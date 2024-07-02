1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Погрузиться в историю города - свидетеля интересных исторических событий
Начало: У замка Инстербург
Завтра в 10:00
10 июля в 10:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ратной славы Инстербурга
Начало: Замок Инстербург
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
Завтра в 10:30
10 июля в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июля 2024Посетили экскурсию 23 июня, все очень понравилось, Алина - экскурсовод очень внимательная, знающая и приятная девушка. Правда в наши планы
- ВВладимир20 июня 2024Большое спасибо нашему гиду Алине за интересный рассказ об истории этого уютного города, его архитектуре, знаменитых событиях и людях Черняховска и всей Калининградской области. С удовольствием порекомендую услуги гида Алины своим друзьям.
- ННаталия20 июня 2024Спасибо Алине за знакомство с Черняховском-Инстербургом. Увидели и услышали все основное и интересное, начиная со времен Надровии и до наших дней. Увлеченный, знающий дипломированный историк-гид, которая любит свой город! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Пешеходные»
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