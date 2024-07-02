Пешие экскурсии-прогулки в Черняховске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Черняховске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Погрузиться в историю города - свидетеля интересных исторических событий
Начало: У замка Инстербург
Завтра в 10:00
10 июля в 10:00
3 600 за всё до 6 чел.
Памятники ратной славы Инстербурга
🚶 Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ратной славы Инстербурга
Начало: Замок Инстербург
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
🚶 Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
Завтра в 10:30
10 июля в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июля 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Посетили экскурсию 23 июня, все очень понравилось, Алина - экскурсовод очень внимательная, знающая и приятная девушка. Правда в наши планы
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    вмешался дождь и непогода, но даже не смотря на такие неудобства мы узнали много нового и получили приятные впечатления от поездки. Благодарю!

  • В
    Владимир
    20 июня 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Большое спасибо нашему гиду Алине за интересный рассказ об истории этого уютного города, его архитектуре, знаменитых событиях и людях Черняховска и всей Калининградской области. С удовольствием порекомендую услуги гида Алины своим друзьям.
  • Н
    Наталия
    20 июня 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Спасибо Алине за знакомство с Черняховском-Инстербургом. Увидели и услышали все основное и интересное, начиная со времен Надровии и до наших дней. Увлеченный, знающий дипломированный историк-гид, которая любит свой город! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Пешеходные»

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  1. Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
  2. Памятники ратной славы Инстербурга
  3. Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в июле 2024
Сейчас в Черняховске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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