  1. Россия

  2. Коронавирус 🦠 в Чебоксарах и Чувашии

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Последние новости коронавируса в Чувашии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1282+62
  • Умерло 8
  • Выздоровело 302+47
  • Болеют сейчас 972+15
  • Летальность 0.62%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Чувашии, включая Чебоксары, находится 0.55%, 1282 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 302 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 972 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Чебоксарах и Чувашии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Чувашии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.47 разав Чувашии летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
6 человекв среднем умирает в Чувашии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Чувашии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Чебоксарах и Чувашии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Чувашии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201282+62+5%8302+47+18%972+15
11 мая 20201220+76+7%8255+50+24%957+26
10 мая 20201144+63+6%8205+5+3%931+58
9 мая 20201081+63+6%8200+25+14%873+38
8 мая 20201018+68+7%8175835+68
7 мая 2020950+58+7%8175+14+9%767+44
6 мая 2020892+48+6%8161+12+8%723+36
5 мая 2020844+49+6%8149+15+11%687+34
4 мая 2020795+64+9%8134653+64
3 мая 2020731+55+8%8134+3+2%589+52
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Чувашии по дням

Чувашия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Чувашии

Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора
Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора
РБК
10.04.2020 13:32
Новым руководителем ведомства стала экс-министр здравоохранения Чувашии и бывший глава департамента проектной деятельности Минздрава Алла Самойлова

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.