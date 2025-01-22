1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
800₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
3500₽ за всё до 10 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
Начало: У памятника Барклаю де Толли
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7500₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Нескучные экскурсии»
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