности. Нам очень понравилось и сильно подозреваю, что, если бы не наша некоторая ограниченность во времени, мы ещё многое могли бы увидеть и услышать, поэтому обязательно вернёмся. Спасибо огромное ❤️❤️❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Г Глушкова Все прошло прекрасно! Гид профессионал своего дела, хороший язык, хорошее знание города, доброжелательна. Мы остались довольны! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Н Натадья Прекрасный экскурсовод, владеющая материалом, досконально знающая историю, прекрассный рассказчик Вам был полезен этот отзыв? Да Нет К Константин Вам был полезен этот отзыв? Да Нет В Веселова Вам был полезен этот отзыв? Да Нет О Ольга очень интересно спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 5 отзывов