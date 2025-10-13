Атмосфера настоящей зимней сказки, где каждый день дарит великолепие заснеженных гор, искрящийся снег и чистый морозный воздух.
Именно этот тур даст возможность понаблюдать за зимовкой лебеди-кликунов, почувствовать дыхание сибирской зимы и ощутить единение с окружающим миром.
Программа тура по дням
Манжерок. Этно-глэмпинг. Алтайская сказка на ночь
Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).
Выезд из города Барнаула в 09:00 (местное время).
Трансфер Барнаул – Горно-Алтайск (авто – 280 км).
В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, встреча с гидом и группой с 13:00 до 14:00.
Трансфер Горно-Алтайск – Манжерок (авто – 30 км).
Манжерок – идеальная локация для тех, кто мечтает окунуться в зимнее волшебство Алтая.
Здесь гармонично переплетаются очарование старинного села и современность знаменитого курорта, покоряя сердца поклонников зимнего экстрима и тихого семейного отдыха.
Версия «СОЛНЦЕ»:
Желающие насладиться впечатляющим панорамным видом смогут подняться на вершину горы Малая Синюха на комфортабельных закрытых кабинках гондольного подъёмника (по желанию, за доп. плату).
Именно отсюда открывается завораживающий обзор белоснежных склонов, синего зеркала Катуни и чистого зеркала ледяного озера – уникальное сочетание природы дарит незабываемые впечатления.
Для любителей активного отдыха предлагаем испытать горнолыжные или тюбинговые трассы на курорте – это идеальное место, чтобы наслаждаться стремительными спусками по трассам (по желанию, за доп. плату).
Трансфер Манжерок – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (авто – 20 км).
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье».
Представьте себе просторное уютное жилище – юрту, украшенное традиционным орнаментом и теплым интерьером, здесь царит атмосфера гармонии и единения с природой.
Внутри пространство оборудовано современной мебелью и отопительными системами, позволяющими наслаждаться теплом даже в самые холодные зимние дни на Алтае.
Окружающая природа добавляет живописности пейзажам – заснеженные горы и бескрайние просторы окружают гостевые зоны.
«Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания»: в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем: какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом «кормления Огня» в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 3 км, авто – 330 км.
Чек-пойнты дня: Манжерок, гора Малая Синюха, вечерний костер.
Парк Рериха. Чемальский тракт. Ороктойский мост. Глаза Катуни
Завтрак.
Трансфер ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (авто – 10 км).
Прогулка по Парку Рериха до смотровой площадки к величественному памятнику русскому художнику, мыслителю, путешественнику и исследователю Азии Николаю Рериху, гордо стоящему на берегу Катуни.
Пройдите вдоль извилистых тропинок парка, наслаждаясь тишиной природы и ощущением покоя среди первозданной красоты.
Завершите свою прогулку фотостопом на реку Катунь, покрытой сверкающим льдом.
Версия «СОЛНЦЕ»:
Трансфер ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» – Ороктойский мост (авто – 100 км).
Поездка по Чемальскому тракту – одной из главных туристических магистралей Алтая, дорога сопровождается обзорами на величественные горы и уютные деревеньки, позволяя погрузиться в специфику региона.
Ороктойский мост – словно парящий над изумрудными водами Катуни, окружённый живописными горами и снежными вершинами.
Здесь царит особая атмосфера гармонии и умиротворённости, создающая ощущение соприкосновения с вечностью.
Мост соединяет два берега реки Катунь в самом узком и глубоком ее месте.
Трансфер Ороктойский мост – Аскат (авто – 65 км).
Медитативная прогулка по замерзшей глади величественной реки Катунь – навстречу Голубым озерам или «Глазам Катуни»: два чистейших водоема словно пара сияющих глаз среди бескрайних просторов Алтая.
Трансфер Аскат – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (авто – 55 км).
По желанию, за доп. плату: посещение СПА-комплекса «Кедр и пар».
Начинаете своё погружение в мир релакса после насыщенного дня с посещения парных зон, а затем направляйтесь к бассейну с панорамным окном, выходящим прямо на заснеженную природу Алтая.
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 4 км, авто – 230 км.
Чек-пойнты дня: парк Рериха, Ороктойский мост, Голубые озера.
Национальный музей. Белоснежные предгорья Алтая
Завтрак.
Трансфер ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» – Горно-Алтайск (авто – 50 км).
Знакомство с единственным городом и столицей в Республике Алтай – Горно-Алтайском.
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет, за доп. плату).
Музей бережно сохраняет богатейшие этнографические коллекции, отражающие историю и быт коренных жителей Алтая.
Особое внимание уделено экспозиции, посвящённой уникальной культуре и повседневной жизни алтайцев, включая важные национальные праздники.
Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Посещение этноаила: рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни.
Это путешествие во времени и пространстве, позволяющее окунуться в мир древней культуры коренных жителей алтайских гор.
Здесь Вас встретит радушная хозяйка, одетая в традиционный национальный костюм, украшенный вышивкой.
А во время экскурсии Вам расскажут о древних верованиях, почитании предков и поклонении природе.
Трансфер Горно-Алтайск – Новотырышкино (авто – 120 км).
