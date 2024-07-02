читать дальше вмешался дождь и непогода, но даже не смотря на такие неудобства мы узнали много нового и получили приятные впечатления от поездки. Благодарю!

Посетили экскурсию 23 июня, все очень понравилось, Алина - экскурсовод очень внимательная, знающая и приятная девушка. Правда в наши планы