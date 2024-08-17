Необычные экскурсии по Черняховску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Черняховске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Открыть Черняховск с коренным жителем
На машине
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
23 сен в 08:30
24 сен в 08:30
5 000 за всё до 4 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
Завтра в 12:00
23 сен в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
Инстербург - Черняховск: истоки и современность
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Инстербург - Черняховск: истоки и современность
Погрузитесь в историю Черняховска, посетив замок Инстербург, Кафедральный собор Архангела Михаила и другие достопримечательности. Забронируйте заранее
Начало: Замок Инстербург
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    17 августа 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Первый раз, когда однозначно можно сказать, без гида Максима мы бы город не увидели, не узнали, не оценили! Интересное сравнение отреставрированной
    читать дальше

    части города, и той, что осталась нетронутой. Город и его люди, атмосфера внутренних дворов, спокойная река, передающая это спокойствие жителям. Мы не зря посетили Черняховск и познакомились с Максимом! Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Прекрасная экскурсия - таково единое мнение нашей группы! Большое спасибо Максиму за яркий, живой рассказ о его родном и любимом Черняховске -
    читать дальше

    Инстербурге. Путешествие во времени увлекает с первых минут и проходит на одном дыхании. Это, безусловно, заслуга гида. Максим открытый и душевный человек, очень знающий, с широким кругом интересов. Материал большой. Это не только сам город-жемчужина Калининградской области, но и замки, башня Бисмарка, капище древних пруссов и, конечно, предания, городские легенды и много другое. Голодными и без сувениров вы тоже не останетесь)). Еще раз спасибо Максиму! Но, не будем раскрывать всех секретов.. Обязательное к посещению место! Настоятельно рекомендуем!

  • И
    Инна
    21 мая 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и
    читать дальше

    умеет делиться своей любовью, и в ходе прогулки с ним город открылся нам с другой стороны, очень искренней и настоящей. Обязательно сюда еще вернемся не раз. Спасибо Вам, Максим.

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открыть Черняховск с коренным жителем
  2. Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
  3. Инстербург - Черняховск: истоки и современность
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в сентябре 2024
Сейчас в Черняховске в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Черняховске на 2024 год по теме «Необычные», 5 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам