Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по военной истории нашего города, которая позволит вам погрузиться в события Семилетней, Первой и Второй мировых войн. Вы узнаете, как менялась жизнь Инстербурга в эти ключевые исторические периоды, и проследите путь полководца М. Б. Барклая де Толли, узнаете о параде русских войск 1914 года и трагической истории гибели разведгруппы «ДОК». В ходе экскурсии вы посетите следующие достопримечательности:

Замок Инстербург, являющийся символом города и сохранивший свою величественность сквозь века.

Памятник генерал-фельдмаршалу князю М. Б. Барклаю де Толли, который оставил неизгладимый след в военной истории России.

Дом Наполеона, связанный с пребыванием французского императора в нашем городе.

Жилой комплекс «Кенигсек», отражающий архитектурное наследие прошлых столетий.

Водонапорная башня Инстербурга, уникальное инженерное сооружение, значимое для городского хозяйства.

Памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии И. Д. Черняховскому, чей подвиг навсегда останется в памяти нашего народа. Не упустите возможность окунуться в историю и узнать множество интересных фактов о городе! Важная информация:.

Памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии И. Д. Черняховскому, чей подвиг навсегда останется в памяти нашего народа. Не упустите возможность окунуться в историю и узнать множество интересных фактов о городе! Важная информация:.

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