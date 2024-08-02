Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, посвященную военной истории города Черняховска.
Вы погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнаете, как менялась жизнь Инстербурга в период Семилетней, Первой и Второй мировых войн, и услышите захватывающие истории о значимых событиях и людях.
Вы погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнаете, как менялась жизнь Инстербурга в период Семилетней, Первой и Второй мировых войн, и услышите захватывающие истории о значимых событиях и людях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по военной истории нашего города, которая позволит вам погрузиться в события Семилетней, Первой и Второй мировых войн. Вы узнаете, как менялась жизнь Инстербурга в эти ключевые исторические периоды, и проследите путь полководца М. Б. Барклая де Толли, узнаете о параде русских войск 1914 года и трагической истории гибели разведгруппы «ДОК». В ходе экскурсии вы посетите следующие достопримечательности:
- Замок Инстербург, являющийся символом города и сохранивший свою величественность сквозь века.
- Памятник генерал-фельдмаршалу князю М. Б. Барклаю де Толли, который оставил неизгладимый след в военной истории России.
- Дом Наполеона, связанный с пребыванием французского императора в нашем городе.
- Жилой комплекс «Кенигсек», отражающий архитектурное наследие прошлых столетий.
- Водонапорная башня Инстербурга, уникальное инженерное сооружение, значимое для городского хозяйства.
Памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии И. Д. Черняховскому, чей подвиг навсегда останется в памяти нашего народа. Не упустите возможность окунуться в историю и узнать множество интересных фактов о городе! Важная информация:.
Памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии И. Д. Черняховскому, чей подвиг навсегда останется в памяти нашего народа. Не упустите возможность окунуться в историю и узнать множество интересных фактов о городе! Важная информация:.
Пожалуйста, бронируйте экскурсию за 48 часов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Инстербург
- Памятник генерал-фельдмаршалу князю М.Б. Барклаю де Толли
- Дом Наполеона
- Жилой комплекс «Кенигсек»
- Водонапорная башня Инстербурга
- Памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии И.Д. Черняховскому
Что включено
- Услуги гида
- Посещение группой замка Инстербург
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Инстербург
Завершение: Пл. Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Бронируйте экскурсии за 48 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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