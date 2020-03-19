- Заразилось 1282+62
- Умерло 8
- Выздоровело 302+47
- Болеют сейчас 972+15
- Летальность 0.62%около 6 чел. на 1000 заболевших
В Чувашии, включая Чебоксары, находится 0.55%, 1282 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 302 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 972 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Чебоксарах и Чувашии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Чувашии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Чувашии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Чебоксарах и Чувашии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Чувашии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1282+62+5%
|8
|302+47+18%
|▲972+15
|11 мая 2020
|1220+76+7%
|8
|255+50+24%
|▲957+26
|10 мая 2020
|1144+63+6%
|8
|205+5+3%
|▲931+58
|9 мая 2020
|1081+63+6%
|8
|200+25+14%
|▲873+38
|8 мая 2020
|1018+68+7%
|8
|175
|▲835+68
|7 мая 2020
|950+58+7%
|8
|175+14+9%
|▲767+44
|6 мая 2020
|892+48+6%
|8
|161+12+8%
|▲723+36
|5 мая 2020
|844+49+6%
|8
|149+15+11%
|▲687+34
|4 мая 2020
|795+64+9%
|8
|134
|▲653+64
|3 мая 2020
|731+55+8%
|8
|134+3+2%
|▲589+52
* "0" или "—", могут означать, что данных нет