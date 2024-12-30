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выразить нашему гиду Юлии и водителю Олегу! Можно много писать про природу и красоты Горного Алтая, уже не мало написано и опубликовано красот этого по истине Золотого края! Я же хочу рассказать о людях, которые делают поездку еще краше, интересней и комфортнее. Наш гид Юлечка, волшебный чудесный человек, уровню профессионализма которому я удивлялась на протяжении всей поездки, чуткая, отзывчивая, ооооочень терпеливая) сверх организованная и способная организовать толпу абсолютно разных людей) удивляла своими рассказами и легендами этого края, названия рек, озер, сел, гор, имена героев, всего и не упомнишь, но благодаря ее вопросам и интересным рассказам осталось в памяти на долго. Юлия умудрялась приятно удивлять нашу группу с самого начала и до прощального вечера, каждый вечер мы собирались у дружественного костра и обсуждали все что было возможно, пели песни под гитару, играли в игры, и казалось абсолютно чужие и разные по характеру люди объединились и сдружились так, что и расставаться было очень печально. А Юлин чай, который она собирала собственноручно, и угощала всю группу на протяжении всех трекинговых маршрутов я не забуду никогда!!! И угощения которых никто не ждал в минутки перерывов тоже каким то чудесным образом возникали из ее рюкзачка))) Юлечка - ты волшебница! Без тебя эта поездка была бы просто переездами от одного красивого вида к другому, но благодаря твоей энергетике, твоей ауре и твоей способности придать особый смысл этим местам, эта поездка останется в моем сердце навсегда!!! Благодарю от всего сердца! ❤️ В туре я отпраздновала свой день рождения, и была приятно удивлена поздравлениям и подаркам от компании) но еще большее удивление мне преподнес наш водитель, сначала он включил в автобусе песню с поздравлением, а вечером на ужине, спел песню под гитару, такого я уж точно не ожидала! Удивитеные люди! Удивительный край! Вся поездка была невероятным приключением! От самых захватывающих видов до приятных самобытных хлопот, например топить печь в деревянном доме и искупаться в баньке после долгого дня было особым удовольствием для городского человека, и телефонный детокс на протяжении нескольких дней, несомненно пошел всем на пользу) Однозначно рекомендую этих ребят и компанию в целом для поездки на Алтай! 👌🏻