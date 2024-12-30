Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«На второй день запланирована ознакомительная экскурсия по курорту Белокуриха, на которой гости узнают об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра»
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
от 60 900 ₽ за человека
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14%
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«В этот день спланирована ознакомительная экскурсия по курорту, чтобы Вы легче ориентировались, мы покажем и посоветуем где прогуляться и что посмотреть»
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 60 900 ₽
71 000 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Познакомьтесь с Алтаем в обзорном туре»
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария30 декабря 2024Приветствую всех влюблённых в путешествия! В этом году я посетила программу «Большой Алтай» (26–25.06.2024) вместе с «Большой Страной». У меня
- ММарина23 октября 2024Отличные впечатления. Красивые места. Посмотрели с комфортом почти все основные достопримечательности.
- ЛЛиана12 октября 2024Хочу выразить огромную благодарность принимающей стороне за организацию тура с 29 сентября - 8 октября, но еще большую благодарность хочу
- ККоваленко18 сентября 2024Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного.
- ООльга10 сентября 2024Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на Чуйскому тракте - гостиничный
- ППётр3 сентября 2024Все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Обзорные»
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