4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
23 сен в 08:30
24 сен в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
Завтра в 12:00
23 сен в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Инстербург - Черняховск: истоки и современность
Погрузитесь в историю Черняховска, посетив замок Инстербург, Кафедральный собор Архангела Михаила и другие достопримечательности. Забронируйте заранее
Начало: Замок Инстербург
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей17 августа 2024Первый раз, когда однозначно можно сказать, без гида Максима мы бы город не увидели, не узнали, не оценили! Интересное сравнение отреставрированной
- ДДмитрий24 июня 2024Прекрасная экскурсия - таково единое мнение нашей группы! Большое спасибо Максиму за яркий, живой рассказ о его родном и любимом Черняховске -
- ИИнна21 мая 2024Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Необычные»
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