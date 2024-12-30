Оздоровительный тур по Алтаю
Начало: Г. Барнаул
28 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 87 777 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария30 декабря 2024Приветствую всех влюблённых в путешествия! В этом году я посетила программу «Большой Алтай» (26–25.06.2024) вместе с «Большой Страной». У меня
- ММарина23 октября 2024Отличные впечатления. Красивые места. Посмотрели с комфортом почти все основные достопримечательности.
- ЛЛиана12 октября 2024Хочу выразить огромную благодарность принимающей стороне за организацию тура с 29 сентября - 8 октября, но еще большую благодарность хочу
- ЛЛюдмила19 июня 2022Спасибо тур по Алтаю для нас сложился великолепно, отличная группа. Большое спасибо гиду Денису за его способность сплотить и решить любые вопросы с улыбкой. Все организовано отлично и проживание и питание нормальное встреча и проводы.
- ППузанова14 мая 2022Тур с постоянным переездом для меня впервые. Настоящая кругосветка. Название реально соответствует маршруту.
- ВВитя24 мая 2021Прекрасный тур для того, чтобы в полной мере ознакомиться с республикой Алтай, успеть посетить самые разные места этого удивительного места
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Туры на 10 дней»
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