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рассказывает о теме экскурсии и не только. Алтайский край не простая территория, и как мне показалось, Елена пытается слиться с самобытной историей этой культуры. Очень грамотный человек. И очень приятный и не навязчивый в общении. Брали частную экскурсию на машине по Чуйскому тракту на весь день. Остались довольны на всё сто процентов.