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города: это не грязный промышленный гигант (как привыкли думать мы, даже живущие в соседнем городе), а прекрасный развивающийся современный город с богатой историей, красивым расположением и архитектурой. Город, в который хочется вернуться. И мы наверняка это сделаем. Очень хочется ещё больше узнать о Череповце и обязательно под руководством очень опытного, располагающего к себе, активного и дружелюбного экскурсовода Ларисы. Спасибо Вам за гостеприимство, доброту и сюрпризы!) Наша семья от души рекомендует.