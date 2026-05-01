Мои заказы

По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)

Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
«Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам», — так писал о Чуйском тракте Василий Шукшин. В путешествие по одной из самых живописных дорог России мы и отправимся.

Вы полюбуетесь видами с перевала Чике-Таман, увидите слияние рек Чуя и Катунь, попробуете расшифровать древние петроглифы. И конечно, узнаете больше об особенностях республики.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)

Описание экскурсии

Покорим Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м над уровнем моря)

Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман и полюбуемся завораживающими видами с трёх смотровых

Почувствуем единение с природой Алтая в месте силы Чуй-Оозы у слияния рек Чуя и Катунь

В археологическом комплексе Адыр-Кан откроем историю возникновения оленных камней и древних наскальных рисунков

Доберёмся до уникального Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами, образующимися на его дне

Примерный тайминг

7:00 — отправление из Чемала
8:30 — остановка на Семинском перевале (20 минут)
10:00 — остановка на Чике-Таман (30 минут)
11:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 минут)
13:30–14:10 — обед
14:40 — остановка на Гейзерном озере (40 минут)
17:00 — остановка в комплексе Адыр-Кан
17:30 — отправление в Чемал
20:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 06:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный7500 ₽
Дети до 12 лет6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Чемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 139 туристов
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.

Входит в следующие категории Чемала

Похожие экскурсии на «По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)»

Лучшие пейзажи Чемала
На машине
7 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие пейзажи Чемала
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
29 мая в 10:30
6 июн в 10:30
19 400 ₽ за всё до 2 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
На автобусе
13 часов
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
30 мая в 06:00
2 июн в 06:00
10 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Чемале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Чемале
7500 ₽ за человека