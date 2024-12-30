Алтайский Марс – туры в Чемале

Найдено 3 тура в категории «Алтайский Марс» в Чемале, цены от 85 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
На автобусе
Конные прогулки
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
12 апр в 10:00
19 апр в 10:00
85 900 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
На автобусе
Конные прогулки
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
На автобусе
10 дней
3 отзыва
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    30 декабря 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Приветствую всех влюблённых в путешествия! В этом году я посетила программу «Большой Алтай» (26–25.06.2024) вместе с «Большой Страной». У меня
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    остались приятные воспоминания о поездке, так как всё совпало. Во-первых, программа подобрана грамотно: все великолепные природные достопримечательности просто захватывают дух. Во-вторых, проживание было комфортным, тёплым и уютным. В-третьих, транспорт — комфортабельный автобус на 18 человек. И, конечно же, нам очень повезло с гидом! Удивительная девушка Вера! Если вы попадёте к ней, вам очень повезёт. Ей низкий поклон за то, как она себя проявила: интересные экскурсии, доброжелательность, деликатность в решении всех организационных вопросов, любовь к Алтаю и желание рассказать о нём, создание доброжелательной атмосферы. У нас была разновозрастная группа из 18 человек, и за время поездки все ладили и получали положительные эмоции. Я благодарю всех организаторов поездки, водителя и гида Веру. Наше путешествие навсегда останется в моей душе, оставив приятные и удивительные воспоминания. Рекомендую этот тур от «Большой Страны». Спасибо вам!

  • М
    Марина
    23 октября 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Отличные впечатления. Красивые места. Посмотрели с комфортом почти все основные достопримечательности.
  • Л
    Лиана
    12 октября 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Хочу выразить огромную благодарность принимающей стороне за организацию тура с 29 сентября - 8 октября, но еще большую благодарность хочу
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    выразить нашему гиду Юлии и водителю Олегу! Можно много писать про природу и красоты Горного Алтая, уже не мало написано и опубликовано красот этого по истине Золотого края! Я же хочу рассказать о людях, которые делают поездку еще краше, интересней и комфортнее. Наш гид Юлечка, волшебный чудесный человек, уровню профессионализма которому я удивлялась на протяжении всей поездки, чуткая, отзывчивая, ооооочень терпеливая) сверх организованная и способная организовать толпу абсолютно разных людей) удивляла своими рассказами и легендами этого края, названия рек, озер, сел, гор, имена героев, всего и не упомнишь, но благодаря ее вопросам и интересным рассказам осталось в памяти на долго. Юлия умудрялась приятно удивлять нашу группу с самого начала и до прощального вечера, каждый вечер мы собирались у дружественного костра и обсуждали все что было возможно, пели песни под гитару, играли в игры, и казалось абсолютно чужие и разные по характеру люди объединились и сдружились так, что и расставаться было очень печально. А Юлин чай, который она собирала собственноручно, и угощала всю группу на протяжении всех трекинговых маршрутов я не забуду никогда!!! И угощения которых никто не ждал в минутки перерывов тоже каким то чудесным образом возникали из ее рюкзачка))) Юлечка - ты волшебница! Без тебя эта поездка была бы просто переездами от одного красивого вида к другому, но благодаря твоей энергетике, твоей ауре и твоей способности придать особый смысл этим местам, эта поездка останется в моем сердце навсегда!!! Благодарю от всего сердца! ❤️ В туре я отпраздновала свой день рождения, и была приятно удивлена поздравлениям и подаркам от компании) но еще большее удивление мне преподнес наш водитель, сначала он включил в автобусе песню с поздравлением, а вечером на ужине, спел песню под гитару, такого я уж точно не ожидала! Удивитеные люди! Удивительный край! Вся поездка была невероятным приключением! От самых захватывающих видов до приятных самобытных хлопот, например топить печь в деревянном доме и искупаться в баньке после долгого дня было особым удовольствием для городского человека, и телефонный детокс на протяжении нескольких дней, несомненно пошел всем на пользу) Однозначно рекомендую этих ребят и компанию в целом для поездки на Алтай! 👌🏻

  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
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    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Алтайский Марс»

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  2. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Алтайский Марс" можно забронировать 3 тура от 85 900 до 115 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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