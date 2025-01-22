Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Черняховске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Квест до 6 чел. Квест «По следам вора» Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц 800 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы 3500 ₽ за всё до 10 чел. На машине 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Ночной Черняховск: очарование и жуть Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях Начало: У памятника Барклаю де Толли 7500 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Черняховска

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