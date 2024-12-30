Золотой Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
17 июн в 10:00
8 июл в 10:00
от 89 300 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека
Весь Алтай до границы с Монголией. Активный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск
8 июл в 10:00
15 июл в 10:00
119 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария30 декабря 2024Приветствую всех влюблённых в путешествия! В этом году я посетила программу «Большой Алтай» (26–25.06.2024) вместе с «Большой Страной». У меня
- ММарина23 октября 2024Отличные впечатления. Красивые места. Посмотрели с комфортом почти все основные достопримечательности.
- ЛЛиана12 октября 2024Хочу выразить огромную благодарность принимающей стороне за организацию тура с 29 сентября - 8 октября, но еще большую благодарность хочу
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Каменные грибы»
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