По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
«Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам», — так писал о Чуйском тракте Василий Шукшин. В путешествие по одной из самых живописных дорог России мы и отправимся.
Вы полюбуетесь видами с перевала Чике-Таман, увидите слияние рек Чуя и Катунь, попробуете расшифровать древние петроглифы. И конечно, узнаете больше об особенностях республики.
Покорим Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м над уровнем моря)
Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман и полюбуемся завораживающими видами с трёх смотровых
Почувствуем единение с природой Алтая в месте силы Чуй-Оозы у слияния рек Чуя и Катунь
В археологическом комплексе Адыр-Кан откроем историю возникновения оленных камней и древних наскальных рисунков
Доберёмся до уникального Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами, образующимися на его дне
7:00 — отправление из Чемала 8:30 — остановка на Семинском перевале (20 минут) 10:00 — остановка на Чике-Таман (30 минут) 11:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 минут) 13:30–14:10 — обед 14:40 — остановка на Гейзерном озере (40 минут) 17:00 — остановка в комплексе Адыр-Кан 17:30 — отправление в Чемал 20:00 — прибытие в город
Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
С вами будет один из гидов нашей команды
Стандартный
7500 ₽
Дети до 12 лет
6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
У места вашего проживания
в четверг в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Анастасия — Организатор в Чемале
Провела экскурсии для 139 туристов
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.
