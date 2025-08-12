Индивидуальная
до 5 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
19 июл в 07:00
20 июл в 07:00
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 16 чел.
Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
Начало: По месту вашего проживания
«Трёхчасовая прогулка на катере — главная часть путешествия»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
22 июл в 09:00
25 июл в 09:00
11 200 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
23 июл в 06:45
30 июл в 06:45
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Насыщено и очень красиво. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всё на высшем уровне!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4 отзыва в Чемале в категории "Водные развлечения"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чемале
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чемале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Чемалу в июле 2026
Сейчас в Чемале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Чемале на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026