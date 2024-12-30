Обзорные и познавательные туры Чемала

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Чемале, цены от 60 900 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«На второй день запланирована ознакомительная экскурсия по курорту Белокуриха, на которой гости узнают об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра»
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
от 60 900 ₽ за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
7 дней
-
14%
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«В этот день спланирована ознакомительная экскурсия по курорту, чтобы Вы легче ориентировались, мы покажем и посоветуем где прогуляться и что посмотреть»
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 60 900 ₽71 000 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
На автобусе
Конные прогулки
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Познакомьтесь с Алтаем в обзорном туре»
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    30 декабря 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Приветствую всех влюблённых в путешествия! В этом году я посетила программу «Большой Алтай» (26–25.06.2024) вместе с «Большой Страной». У меня
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    остались приятные воспоминания о поездке, так как всё совпало. Во-первых, программа подобрана грамотно: все великолепные природные достопримечательности просто захватывают дух. Во-вторых, проживание было комфортным, тёплым и уютным. В-третьих, транспорт — комфортабельный автобус на 18 человек. И, конечно же, нам очень повезло с гидом! Удивительная девушка Вера! Если вы попадёте к ней, вам очень повезёт. Ей низкий поклон за то, как она себя проявила: интересные экскурсии, доброжелательность, деликатность в решении всех организационных вопросов, любовь к Алтаю и желание рассказать о нём, создание доброжелательной атмосферы. У нас была разновозрастная группа из 18 человек, и за время поездки все ладили и получали положительные эмоции. Я благодарю всех организаторов поездки, водителя и гида Веру. Наше путешествие навсегда останется в моей душе, оставив приятные и удивительные воспоминания. Рекомендую этот тур от «Большой Страны». Спасибо вам!

  • М
    Марина
    23 октября 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Отличные впечатления. Красивые места. Посмотрели с комфортом почти все основные достопримечательности.
  • Л
    Лиана
    12 октября 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Хочу выразить огромную благодарность принимающей стороне за организацию тура с 29 сентября - 8 октября, но еще большую благодарность хочу
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    выразить нашему гиду Юлии и водителю Олегу! Можно много писать про природу и красоты Горного Алтая, уже не мало написано и опубликовано красот этого по истине Золотого края! Я же хочу рассказать о людях, которые делают поездку еще краше, интересней и комфортнее. Наш гид Юлечка, волшебный чудесный человек, уровню профессионализма которому я удивлялась на протяжении всей поездки, чуткая, отзывчивая, ооооочень терпеливая) сверх организованная и способная организовать толпу абсолютно разных людей) удивляла своими рассказами и легендами этого края, названия рек, озер, сел, гор, имена героев, всего и не упомнишь, но благодаря ее вопросам и интересным рассказам осталось в памяти на долго. Юлия умудрялась приятно удивлять нашу группу с самого начала и до прощального вечера, каждый вечер мы собирались у дружественного костра и обсуждали все что было возможно, пели песни под гитару, играли в игры, и казалось абсолютно чужие и разные по характеру люди объединились и сдружились так, что и расставаться было очень печально. А Юлин чай, который она собирала собственноручно, и угощала всю группу на протяжении всех трекинговых маршрутов я не забуду никогда!!! И угощения которых никто не ждал в минутки перерывов тоже каким то чудесным образом возникали из ее рюкзачка))) Юлечка - ты волшебница! Без тебя эта поездка была бы просто переездами от одного красивого вида к другому, но благодаря твоей энергетике, твоей ауре и твоей способности придать особый смысл этим местам, эта поездка останется в моем сердце навсегда!!! Благодарю от всего сердца! ❤️ В туре я отпраздновала свой день рождения, и была приятно удивлена поздравлениям и подаркам от компании) но еще большее удивление мне преподнес наш водитель, сначала он включил в автобусе песню с поздравлением, а вечером на ужине, спел песню под гитару, такого я уж точно не ожидала! Удивитеные люди! Удивительный край! Вся поездка была невероятным приключением! От самых захватывающих видов до приятных самобытных хлопот, например топить печь в деревянном доме и искупаться в баньке после долгого дня было особым удовольствием для городского человека, и телефонный детокс на протяжении нескольких дней, несомненно пошел всем на пользу) Однозначно рекомендую этих ребят и компанию в целом для поездки на Алтай! 👌🏻

  • К
    Коваленко
    18 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного.
    Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на Чуйскому тракте - гостиничный
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    комплекс Расул- супер и гостиница в Горно-Алтайске Игман очень хорошая. Организация экскурсий на высоте, отличный транспорт, спасибо нашему водителю Игорю, такой чистой машины я ни разу не видела на экскурсиях. Отдельное спасибо нашему Гиду Ирине, сразу видно, что человек живёт своим делом, рассказывает очень интересно, отвечает на любые вопросы, всегда в хорошем настроении, с улыбкой. Приятные люди, делали дополнительные остановки на Чуйском тракте, чтобы мы сделали лишние фото. Всё очень понравилось, хотим на Алтай ещё раз.

    Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на
  • П
    Пётр
    3 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Обзорные»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
  2. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
  3. Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Алтайский Марс
  2. Чуйский тракт
  3. Марсианские горы
  4. Остров Патмос
  5. Каменные грибы
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 60 900 до 115 900 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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