Экскурсии выходного дня в Череповце

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Череповце, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Череповец
На машине
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 3 чел.
Большая история Череповца
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая история Череповца
Разобраться, насколько индустриален старый город «на Рыбьей горе»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Сегодня в 16:00
21 мар в 16:00
1500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 марта 2025
    Знакомьтесь, Череповец
    Потрясающая экскурсия с великолепным гидом Ларисой! Взглянули на Череповец по-новому. Лариса перед нами открыла все самые сильные стороны и прелести
    читать дальше

    города: это не грязный промышленный гигант (как привыкли думать мы, даже живущие в соседнем городе), а прекрасный развивающийся современный город с богатой историей, красивым расположением и архитектурой. Город, в который хочется вернуться. И мы наверняка это сделаем. Очень хочется ещё больше узнать о Череповце и обязательно под руководством очень опытного, располагающего к себе, активного и дружелюбного экскурсовода Ларисы. Спасибо Вам за гостеприимство, доброту и сюрпризы!) Наша семья от души рекомендует.

  • и
    ирина
    16 февраля 2025
    Знакомьтесь, Череповец
    Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!
    Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Знакомьтесь, Череповец
    Экскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбе. Замечательно прогулялись с Евгенией Львовной по Советскому проспекту, к Воскресенскому собору, по набережной. Гид рассказывает живо, с юмором. Теперь Череповец для нас знакомый город. Положили в свою копилку приятных впечатлений. Спасибо!
    Экскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбеЭкскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбеЭкскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбеЭкскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбеЭкскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбеЭкскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбеЭкскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбеЭкскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбе

Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Череповце
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Череповец
  2. Большая история Череповца
  3. Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Какие места ещё посмотреть в Череповце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Набережная
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Череповцу в марте 2025
Сейчас в Череповце в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 8800. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Череповце на 2025 год на выходные, 15 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май