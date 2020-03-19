Заразилось 1282 +62

Умерло 8

Выздоровело 302 +47

Болеют сейчас 972 +15

Летальность 0.62% около 6 чел. на 1000 заболевших

В Чувашии, включая Чебоксары, находится 0.55%, 1282 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 302 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 972 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Чебоксарах и Чувашии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Чувашии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.47 раза в Чувашии летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 6 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Чувашии

Карта распространения коронавируса в Чувашии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Чебоксарах и Чувашии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Чувашии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1282 +62+5% 8 302 +47+18% ▲ 972+15 11 мая 2020 1220 +76+7% 8 255 +50+24% ▲ 957+26 10 мая 2020 1144 +63+6% 8 205 +5+3% ▲ 931+58 9 мая 2020 1081 +63+6% 8 200 +25+14% ▲ 873+38 8 мая 2020 1018 +68+7% 8 175 ▲ 835+68 7 мая 2020 950 +58+7% 8 175 +14+9% ▲ 767+44 6 мая 2020 892 +48+6% 8 161 +12+8% ▲ 723+36 5 мая 2020 844 +49+6% 8 149 +15+11% ▲ 687+34 4 мая 2020 795 +64+9% 8 134 ▲ 653+64 3 мая 2020 731 +55+8% 8 134 +3+2% ▲ 589+52 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Чувашии по дням