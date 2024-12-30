Туры с животными в Чемале

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Чемале, цены от 59 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
На автобусе
Конные прогулки
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
59 900 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
На автобусе
Конные прогулки
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
12 апр в 10:00
19 апр в 10:00
85 900 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
На автобусе
Конные прогулки
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«В примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов вы можете встретить стада пушистых и красивых верблюдов»
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    30 декабря 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Приветствую всех влюблённых в путешествия! В этом году я посетила программу «Большой Алтай» (26–25.06.2024) вместе с «Большой Страной». У меня
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    остались приятные воспоминания о поездке, так как всё совпало. Во-первых, программа подобрана грамотно: все великолепные природные достопримечательности просто захватывают дух. Во-вторых, проживание было комфортным, тёплым и уютным. В-третьих, транспорт — комфортабельный автобус на 18 человек. И, конечно же, нам очень повезло с гидом! Удивительная девушка Вера! Если вы попадёте к ней, вам очень повезёт. Ей низкий поклон за то, как она себя проявила: интересные экскурсии, доброжелательность, деликатность в решении всех организационных вопросов, любовь к Алтаю и желание рассказать о нём, создание доброжелательной атмосферы. У нас была разновозрастная группа из 18 человек, и за время поездки все ладили и получали положительные эмоции. Я благодарю всех организаторов поездки, водителя и гида Веру. Наше путешествие навсегда останется в моей душе, оставив приятные и удивительные воспоминания. Рекомендую этот тур от «Большой Страны». Спасибо вам!

  • М
    Марина
    23 октября 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Отличные впечатления. Красивые места. Посмотрели с комфортом почти все основные достопримечательности.
  • Л
    Лиана
    12 октября 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Хочу выразить огромную благодарность принимающей стороне за организацию тура с 29 сентября - 8 октября, но еще большую благодарность хочу
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    выразить нашему гиду Юлии и водителю Олегу! Можно много писать про природу и красоты Горного Алтая, уже не мало написано и опубликовано красот этого по истине Золотого края! Я же хочу рассказать о людях, которые делают поездку еще краше, интересней и комфортнее. Наш гид Юлечка, волшебный чудесный человек, уровню профессионализма которому я удивлялась на протяжении всей поездки, чуткая, отзывчивая, ооооочень терпеливая) сверх организованная и способная организовать толпу абсолютно разных людей) удивляла своими рассказами и легендами этого края, названия рек, озер, сел, гор, имена героев, всего и не упомнишь, но благодаря ее вопросам и интересным рассказам осталось в памяти на долго. Юлия умудрялась приятно удивлять нашу группу с самого начала и до прощального вечера, каждый вечер мы собирались у дружественного костра и обсуждали все что было возможно, пели песни под гитару, играли в игры, и казалось абсолютно чужие и разные по характеру люди объединились и сдружились так, что и расставаться было очень печально. А Юлин чай, который она собирала собственноручно, и угощала всю группу на протяжении всех трекинговых маршрутов я не забуду никогда!!! И угощения которых никто не ждал в минутки перерывов тоже каким то чудесным образом возникали из ее рюкзачка))) Юлечка - ты волшебница! Без тебя эта поездка была бы просто переездами от одного красивого вида к другому, но благодаря твоей энергетике, твоей ауре и твоей способности придать особый смысл этим местам, эта поездка останется в моем сердце навсегда!!! Благодарю от всего сердца! ❤️ В туре я отпраздновала свой день рождения, и была приятно удивлена поздравлениям и подаркам от компании) но еще большее удивление мне преподнес наш водитель, сначала он включил в автобусе песню с поздравлением, а вечером на ужине, спел песню под гитару, такого я уж точно не ожидала! Удивитеные люди! Удивительный край! Вся поездка была невероятным приключением! От самых захватывающих видов до приятных самобытных хлопот, например топить печь в деревянном доме и искупаться в баньке после долгого дня было особым удовольствием для городского человека, и телефонный детокс на протяжении нескольких дней, несомненно пошел всем на пользу) Однозначно рекомендую этих ребят и компанию в целом для поездки на Алтай! 👌🏻

  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
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    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

  • С
    Светлана
    20 мая 2023
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Тур по Горному Алтаю очень понравился своим разнообразием и интересными местами, которые мы посетили. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ГИДам:
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    Николаю, Никите и Милене, за их профессионализм, глубокое уважение и почтение к этой земле, за интересные рассказы, легенды и сказания!!! Своим отношением к этому краю они лишний раз дали повод вновь сюда вернуться, посетить новые, неизведанные места!

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Животные»

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Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 59 900 до 115 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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