Зима – волшебное время года, особенно в Сибири, где природа преображается в снежную сказку.
Представьте себе зимний путь среди бескрайних полей, покрытых белоснежным покровом.
Поля, похожие на застывшие золотые волны, тихо покачиваются под лёгким дуновением ветра.
Дорога медленно тянется вперёд, мимо деревень, окутанных уютом, где из труб домов поднимается дым, придавая пейзажу особый шарм.
Кажется, здесь время замедляется, позволяя насладиться каждым мгновением спокойствия и умиротворённости.
По мере передвижения открывается вид на предгорья Алтая.
Размещение.
Размещение: парк-отель «Алтай Green» или подобные в Смоленском районе.
Пешком – 2 км, авто – 170 км
Чек-пойнты дня: Горно-Алтайск, национальный музей Республики Алтай, этноаил: рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни
Белокуриха
Завтрак.
Трансфер Новотыршкино – Белокуриха (авто – 25 км).
Обзорная экскурсия по городу-курорту «Белокуриха» – целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта.
Версия «СОЛНЦЕ»:
Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату).
Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней заснеженной панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось.
Свободное время, посещение сувенирных лавок.
Трансфер Белокуриха – Новотыршкино (авто – 25 км).
По желанию, за доп. плату: знаменитые Сандуновские бани на Алтае.
Мягкий и правильный пар, алтайские травы, удовольствие и здоровье от парения, травяной чан под открытым небом.
По желанию, за доп. плату: прогулка на снегоходах по окрестностям.
Размещение: парк-отель «Алтай Green» или подобные Смоленском районе
Пешком – 2 км, авто – 50 км
Чек-пойнты дня: Белокуриха, гора Церковка
Лебединое озеро
Завтрак.
Трансфер Новотырышкино – Советское (авто – 90 км).
Версия «СОЛНЦЕ»:
Экскурсия в Лебединый заказник – незабываемое путешествие в мир природы, наполненное гармонией и красотой.
Сердце заказника – живописное озеро Светлое, раскинувшееся среди первозданных пейзажей бассейна реки Кокши.
Это волшебное место привлекает внимание своей удивительной чистотой воды и уникальной экосистемой.
Озеро имеет длину примерно один километр и среднюю глубину всего около метра, благодаря чему вода здесь удивительно прозрачна и свежа.
Струящиеся со дна и берегов прозрачные родники делают её идеально чистой.
Эти же самые ключи становятся причиной того, что озеро остаётся незамёрзшим всю зиму, создавая идеальные условия для проживания птиц.
Главная достопримечательность озера – уникальные представители фауны, чьи белые силуэты отражаются в зеркальной глади водоёма.
Здесь зимуют дикие лебеди-кликуны.
Эта экскурсия подарит Вам возможность насладиться редкой близостью к природе, почувствовать дыхание сибирской зимы и ощутить единение с окружающим миром.
Такой опыт навсегда останется ярким воспоминанием, напоминающим о хрупкости и неповторимости нашей планеты.
Трансфер Советское – Горно-Алтайск – Барнаул (350 км).
Прибытие в Горно-Алтайск после 13:00-14:00 (в зависимости от дорожной обстановки), прибытие в Барнаул (примерное окончание в 20:00-21:00 – также зависит от дорожной обстановки). Время местное.
Окончание программы.
Пешком – 2 км, авто – 440 км
Чек-пойнты дня: Лебединый заказник
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Место в двухместном номере
Ребенок до 12 лет
на основном
месте
Взрослый
на доп. месте
(3-й в номере)
Ребенок до 12 лет
на доп. месте
(3-й в номере)
Одноместное
размещение
|37 000
|25 900
|27 750
|24 050
|49 000
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Базовое размещение: юрта-стандарт – две односпальные кровати, санузел и душ. Внимание! Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Парк-отель «Алтай Green»
Парк-отель «Алтай Green» расположен Смоленском районе Алтайского края, в 17 км от курорта Белокуриха. Это место непередаваемой тишины, расположенное в предгорьях Алтая, на берегу озера. Вы растворитесь в прозрачном воздухе, насладитесь сном как в детстве, вернетесь домой полными сил и энергии. Базовое размещение: номер стандарт – две односпальные кровати, санузел и душ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
- Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска
- 2-местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание - завтрак
- Экскурсии и этно-культурные мероприятия согласно программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/ г. Горно-Алтайска и обратно
- Входные билеты в музеи (150-500 руб. /чел.)
- Подъем по канатной дороге (от 1500 руб. /чел.)
- Посещение СПА-комплекса (от 5000 руб. /чел.)
- Посещение бани (от 1000 руб. /чел.)
- Дополнительное питание (обеды/ужины от 500 руб. /чел.)
- Дополнительные экскурсии (от 1000 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Дополнительные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
С собой необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт свидетельство о рождении детям до 14 лет – обязательно), для оказания медицинской помощи просим при себе иметь полис ОМС, СНИЛС и документ удостоверяющий личность (паспорт). Пенсионеры, льготники: не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы.
Рекомендуемая одежда:
- теплая непромокаемая верхняя одежда и брюки;
- кофта из толстого флиса или
- теплый шерстяной свитер;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- удобная обувь;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.