1 день

Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС

08:10-09:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».

Также возможна встреча в Новосибирске и Барнауле, время и наличие мест в трансфере уточните у менеджера.

05:00 Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».

8:30 Встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13.

Трансфер до Республики Алтай.

Размещение на живописной турбазе, находящейся на берегу реки (размещение по 2 чел. в номере, по дополнительному согласованию возможно трех и четырехместное размещение).

В пути, посещение необыкновенного по красоте места – острова Патмос (часовня на острове прямо посередине горной реки).

Мы прогуляемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-ых гг.

Ужин.

Вечер знакомств.

События дня: размещение: турбаза №1, двухместное размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт».

Вкл. питание: ужин.

Экскурсии: знакомство с Алтаем, о. Патмос, козья тропа, Чемальская ГЭС.

Авто: 97 км от Горно-Алтайска. Пешком: 4 км.