1 день

Манжерок. Этно-глэмпинг. Алтайская сказка на ночь

Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).

Выезд из города Барнаула в 09:00 (местное время).

Трансфер Барнаул – Горно-Алтайск (авто – 280 км).

В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, встреча с гидом и группой с 13:00 до 14:00.

Трансфер Горно-Алтайск – Манжерок (авто – 30 км).

Манжерок – идеальная локация для тех, кто мечтает окунуться в зимнее волшебство Алтая.

Здесь гармонично переплетаются очарование старинного села и современность знаменитого курорта, покоряя сердца поклонников зимнего экстрима и тихого семейного отдыха.

Версия «СОЛНЦЕ»:

Желающие насладиться впечатляющим панорамным видом смогут подняться на вершину горы Малая Синюха на комфортабельных закрытых кабинках гондольного подъёмника (по желанию, за доп. плату).

Именно отсюда открывается завораживающий обзор белоснежных склонов, синего зеркала Катуни и чистого зеркала ледяного озера – уникальное сочетание природы дарит незабываемые впечатления.

Для любителей активного отдыха предлагаем испытать горнолыжные или тюбинговые трассы на курорте – это идеальное место, чтобы наслаждаться стремительными спусками по трассам (по желанию, за доп. плату).

Трансфер Манжерок – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (авто – 20 км).

Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье».

Представьте себе просторное уютное жилище – юрту, украшенное традиционным орнаментом и теплым интерьером, здесь царит атмосфера гармонии и единения с природой.

Внутри пространство оборудовано современной мебелью и отопительными системами, позволяющими наслаждаться теплом даже в самые холодные зимние дни на Алтае.

Окружающая природа добавляет живописности пейзажам – заснеженные горы и бескрайние просторы окружают гостевые зоны.

«Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания»: в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем: какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом «кормления Огня» в стиле алтайской традиции «чой-чой».

Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.

Пешком – 3 км, авто – 330 км.

Чек-пойнты дня: Манжерок, гора Малая Синюха, вечерний костер.

